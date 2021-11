Katka megnézi, mi a helyzet

2021. november 28. 23:59

A politikus szerint nem a migránsok, hanem Putyin és Lukasenka jelentik a legnagyobb veszélyt Európára.

Cseh Katalin Facebook-oldalán megosztott rövid videójában jelentette be, hogy szerdán több képviselőtársával együtt személyesen is ellátogat a lengyel-belarusz határra, azért hogy „a saját szemükkel is lássák, mi a helyzet, és mit lehet tenni”.

A Momentum politikusa kifejtette: ebből a válságból is látszik, hogy „hová vezet a keleti diktatúrákkal való barátkozás és a közös EU-s külpolitika akadályozása vétókkal és különutassággal”.

Véleménye szerint Orbán Viktor kettős játékot játszik, hiszen a szavak szintjén a szolidarításáról biztosítja Lengyelországot, ugyanakkor óvakodik attól, hogy kimondja a valóságot, és elítélje a kialakult válságért felelős rezsimeket.

Cseh Katalin a lengyel-belarusz határra utazik

mandiner.hu - facebook