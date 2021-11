Feszül a világuralmi „buborék”

Dr. Somogyi János: A napnál is világosabb, hogy a magyarság nemzeti létének megmaradása a tét a jövő évi parlamenti választáson. Persze azért nem „ez a harc lesz a végső”, hiszen a globalista birodalomépítő erők nem fogják a demokratikus választási eredményt elfogadni, és hidegháborús (ha kell forró háborús) helyzeteket fognak provokálni.

2021. november 19. 23:45

„Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé idézi Magyarországot és átalányösszegű pénzügyi szankció, valamint napi kényszerítő bírság kiszabását kéri” – adta hírül a sajtó. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Ügyvéd úr, az Európai Bizottságnak az a kifogása, hogy hazánk 2015 óta „Nem hozta meg a menekültügyi eljáráshoz való tényleges hozzáférés biztosításához szükséges intézkedéseket." A – minként igazságügyi miniszterünk a napokban nevezte őket – „brüsszeli buborék” szerint „Azoknak a nem uniós állampolgároknak, akik a szerb-magyar határon akarták igénybe venni az eljárást, azzal kellett szembesülniük, hogy szinte lehetetlen kérelmük előterjesztése." Az Európai Bizottságnak ez a gondja most jött felszínre, amikor a lengyel-fehéroroszhatáron háborús ostrom zajlik. Lavrov orosz külügyminiszter panaszolja: Lengyelország könnygázt és vízágyúkat vetett be a migránsok ellen. Nos, könnygáz és vízágyú ellen „szinte lehetetlen kérelmük előterjesztése”… De ezzel az Európai Bizottságnak most nincs semmi baja, a lengyeleket nem akarja „napi kényszerítő bírságnak” alávetni. Mi bújhat meg a bődületes EU-abszurditás mögött?

– Egyre nyilvánvalóbb, hogy az EU-s vezérek ürügyeket keresnek arra, hogy a lengyeleket és a magyarokat kilépésre kényszerítsék. Minden lehetséges eszközt, módszert felhasználnak ehhez, például a tagországoknak járó pénzek visszatartását és az EU-s intézményeket, bíróságokat is. Az egykori szovjet birodalom pártvezetői sötétben tapogatózó amatőrök voltak a brüsszeli EU-s bürokrata elit dörzsölt, cinikus, gátlástalan gengsztereihez képest, akiktől egy fityinget sem remélhetünk, amíg nem úgy táncolunk, ahogy ők fütyülnek.

Ennek ellenére nem lenne helyes az EU-ból kilépni, és viselni kell a megpróbáltatásokat, miközben szervezni kell az ellenállást, az összefogást a közép-európai népekkel, a nyugat-európai nemzeti pártokkal, valamint a keleti, ázsiai országokkal, ahogyan ezt az Orbán-kormány teszi is. Csak így lehet elérni, hogy az EU imperialista birodalmi törekvéseinek gátat vessünk, a globalista világelit gyarmatosító törekvését kivédjük és a nemzethalált elkerülhessük.

– Megnyílhat a lehetőség, hogy európai uniós forrásokból támogassák a fizikai akadályok telepítését a közösség külső határán – írta a Die Welt című német lap az Európai Tanács elnökének varsói látogatásával kapcsolatban. Charles Michel a lengyel fővárosban elmondta, hogy az EU a következő napokban megvitatja a „fizikai infrastruktúra finanszírozásának lehetőségét a határokon". Egy korábbi osztrák vezető nevetségessé vált akkor, amikor a kerítést kétszárnyú kapunak mondta, Michel most azzal csinál bohócot magából, hogy a kerítést „fizikai infrastruktúrának” nevezi. Mindamellett Varga Mihály pénzügyminiszter most tette közzé: 2015 óta a magyar költségvetés 590 milliárd forintot fordított az európai unió és a magyar határ védelmére, és Brüsszel az összegnek csupán 1 százalékát finanszírozta eddig. Miért tudhatjuk biztosan, hogy a brüsszeli szélsőség hazánknak egy fillért sem ad Európa védelméért?

