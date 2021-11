Gyógyszeriparunk immunitása erős

A gyógyszeripar jelentősen hozzá tud járulni az ország versenyképességéhez, az ágazat válságállónak bizonyult és a gazdaság újraindításában is kulcsszerepe van - mondta a pénzügyminiszter a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) fennállása 30. évfordulója alkalmából tartott konferencián pénteken Budapesten.

Varga Mihály A gyógyszeripar lehetőségei a gazdaság újraindításában címmel megtartott előadásában kiemelte: az ágazat számíthat a kormányra, és ez kölcsönös, készek az együttműködésre a kihívások kezelésében.



Kitért arra, hogy a magyar gazdaság teljesítménye júniusra már meghaladta a járvány előtti szintet. Miközben az autóipar és a turizmus visszavetette a gazdasági növekedést, más ágazatok - közöttük a gyógyszeripar - hozzá tudtak járulni a bővüléshez - mondta. "A gyógyszeripar meg se rezdült" a járvány hatására - fogalmazott Varga Mihály.



A pénzügyminiszter hangsúlyozta: tavaly a szektor bruttó hozzáadott értéke 565 milliárd forintot tett ki, ez másfélszerese a 2010. évinek. A gyógyszeripar a gazdasági teljesítményhez a visegrádi országokközül Magyarországon járul hozzá a legjobban, és nemzetközi viszonylatban is magas a kutatás-fejlesztése (k+f). Kiemelte: Magyarországon már 5 százalék fölé emelkedett a gyógyszerek és gyógyszerészeti termékek súlya a teljes áruexportban, de van tere a további bővítésnek.



A miniszter emlékeztetett: a kormány tavaly döntött arról, hogy a magyar emberek ellátásbiztonsága érdekében kiemelt forrásokat von be az egészségiparba, amelynek eredményeként a legfontosabb eszközökből és termékekből önellátóvá válhat Magyarország. Az Egészségipari Támogatási Programmal 67 milliárd forinttal segíti a kormány a hazai egészségügyi gyártást, 57 támogatott cég 83 projektet valósít meg 87 milliárd forint értékben - sorolta.



Készek folytatni az együttműködést, amely az elmúlt években létrejött; a járvány bebizonyította, hogy az ágazat válságálló - ismételte meg.



Arról is beszélt, hogy számolni kell az energiaárak növekedésével, de a kormány próbálja a sokkot csillapítani, és példaként az üzemanyagárak befagyasztását említette. Megemlítette, hogy a munkaerőpiac gyorsan visszaállt, a foglalkoztatottak száma rekordmagas, meghaladja a járvány előttit.

Hosszú tárgyalássorozat után a minimálbér 2022-től 200 ezer forint, a garantált bérminimum 260 ezer forint lesz. A kilátásokról azt mondta, hogy kedvezően alakul a gazdasági helyzet a tárca heti gazdasági indexe adatai alapján. A növekedés továbbra is lendületes, átlagosan 5,5 százalékos növekedést mutat október eleje és november közepe között. Erre az évre átlagosan 6,8 százalékos GDP-növekedést nevezett reálisnak Varga Mihály.



Greskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke arról beszélt, hogy az ágazat nagy foglakoztató, a leginnovatívabb ágazat. Tagvállalataik exportorientáltak, eredményeik jelentős részét az export adja, több mint 100 országban használnak magyar gyógyszereket. A gyógyszeripar folyamatos kutatás-fejlesztés nélkül nem lehet versenyképes, hiszen magas hozzáadott értéket termelnek - mondta. Jelentős feladatnak nevezte a jól képzett munkaerő megtalálását, ebben szoros együttműködésre van szükség a kormányzattal.



Arra is kitért, hogy a járvány miatt váratlan beruházásokat kellett végrehajtani az ellátás zökkenőmentessége érdekében, miközben a k+f költést és a munkaerőköltséget sem csökkentették.



Hangsúlyozta, hogy a gyógyszergyártók a betegellátás támogatásában, a lakosság egészségének megóvásában elkötelezettek, a hazai gyógyszergyártás versenyképességének erősítése pedig partióta gazdaságpolitikát igényel, mert az ágazat a nemzet- és külgazdaságra, a jól képzett munkaerő megtartására is jelentős hatással van. A kormány ezt felismerte, és stratégiai iparágnak tekinti a gyógyszergyártást - mondta.



A MAGYOSZ 30 tagvállalatot tömörítő civil szervezetként működik. Tagvállalatai éves nettó árbevétele meghaladja az ezermilliárd forintot, exportjuk pedig a 800 milliárd forintot. A szövetség a munkaerőpiacon is fontos tényező: a beszállítókkal együtt a foglalkoztatottak létszáma már meghaladja a 30 ezret. A kutatás-fejlesztési területen az összes nem állami ráfordításnak körülbelül a felét a MAGYOSZ tagvállalatai adják.



