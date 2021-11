Következő ezer év a gyermekekért

A legsúlyosabb problémának a gyermekkori nemváltó műtétek jogát nevezte a kereszténydemokrata politikus, Harrach Péter az Alapjogokért Központ, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Szent István Intézet Következő ezer év a gyermekekért című konferenciáján.

2021. november 25. 15:06

Az Alapjogokért Központ, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Szent István Intézet Következő ezer év a gyermekekért című konferenciáján Harrach Péter, a KDNP frakcióvezető-helyettese előadásában az időtálló értékek hosszú távú képviseletéről, illetve a hiteles és a hamis emberkép különbségéről, valamint a teremtett világ rendjéről beszélt. Szólt arról, hogy a gyermeknek joga van megszületni, családban felnőni.



A legsúlyosabb problémának a gyermekkori nemváltó műtétek jogát nevezte a kereszténydemokrata politikus. Harrach Péter úgy vélte, hogy a nyílt társadalom képviselői, „Karl Popper és legjobb tanítványa, Soros György" kevert társadalomban gondolkodnak, aminek legnagyobb akadályát azon emberek jelentik, akik identitásukat természetes közösségekben kapták meg, ezért azokat szerintük gyengíteni kell.

"A gyermekvédelem ügyéért a mi politikai közösségünk a legvégsőkig kiáll" - hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön Budapesten.

Kocsis Máté a konferencián kijelentette: Magyarország azon országok közé tartozik, ahol a gyermekek jövőjét sorskérdésnek tekintik, és ahol emiatt egyre többen vállalják a liberális sajtó és a közösségi média retorzióit.



"Húsbavágó, a jövőt érintő, sok szülőt felkavaró, társadalmilag elemi erejű sorskérdésnek tekintjük a gyermekvédelem ügyét, amelyért a mi politikai közösségünk a legvégsőkig kiáll" - hangoztatta, majd hozzátette: meggyőződése, hogy ők járnak jó úton.



Az LMBTQ-propagandára és a genderideológiára utalva közölte: ez a gyorsan terjedő nemzetközi irányzat nagy erőket mozgat meg a család intézményének gyengítésére, a társadalom kohéziós erőinek lebontására és az evidenciák megkérdőjelezésére. Az irányzat képviselői most a legérzékenyebb korban lévő gyermekek gondolkodásának átformálását tűzték ki célul - mutatott rá Kocsis Máté, aki szerint ez már nem a szabadságról, hanem mások szabadságának korlátozásáról szól, az eltérő álláspontok elnyomásáról.



Úgy fogalmazott: "vér szerinti örökösök szűkében ideológiai örökösöket igyekeznek nevelni az LMBTQ-mozgalom számára". Egyebek mellett az intő jelek közé sorolta, hogy Skóciában a gyermekek már négyéves kortól szülői beleegyezés nélkül választhatják meg a nemüket és a nevüket.



A múlttal párhuzamot vonva Kocsis Máté ezen a ponton megjegyezte, hogy a római birodalom bukásához a családi kötelékek, "a családon belüli tisztelet és a szülő-gyermek viszony fellazulása vezetett". Szavai szerint a jelenség már Magyarországra is betört, és egyre nagyobb teret követel magának, a vita egyúttal azért erősödik, mert sokan úgy gondolják, hogy a szexuális propaganda "átlépte a vörös vonalat".



Példaként említette az óvodai és iskolai szexuális felvilágosító órákat, a legkisebbeknek írt szexuális célzatú mesekönyveket, továbbá azt a szándékot, hogy a szülőket kihagyják a saját gyermekük neveléséből. Az LMBTQ-mozgalom felrúgta azt a konszenzust, hogy "gyerekkorban semmilyen kontextusban, semmilyen formában nincs keresnivalója a szexualitásnak" - jelentette ki.



Kocsis Máté közölte, erre adott válaszaik kiindulópontja az alaptörvény, amely a többi között védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát. "Valljuk, hogy a szülőknek előjogaik vannak" saját gyermekeik nevelését illetően - hangoztatta, majd jelezte: a baloldaliak és a liberálisok vagy nem bíznak a szülőkben, vagy akadályként tekintenek rájuk.



A pedofilellenes és gyermekvédelmi törvénycsomag eredményeiről szólva közölte: a pedofilok többé nem rejtőzhetnek el, kereshető nyilvántartásuk 2022. február elsejétől elérhető lesz; módosították a gyermekpornográfia tényállását, ami így már az emberöléssel esik azonos megítélés alá, a legsúlyosabb pedofil bűncselekményeknél kizárták a feltételes szabadlábra bocsátás lehetőségét, továbbá azok nem évülnek el, illetve kibővítették a foglalkozási tilalmak alá eső szakmákat.



A gyermekvédelmi törvény megerősítette a szülők jogait, továbbá tilos gyermekek számára olyan tartalmakat elérhetővé tenni, amelyek a szexualitást öncélúan ábrázolják és a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsítik - sorolta a kormánypárt frakcióvezetője. "Minden hamis állítással szemben a törvény kizárólag a gyermekekről szól" - szögezte le.



Kocsis Máté arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyermekvédelemről és a szülők jogairól népszavazást fognak tartani, amelyen az emberek el tudják mondani véleményüket.



Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója arról beszélt, hogy a genderideológia és az LMBT-propaganda nem a toleranciáról, elfogadásról szól, hanem a saját világnézetét akarja ráerőltetni a társadalomra és annak minden tagjára, így a gyerekekre is. Úgy látja, az elmúlt években elkezdték lebontani a nyugati civilizáció keresztény hagyományokra épülő rendjét, próbálják megsemmisíteni a nemzeti identitást, az állami szuverenitást, a legújabb cél pedig a család szétverése. Kiemelte, hogy a témával foglalkozó kutatóknak, elemzőknek és a politikusoknak az a feladatuk, hogy megvédjék a legvédtelenebbeket, a gyerekeket. Továbbá előtérbe kell helyezni az Isten, haza, család egységének megőrzését - tette hozzá.



A konferencián mások mellett előadást tartott Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus és Papp Miklós görögkatolikus pap, a Sapientia Szerzetestudományi Főiskola tanszékvezetője.

