Bige adja, M-Zay kapja

2021. november 22. 23:30

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje szerint lehetséges, hogy a kampány tizedét, vagy ötödét a baloldali oligarcha fogja anyagilag támogatni, Márki-Zay eddig ötmillió forintot kapott Bigétől.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Bige László egy interjúban jelentette be, hogy anyagilag támogatja Márki-Zay Péter kampányát. A baloldali oligarcha egyenesen úgy fogalmazott, „annyit adok Márki-Zaynak, amennyit kér”, és azt is elárulta, hogy Márki-Zay már az előválasztáson is „kért némi aprót”. A GVH által gigabírságot kapó, de azt be nem fizető Bige támogatásával kapcsolatban Márki-Zay Péter is megszólalt vasárnapi Facebook-bejelentkezésében.

Bige László „némi aprója” ötmillió forintot jelentett

„Ötmillió forintot utalt nem nekem a kampányszámlámra, hanem az MMM számlájára, amit természetesen nagyon köszönünk” – árulta el videójában az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje.

Márki-Zay utalt arra, hogy a jövőben is szívesen elfogadja Bige Lászlótól a támogatást, s hozzátette, hogy telefonon egyeztetett az oligarchával, akivel viszont konkrét összegről nem beszélgettek. Márki-Zay szerint bár a kampány egészét nem fogja Bige finanszírozni, de, mint fogalmazott

lehetséges, hogy a kampánynak egy jelentős részét igen. Hogy ez a kampány költségeinek a tizede lesz vagy az ötöde lesz, ezt nem tudjuk mi”.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt hozzátette: „nyilvánvalóan, hogyha egy általunk eltervezett nagyon erős, nagy kampány lesz, akkor valószínűleg egy kisebb részét fogja támogatni Bige László.”

Bige László mellett egy másik magyar milliárdos, Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója is támogatja Márki-Zayt. Bojár Gábor 28,6 milliárd forintos vagyonával a 49. leggazdagabb magyarnak számít.

