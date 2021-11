Őszi Aracs: Történelmünk ismétli önmagát

2021. november 21. 23:32

IV. Béla képe a Thuróczi-krónikában – wikipedia

„...nyugatról és északról a németektől mint azonos hitet vallóktól kellene országunknak a segítség némi gyümölcsét vennie, de innen is nem gyümölcsöt, hanem a villongás töviseit kell éreznünk, mikor az ország javait váratlan rablótámadásokkal ragadozzák el” – írta IV. Béla király IV. Ince pápához 1250. november 11-én. A levelet egészében közli az Aracs, a délvidéki magyarság közéleti folyóiratának október 23-ai dátummal megjelent őszi száma. A lap főszerkesztőjének, Bata János Európa-érmes újságírónak tett föl kérdéseket a Gondola.

– Főszerkesztő úr, IV. Béla azt írta a Szentszéknek, hogy „nekünk is, egész Európának is üdvösebb lesz, ha Dunát várakkal erősítjük. Mert ez az ellenállás vize...” Csaknem nyolc évszázaddal később miért érezzük azt, hogy azonos térségben most a szellemi végvárakat kell fölmagasítanunk, mert nekünk is, egész Európának is ez lesz üdvösebb?

– Sajnos, nem csak a szellemi végvárakat kellene magasítanunk, hanem a végvárak mai utódait, az országhatárt védő kerítéseket is. Lehet azon keseregni, hogy a hidegháború, a Berlini Fal leomlása után évtizedekkel, egy kibővített Európai Unióban ismét kerítéseket – védvonalakat kell építeni, de a mindennapok valósága erre sarkall minden józan gondolkodású embert. Mi itt, a déli végeken, nap mint nap tapasztaljuk azt az ép ésszel fölfoghatatlan gyámoltalanságot, ami jellemzi nem csak a szerb hatóságokat, hanem az egész Unió vezetését. Lassan egy évtizede, mert a 2015-ös év csak egyik csúcspontja volt a már akkor évek óta tartó és zajló migrációnak, idegenek tömegei jönnek és jönnek, hömpölygő folyamként lepik el a szülőföldünket, majd rajtunk, mint a hullámok, átcsapva, zúdulnak Nyugat-Európára, ahol az emberek még mindig nem ébredtek föl bárgyú álmaikból. Szellemi végvárainkkal nem tudjuk megállítani és főként nem tudjuk elkergetni azt a hatalmas tömeget, amelyik itt tanyázik, Magyarország déli határánál és csak a kellő pillanatra vár, hogy ne csak a folyamatos, kisebb csoportokban elkövetett „határsértések”-et kövesse el, hanem a megadott jelre, akár fegyveres támadást indítson Magyarország ellen. Ugye, tudjuk azt is, a katona kezében a szék lába is lehet halálos fegyver, s ezek a migránsok már nem is titkolják, újságírói, riporteri kérdésre nyíltan fölvállalják katona múltjukat.

Az Unió vezetésének mérhetetlen cinizmusa, ami napjainkban történik, nevezetesen az, hogy a fehérorosz-lengyel határon kialakult migráns-támadásokat az Unió elleni támadásoknak nevezik, hibrid háborúról beszélnek, holott ugyanez a hibrid háború és az Unió elleni támadás már évek óta folyamatosan zajlik Magyarország déli és részben keleti határainál, miközben Brüsszel nem hogy együttérzését és segítőkészségét nem fejezte ki Magyarország irányába, hanem, mint az mindannyiunk számára jól ismert: Magyarországot és a magyar kormányt állandó támadás alatt tartják, vagyis semmi sem változott a tatárjárás óta elmúlt nyolcszáz évben: „...nyugatról és északról (…) mint azonos hitet vallóktól kellene országunknak a segítség némi gyümölcsét vennie, de innen is nem gyümölcsöt, hanem a villongás töviseit kell éreznünk, mikor az ország javait váratlan rablótámadásokkal ragadozzák el”.

– Az iszlámról vallja Konrad Sutarski Európa-érmes újságíró a Hogyan menthető meg a lengyelek és a magyarok önazonossága? című interjúban: „tart a harmadik támadás, ezúttal a Nyugat ultraliberális politikája következtében már nem fegyverrel, hanem két másik kontinensről emigráló tömegek által, így próbálva megváltoztatni kontinensünk etnikai, kulturális és vallási karakterét.” Az Aracs hogyan próbálja megakadályozni a globálliberál-fasiszta diktatúra kialakulását szellemi eszközökkel?

– Mivel nekünk más fegyverünk nincs, így a szavak, a kimondott és leírt szavak erejével próbáljuk védeni népünket és a hazát. Az Aracsban megjelenő minden írás és képzőművészeti alkotás bizonyíték arra: nekünk is megvannak a magunk értékei, mi is egyediek és megismételhetetlenek vagyunk, és amellett, hogy minden tisztességes embert becsülünk, minden ember élete számunkra szent és sérthetetlen, ugyanezt a tiszteletet és megbecsülést várjuk el irányunkba is mindenkitől.

– Ponori Thewrewk József (1795-1870) személyére azért is érdemes felhívni a figyelmet, mert nyelvújítóként „ő alkotta meg ’honvéd’ szavunkat” – írja A Hunyadi-film egyetemes jelentősége című tanulmányában Diószegi György Antal művelődéskutató. Noha az etimológiai szótár szerint ezt a szót a német Landwehr mintájára Kisfaludy Károly alkotta meg, és az 1848. március 19-én felállított hadsereg katonáinak megnevezésére Kiss Mihály hadtudományi író javaslatára kezdték használni, olyan sikeres lett, hogy maga Petőfi írta le: Isten után legszebb név a honvéd nevezet. Természetesen többen is kiötölhették ezt a szót, egymástól függetlenül a nyelvújítás lázában, így Ponori Thewrewk is. Lényegesebb, hogy a két világháború között a sajtóban sorozat indult Szellemi honvédelem címmel. Ez utóbbiban hogyan foglal bástyát az Aracs?

– 2001-ben, az Aracs indulásakor, éppen ezt a szellemi honvédelmet fogalmaztuk meg a folyóirat legfőbb célkitűzéséül. Aki olvassa a délvidéki magyarság közéleti folyóiratát, ami csak az alcímében a délvidéki magyaroké, hiszen nem csak remélhetjük, de ki is mondhatjuk: az egyetemes magyarság nemzetben gondolkodó szellemi műhelyeként, a nemzet déli védőbástyája az Aracs, igazolhatja, erről az útról nem tértünk le.

Molnár Pál



gondola