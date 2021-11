B3W-D10-G2-TTC

Kiszely Zoltán: A B3W rövidítés a Build Back Better World amerikai-angol kezdeményezést takarja, amely a kínai Egy Övezet, Egy Út (Belt and Road Initiative) ellensúlyozását szolgálná. Európát ugyanis az USA és Kína is amolyan “saját” házi piacának szeretné megnyerni.

2021. november 26. 08:53