– Az EU egy fillért sem fog adni Magyarországnak, sem a határkerítésre, sem másra. Az Orbán-kormánynak azért nem ad, mert ezáltal akarja megbuktatni. A jövő évi választásokkal – ne adj’ Isten kormányra kerülő – „baráti kormánynak” pedig nem is kell pénzt adnia, hiszen az egy kollaboráns kormány lenne, amely birodalmi helytartóként funkcionálva felélné az előző kormány gazdasági eredményeit és dobra verné a nemzeti vagyont, és így lenne kifizetve a brüsszeli (és globalista) birodalomnak tett szolgálataiért. A napnál is világosabb, hogy a magyarság nemzeti létének megmaradása a tét a jövő évi parlamenti választáson. Persze azért nem „ez a harc lesz a végső”, hiszen a globalista birodalomépítő erők nem fogják a demokratikus választási eredményt elfogadni.

És hidegháborús (ha kell forró háborús) helyzeteket fognak provokálni, amit csak a már említett normalitás alapján álló, szabadságvágyó erők széleskörű ellenállásával, összefogásával lehet majd kivédeni.



– Frissebb hír: „az európai bíróság szerint magyar szabályozás sérti a befogadási irányelvből eredő kötelezettségeket, mivel büntetőjogi szankciót írt elő a menedékjog iránti kérelmek benyújtását szervező tevékenység esetében, amennyiben bizonyítható, hogy a segítséget nyújtó személy tudatában volt annak, hogy a kérelemnek a szabályozás értelmében nem lehet helyt adni.” Ez egyértelműen azt jelenti, hogy az európai bíróság támogatja az embercsempészés bűncselekményét. És erre a bűnelkövetésre akarja kényszeríteni Magyarországot is. Hogyan lehet egy kiemelten magas hivatalt megszálló bűnöző csoport ellen megvédeni a társadalmat?

– Az EU és csatolt részei tökéletes összhangban működnek az imperialista, globalista birodalom megvalósítása érdekében. Az európai népek társadalmai jelenleg annak a békának a helyzetében vannak, akit beletettek egy nagy fazék hidegvízbe és meggyújtották alatta a tűzet.

A hidegvíz már melegszik, egyes nyugat és észak európai társadalmak békái alatt már meleg is, de a békák még ezt észre sem vették, jól elvannak a kellemesnek tűnő meleg vízben, eszük ágában sincs kiugrani belőle, így nagy valószínűséggel már nem menekülhetnek a megfövéstől, a nemzethaláltól. A karakán európai társadalmak (köztük a magyar, lengyel, dán és talán még néhány) intenzív külpolitikát folytat, szövetkezik, összefogást épít keleten, nyugaton egyaránt, mert nem akar belekerülni a tűzre tett fazékba, felismerve az ebben rejlő végzetes veszélyt.

– Képtelenség, hogy a „brüsszeli buborékban” agyalágyult emberek lennének, hiszen akkor nem tudták volna elfoglalni ezt a hatalmas jövedelemmel járó, ugyanakkor nulla felelősséget rájuk rovó beosztást. Sokkal inkább az lehet gondolkodásmódjuk: „tudjuk elmebetegség, amit csinálunk, de mi még ezt is megtehetjük veletek, mert gyengék vagytok ahhoz, hogy ellenálljatok nekünk.” Hogyan tudjuk megfékezni a tébolyult arroganciát?



– Attól tartok, hogy a brüsszeli buborékban leledző politikai elit bagázs nem mentálisan sérült figurák gyülekezete, hanem sokkal inkább céltudatos, gátlástalan, aljas figurák, akiket csak a népharag tudna letaszítani a trónjukról, de – sajnos – ennek az erőnek a jelentős része békaként már a melegedő fazékban élvezkedik, és a brüsszeli elit szítja alattuk a tűzet. Vagyis az imperialista birodalmat építő megszállottak arroganciáját csak a nemzeti identitására büszke, szabadságszerető népek összefogása, együttes fellépése győzheti le. Ezt világosan látja a lengyelek, magyarok nemzeti kormánya, de tisztában van ezzel a brüsszeli birodalomépítő elit is, ezért folyik egyre ádázabb küzdelem, sőt élethalál harc, a gyarmatosító szándékú globalisták és a szabadságszeretők népek között.

Molnár Pál





