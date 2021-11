Nincs klímavészhelyzet

Clintel.org: Nincs klímavészhelyzet. Nincs tehát ok pánikra és ijesztgetésre. Erőteljesen ellenezzük a „2050-ig nettó nulla CO2” stratégiát, mert káros és irreális. A csökkentés (mitigáció) helyett az alkalmazkodás (adaptáció) részesítendő előnyben; az adaptáció az okoktól függetlenül mindenkor működőképes.

2021. november 27. 11:38

Aklímatudománynak kevésbé átpolitizáltnak, a klímapolitikának tudományosabbnak kellene lenni. A kutatóknak őszintén fel kellene tárni a globális felmelegedésre vonatkozó előrejelzések bizonytalanságait és túlzásait, a politikusoknak pedig racionálisan kellene számba venni intézkedéseik valós költségeit és remélt előnyeit.

Természetes és emberi tényezők is okoznak melegedést

A geológia feltárta, hogy a Föld éghajlata bolygónk létezése óta állandó változásban van: természetes eredetű hideg és meleg fázisok váltogatják egymást. Az ún. kis jégkorszaknak 1850 körül lett vége. Ezért egyáltalán nem meglepő, hogy most felmelegedési fázisban vagyunk.

A felmelegedés lassúbb az előre jelzettnél

A globális felmelegedés mértéke jelentősen kisebb annál, mint amilyennek az IPCC – modellezett antropogén hatótényezők alapján – jelzi. A modell és a valóság közötti eltérés azt jelenti, hogy távol vagyunk a klímaváltozás megértésétől.

A klímapolitika téves modellekből indul ki

A klímamodelleknek számos hiányossága van, és politikai eszközként való alkalmazásuk távolról sem elfogadható. Nem csupán eltúlozzák az üvegházhatású gázok hatását, hanem figyelmen kívül hagyják a légköri CO2-koncentráció növekedésének előnyeit.

A CO2 a növények tápanyaga, minden földi élet alapja

A CO2 nem káros anyag. Alapvető jelentőségű minden földi élet számára. A több CO2 kedvez a természetnek, mert zöldíti a Földet. A légköri CO2-többlet elősegíti a globális növényi biomassza tömegének növekedését. Előnyös a mezőgazdaság számára is, mert világszerte nagyobb terméshozamokat eredményez.

A globális felmelegedés nincs hatással a természeti katasztrófákra

Nincs statisztikailag alátámasztva, hogy a globális felmelegedés erősebb vagy gyakoribb hurrikánokat, árvizeket, aszályokat és hasonló természeti katasztrófákat okozna. Ugyanakkor a CO2-kibocsátáscsökkentésre irányuló intézkedések egyszerre költségesek és károsak.

A politikának figyelembe kell vennie a tudomány és a gazdaság realitásait

1. Héjjas István PhD, Retired R&D Electrical Engineering

2. Király József, Chemical Engineer and one of the Authors of the Hungarian site www. klimarealista.hu

3. Szarka László, Geophysicist, O.M., Hungary

Az eredeti szöveget több mint 900 tudós írta alá.

clintel.org