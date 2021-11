Hogyan tovább, Karácsony?

Karácsony Gergely újabb hazugságspirálba került, itt már más nem segíthet, csak a lemondás, hiszen ekkora hitelességi válságot már nem nagyon tud túlélni főpolgármesterként – véli Deák Dániel. Az elemző szerint ugyanakkor a teszetosza politikus mögött álló balliberális pártok a választásig valószínűleg még pozícióban tartják.

A baloldal az elmúlt tíz évben megállás nélkül azt hangoztatta, hogy a Fidesz már mindent ellopott az országban, miközben erre soha semmilyen bizonyítékot nem mutattak fel az üres politikai szólamokon túl. Most azonban, amikor dokumentumok és hangfelvételek bizonyítják, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosi baloldal egy korrupciós hálózatot hozhatott létre, mélyen hallgatnak és megpróbálják megúszni az ügyet – mondta a Magyar Hírlapnak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a múlt hét legnagyobb botránya kapcsán.

A nyilvánosságra került felvételek alapján kijelenthető, hogy a Városházát el akarták adni Karácsonyék, hiába próbálják ezt meg letagadni, ráadásul a Bajnai Gordon fémjelezte gazdasági érdekkör további értékes ingatlanokat is átjátszott volna külföldiek tulajdonába – állapította meg a politológus.

Hozzátette: Karácsony úgy gondolja, hogy az áldozati szereppel és a Fideszre történő mutogatással megússza majd ezt az ügyet, azonban a jelek szerint ez most kevés lesz. Hiába hazudja ugyanis például azt, hogy Gansperger Gyula a Fidesz embere, maga Bajnai Gordon beszélt arról, hogy „a barátja, régi harcostársa”. A főpolgármester hazugságspirálba került, hasonlóan a korábbi nyelvvizsgaügyéhez, ami ugyancsak jelentősen erodálta a támogatottságát.

Itt már más nem segíthet, csak a lemondás, hiszen ekkora hitelességi válságot már nem nagyon tud túlélni főpolgármesterként – jelentette ki az elemző. Úgy véli ugyanakkor, hogy a Karácsony mögött álló balliberális pártok a jövő tavaszi parlamenti választásig még pozícióban tartják. Azt követően viszont, legyen bármi is az eredmény, várhatóan leszedik majd a rendkívül kínossá váló politikust – mondta Deák. Rámutatott: már feljelentés is született az ügyben, így jogi következménye is lehet az esetnek.

A politológus kitért arra: nem csak a fővárosban mutatta meg a baloldal valódi énjét, Jakab Péter botránya is világosan jelzi az ellenzéki politikusok kétszínűségét. A parizerkampányt folytató Jobbik-elnök csak szerepet játszik, nem a nép egyszerű gyermeke, hanem egy milliókat kereső ingatlanbefektető, aki még a lakáskiadással is ügyeskedik. Jakab 239 ezer forintért bérel egy panellakást, amiben nem is lakik, miközben Budapest legfelkapottabb részein ennél lényegesen olcsóbban lehet lakást bérelni, a családjával pedig sorban vásárolják fel a lakásokat a fővárosban – fejtette ki Deák Dániel.

Hangsúlyozta: a baloldal ellenzékben is bemutatja, milyenek lennének kormányon, nagyjából a 2010 előtti világ térne vissza. Akkor is privatizálták a közvagyont, odaadtak szinte mindent a külföldieknek, ráadásul nem a valóságot kommunikálták, aminek az egyik legnagyobb beismerése Gyurcsány Ferenc 2006-os őszödi beszéde volt. Ők továbbra sem a magyarok érdekeit képviselik, hanem a nyugati multiknak és Brüsszelnek akarnak megfelelni.

Ennek az egyik leglátványosabb bizonyítéka, hogy Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt minden lehetséges fórumon támadja a rezsicsökkentést, és plakátkampányt is indított Soros György mentegetésére – hívta fel a figyelmet Deák. Hozzáfűzte: Márki-Zay azt állítja, hogy a milliárdos spekuláns nem akart egyetlen migránst sem betelepíteni Magyarországra, miközben maga Soros írt arról 2015-ben, hogy legalább egymillió bevándorlót kell betelepítenie az EU-nak évente.

