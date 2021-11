Hillary jó, Orbán kapzsi

2021. november 24. 23:57

Hillary Clinton, az Obama-kormány amerikai külügyminisztere nagyon aggódik amiatt, hogy az autoriter rezsimek egyre nagyobb teret nyernek a világban.

„Úgy gondolom, hogy a demokrácia válságával, a legitimáció válságával szembesülünk, ami egészen odáig hatol, hogy mégis milyen jövő vár az országunkra és a világra” – mondta az amerikai Demokrata Párt 2016-os elnökjelöltje az MSBC műsorán.

Az egykori first lady azt mondta, ő most is azzal foglalkozik, hogy “kitaláljuk, mit tehetünk ez ellen – és soha nem adhatjuk fel, mert túl sok minden forog kockán.” Szerinte harcolni kell a dezinformáció és a propaganda ellen, amit még nehezebbé teszt az algoritmusokra és más mesterséges intelligenciákra épülő hírfogyasztás jelensége.

„Nem akarok pesszimista lenni, mert szerintem ez egy hasznos és szükséges harc”, amiben Hillary Clinton szerint olyan erőkkel állnak szemben, akik „veszélyeztetik az életmódunkat, a jogállamiságunkat és a demokratikus jövőnket”.

„Nem szeretik azt a világot, amiben élünk, és ebben egyetértenek azokkal az autokratikus vezetőkkel Oroszországtól és Törökországtól kezdve Magyarországon át Brazíliáig és a világ számos helyéig, akik egyszemélyi hatalommal, kapzsisággal és korrupcióval irányítják az országukat.

Ezek a vezetők a változás miatt kialakuló félelmet használják fel arra, hogy egymásnak ugrasszák az embereket, szorongást keltsenek bennük, és ezzel egyszerűen irányíthatóvá tegyék őket a demagógián és a dezinformációkon keresztül” – mondta Hillary Clinton.

Hillary Clinton nagyon beleállt a “kapzsi és korrupt” Orbán Viktorba

ellenszel.hu