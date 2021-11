Magyarország biztonságban van ezen a télen is

A tavalyi év októberében a földgáz ára 14 euró volt, most októberben viszont 87 euró megawattonként, és változatlanul emelkedik. Az elektromos áram októberi átlagár 40 euró volt egy éve, most átlagosan 197 euró. A rezsicsökkentésnek köszönhetően Magyarország biztonságban van, nálunk a legalacsonyabb a gáz ára egész Európában – fejtette ki Hortay Olivér a Századvég Gazdaságkutató Zrt. energia-és klímapolitikai üzletág vezetője az M1 Ma Reggel című műsorában

2021. november 22. 16:06

Az elmúlt hetekben-hónapokban tapasztalt energiasokkal kapcsolatban Hortay Olivér elmondta: a problémát a gazdaság újraindulásával kapcsolatban megjelent keresletre adott korrigálási válasz okozta, amire a gazdasági szereplők ilyen mértékben nem számítottak. A kereskedők nem kalkuláltak azzal a nyáron elindult hirtelen áremelkedéssel, ami viszont megtörtént. Egyfajta visszakorrigálásra számítottak a tavasz folyamán, ezzel szemben az energiaárak elszálltak. A tavalyi év októberében a földgáz ára 14 euró volt, most októberben viszont 87 euró megawattonként, és változatlanul emelkedik.

Az elektromos áram októberi átlagár 40 euró volt egy éve, most átlagosan 197 euró. Komoly tényező ebben a tekintetben az is, hogy a szakhatóság elkaszálta az Északi Áramlat 2 engedélyezését, így azt a konzorciumnak újra be kell adnia, ami további csúszást jelent, ami biztossá teszi, hogy ez a gázvezeték ebben a fűtési szezonban nem áll rendelkezésre. Hortay Olivér megjegyezte, az árak tovább növekednek, ráadásul mindig a fűtési szezon második fele a nehezebb, főleg, ha akkor jön egy nagyobb hideg. Ezért lett volna szükség az Északi áramlatra.

Az üzletág-vezető hangsúlyozta: a magyar energiapolitika számolt mindezzel, a hazai tárolók kapacitása, töltöttsége magas, 83 százalék volt a gázév kezdetén. Ez regionális szinten is kiemelkedőnek tekinthető adat. A tárolói kapacitás, valamint a 10+5 évre megkötött gázszerződés biztonságot jelent a szezonra. A tervezési folyamat során az elmúlt 10 év adatai alapján számolják ki az adott fűtési szezonra szükséges fogyasztási mennyiséget, a viszonyítási pont az elmúlt időszak a legmagasabb fogyasztású adata. A kereskedés folyamatosan, jelenleg is zajlik.

Ausztriában 50 százalékban vannak a tárolók, ez Európában a legalacsonyabb töltöttségi szint. Ha ellátásbiztonsági problémák esetén a meglévő szerződésen felül lenne szükségük gázra, ebben az esetben például Magyarország segítséget nyújt Ausztriának úgy, hogy a hazai fogyasztók ellátása nem kerül veszélybe. Európai szinten nézve, a vakcinabeszerzés visszásságaira emlékezve a közös beszerzés nem feltétlenül a legjobb megoldás. Az erős piacosító törekvést a most kialakult helyzet kicsit háttérbe szoríthatja, erősebb állami szabályozással nagyobb stratégiai tartalék képzése válik lehetővé.

A szabályozási ügyek a mostani helyzetet természetesen nem oldják meg, de jövőre is lesz tél, így a szabályozási kérdések megoldása fontos kérdés. De, tény az is, hogy a szakpolitikai bakik miatt Brüsszel folyamatosan veszíti el alkalmazkodó képességét.

M1