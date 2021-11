Rendkívül sikeres az oltási akcióhét

2021. november 23. 18:43

Az asszisztens előkészíti a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagját a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton 2021. november 23-án. A november 22-től 28-ig tartó oltási akcióhéten regisztráció és előzetes időpontfoglalás nélkül várják az oltakozni szándékozókat naponta 7 és 19 óra között az ország 101 kórházában és szakrendelőkben is. MTI/Balázs Attila

Az országos tisztifőorvos rendkívül sikeresnek tartja az oltási akcióhetet; az első napon, hétfőn több mint 131 ezren vették fel a koronavírus elleni vakcinát.

Müller Cecília az egyik oltóponton rögzített, a magyar kormány Facebook-oldalán közzétett videóban azt mondta: az oltóhelyeken nagyon nagy a forgalom, az emberek élnek a lehetőséggel és "meghallották a megszólításunkat".

Oltáshoz készítik elő a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyagot, a Comirnaty-vakcinát a pásztói Margit Kórházban kialakított oltóponton 2021. november 23-án. A november 22-től 28-ig tartó oltási akcióhéten regisztráció és előzetes időpontfoglalás nélkül várják az oltakozni szándékozókat naponta 7 és 19 óra között az ország 101 kórházában és szakrendelőkben is. MTI/Komka Péter



Ismertetése szerint az akcióhét első napján, hétfőn több mint 131 ezren vették fel az oltást: 105 ezren a harmadik vakcinát, amivel megerősítették szervezetük immunrendszerét, tehát - mint fogalmazott - "hozzájárultak ahhoz, hogy a delta variáns ellen is védettek legyenek".



Hozzátette, 18 ezren vették fel az első védőoltásukat, amivel "elkezdték azt az utat, amely során védetté válnak".



"Én köszönöm azt, hogy felismerték ennek jelentőségét, felelősséget éreznek saját és embertársaik egészsége iránt is" - hangoztatta Müller Cecília.



Emlékeztetett arra, hogy az oltási akcióhéten reggel 7 és 19 óra között várják az oltópontok az oltakozni kívánókat.

Beoltanak egy férfit a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagjával a pásztói Margit Kórházban.



Azoknak, akik még nem éltek az oltás lehetőségével, Müller Cecília azt javasolta, hogy vegyék fel az első vakcinát. Azokat pedig, akiknek a második oltása óta 4-6 hónap eltelt, arra kérte, hogy éljenek a harmadik, megerősítő oltás lehetőségével.



"Ez a vírus nem válogat, terjed emberről emberre, és ahhoz, hogy ne fertőződjünk meg, a leghatékonyabb módszer a védőoltás felvétele" - hangsúlyozta.

