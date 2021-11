Brüsszel rögeszméjévé vált a migránspártiság

2021. november 22. 21:55

Brüsszel kedvencei: migránsinvázó a fehérorosz-lengyel határon – dw.com

Az illegális migráció kérdésében Brüsszel ugyanabba az irányba halad, mint korábban - emelte ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában.

Menczer Tamást a többi között annak apropóján kérdezték, hogy kedden Budapesten tanácskoznak a visegrádi országok (Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország) kormányfői a migrációról.



A "helyzet érdemben változatlan". Brüsszelben továbbra is meghatározóak az olyan "bevándorláspárti" politikusok, akik a migrációt nem problémának tekintik.

Sőt úgy gondolják, a migráció jelenti a megoldást Európa összes problémájára - mondta, hozzátéve: a magyar kormány továbbra is problémának tartja az illegális migrációt.



Ylva Johansson uniós belügyi biztos egyes kijelentéseit rémisztőnek nevezte az államtitkár.

Példaként említette, hogy a biztos korábban arról beszélt, a migránsok nélkül Európa nem tudott volna felülkerekedni a koronavírus-járványon, de - Menczer Tamás szavai szerint - azt is mondta, hogy a befogadó nemzeteknek kell "jobban alkalmazkodniuk a bevándorlókhoz".



Brüsszelben már rég ki kellett volna mondani: "Európába illegálisan nem jöhet be senki" - jelentette ki Menczer Tamás, megjegyezve: "akkor a bajok jelentős részét megúszhattuk volna".



Az államtitkárt kérdezték Orbán Viktor miniszterelnök Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének írt leveléről is. Ennek kapcsán azt mondta, a magyar miniszterelnök egyértelműen fogalmazott: azon tagállamokat, amelyek saját és Európa határait védik, nem szabad támadni. Menczer Tamás azt is kiemelte: Magyarország szolidáris Lengyelországgal, amely védi a határt.



Orbán Viktor levelében hangsúlyozta továbbá - a magyar kormány által évek óta hangoztatott álláspontot -, hogy lépéseket kell tenni az európai határok megvédése érdekében - mondta Menczer Tamás, aki szerint az elmúlt években Brüsszelben semmilyen érdemi határvédelmi döntést nem hoztak.



A hétfőn kezdődött oltási akcióhétről szólva a KKM államtitkára mindenkit az oltás felvételére buzdított.



A statisztikák világosak - szögezte le, kifejtve: az oltatlanok tízszer nagyobb valószínűséggel kapják el a koronavírust és nagyobb az esélyük a súlyos tünetekre is.



Menczer Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy az oltás az egyetlen lehetséges út, hogy "a normálishoz legközelebbi kerékvágásban" mehessen az élet.

MTI