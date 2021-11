Makacs kérdések a Városháza-gate ügyében

Újságírói kérdés Bajnai Gordonnak: A főváros vezetésére célozva állította: „érdemi bevétel lenne", ha a túl nagy épületből egy kisebbe húzódnának. Mint mondta, ez az általános szándék. Konkrétan kiknek a szándéka?

2021. november 21. 16:18

A kótyavetyére szánt közkincs – MH/Purger Tamás

A főváros vezetői és a Városháza-gate többi főszereplője nem válaszol a számukra egyre kellemetlenebbé váló kérdésekre. A Mediaworks Hírcentruma számos kérdést tett fel Karácsony Gergely főpolgármesternek, Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesnek, Bajnai Gordonnak és Gansperger Gyula egykori Wallis-vezérnek a folyamatosan dagadó botrányban játszott szerepükkel kapcsolatban.

Az Anonymus által közzétett hangfelvételek szerint egy úgynevezett visszaosztásos rendszerben, titokban értékesítik a fővárosi ingatlanokat, és a Városháza eladása is felvetődött. Gansperger beszámolója szerint Kiss - aki Bajnai ajánlásával kerülhetett a Fővárosba - kezében futnak össze a pénzügyi szálak. Bajnai pedig - aki szintén hallható az egyik felvételen - segít kapcsolatot teremteni a befektetők és a fővárosi vezetés között. A volt kormányfő a döntéshozókkal is egyeztetett a tervekről, amelyeket részleteiben ismer. Gansperger a felvételek tanúsága szerint nemcsak jól ismeri a jutalékos rendszer működését, hanem előnyös kapcsolatok révén maga is szert tett legalább egy fővárosi ingatlanra.

Miért nem indít belső vizsgálatot a Városháza-gate kapcsán?

Hogyan lehetséges, hogy Barts Balázsnak, a főváros vagyonkezelőjének mindössze egy fegyelmit osztott ki, amikor szerinte Barts a főváros vezetésének a háta mögött tárgyalt a Városháza eladásáról?

Miért nevezte Fidesz-közeli üzletembernek Gansperger Gyulát, amikor rá Bajnai is olyan régi harcostársaként utal, akivel több köti össze a barátságnál, és egyébként a Wallis élén is egymást váltották, és nem utolsósorban a Városháza lehetséges értékesítéséről is beszéltek?

Miért állította, hogy nem volt szándék a Városháza eladására, amikor ennek ellenkezője derült ki Bajnai Gordon szavaiból? Egyeztetett Bajnai Gordonnal az ügyben?

Konkrétan milyen terveik vannak a Városháza értékesítésre?

Meg tudja-e erősíteni Bajnai azon állítását, hogy két ember irányítja-e a Városházát?

Ez a két személy Tordai Csaba és Kiss Ambrus?

Egyeztetett-e Bajnai Gordonnal a Városháza hasznosításának különböző módjairól?

Karácsony Gergely ismerte és támogatta-e a Bajnai Gordon által, az Anonymus-felvételen vázolt terveket - amelyek alapján joggal és logikusan lehet feltételezni, hogy el kívánják adni a Városházát?

Tesz-e feljelentést a Northern Rock Kft. nevű cég tisztviselői ellen? (

Bajnai Gordon egyik kérdésre sem volt hajlandó válaszolni

Az alábbiakra szerettünk volna választ kapni:

Ki az a "jóval Barts Balázs felett álló" fővárosi vezető, akivel tárgyalt a Városháza-projekt ügyében?

Miért mondta, hogy kifejezetten szeretett volna megismerkedni Gansperger Gyula javaslatával a Városháza hasznosítására?

Kitől kapta azt a választ a fővárosban, hogy a Városháza-projektre „van szándék, s hogy ebből legyen fejlesztés"?

Említette, hogy a főváros több vezetőjét - például Tordai Csabát, Karácsony Gergely jogi főtanácsadóját - is ön ajánlotta be. Kiss Ambrus is az ön közbenjárásával került oda, illetve vannak-e mások is?

Azt állította, hogy két ember üzemelteti a városházát, Tordai Csaba az egyik. Kiss Ambrus lenne a másik személy?

Kik azok a külföldi érdeklődők, akiket érdekel a Városháza hasznosítása? Tudomása szerint hányan vannak?

A Főváros vezetéséből kik azok, akik „szeretnék meglépni" a Városháza hasznosítását?

Ki ajánlotta önnek Barts Balázst egyeztetésre a Városháza-projekttel kapcsolatban?

Azt állította, a Madách tér oldalán egy új irodai szárnyban lenne az önkormányzat, a többi részen szálloda, lakások, irodaépületek. Azt mondta, „a fővárosban ott tartanak, hogy ezen már gondolkodtak". Kikre utalt, és mikor jelezték a szándékukat?

A főváros vezetésére célozva állította: „érdemi bevétel lenne", ha a túl nagy épületből egy kisebbe húzódnának. Mint mondta, ez az általános szándék. Konkrétan kiknek a szándéka?

Az ígérte, hogy jelzi Tordai Csabának, hogy az egyik befektető részéről „van szándék továbbra is". Jelezte végül, s ha igen, milyen választ kapott?

Elismeri-e, hogy közvetítő szerepet játszott a Városháza hasznosítása ügyében?

Kiss Ambrus semmit nem volt hajlandó elárulni a Gansperger által vázolt jutalékos rendszerről, amellyel az egykori Wallis-vezér szerint fű alatt értékesítik a fővárosi ingatlanokat, és amelyben Kiss szedi a pénzt. Sőt, Kiss Ambrus azt is letagadta, hogy ismerné Gansperger Gyulát, és azt állítja, hogy senkitől nem fogad el pénzt illegális ingatlanügyekben.

Gansperger Gyula a Mediaworks Hírcentruma kérdésére mindössze azt erősítette meg, hogy ő beszél Anonymus több hangfelvételén.

origo.hu; Mediaworks Hírcentrum