Planet Budapest 2021 Expó és Világtalálkozó

A közös jövőért viselt felelősség a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó létrejöttének fő oka, mondta Áder János köztársasági elnök hétfőn az esemény megnyitóján.

2021. november 29. 23:53

Áder János köztársasági elnök (második sor b3), mellette felesége, Herczegh Anita (j) és Andrzej Duda lengyel államfő (b2) a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó megnyitó gáláján a budapesti Hungexpón 2021. november 29-én. MTI/Koszticsák Szilárd

A Hungexpo Budapesti Vásárközpontban egy hétig tartó esemény megnyitóján a magyar köztársasági elnök mellett részt vett Andrzej Duda lengyel államfő is.



Áder János beszédében Márai Sándort idézte, aki Füves könyvében a feladatról és pillanatról így írt: "Vigyázz arra, hogy ne mulaszd el a pillanatot, amely csak a te pillanatod, műved kivitelének végzetszerűen kijelölt időszaka. Kényelem, szöszmötölés, gyávaság, lustaság néha késleltetik feladatod kivitelét, noha szíved mélyén tudod jól, hogy az idő telítve van azzal, amit rajtad keresztül el akar mondani. (...) Tudományban, művészetben, irodalomban, közéletben vannak ilyen sürgető pillanatok, mikor egy igazság megérett és ki kell mondani. S ha úgy érzed, végzetesen éppen téged jelölt ki e feladatra a sors, ne késlekedj, mint a rossz színész, aki elmulasztja a jelenet végszavát. Nemcsak műved van, az idő is van. S az időn belül meg van a te pillanatod, melyet nem szabad elmulasztani."



A köztársasági elnök azt mondta: a gálakoncerten fellépő fiatalok, négy ország művészei, nem mulasztották el a pillanatot, tehetségüket kamatoztatva, már most nagyszerű élménnyel ajándékozzák meg közönségüket. "Nekünk pedig, aki Budapesten a közös jövőért viselt felelősség miatt összegyűltünk, az a feladatunk, az a pillanatunk, hogy ezek a fiatalok olyan, vagy jobb világban éljenek, mint amiben mi élhettünk" - fogalmazott.



Áder János tartalmas eszmecserét, a további munkára ösztönző találkozásokat kívánt a budapesti expó és világtalálkozó minden résztvevőjének.



A november 29. és december 5.között megrendezett Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expón és Világtalálkozón a 185 kiállító mutatkozik be a legkisebb startupoktól a legnagyobb vállalatokig, mintegy 20 ezer négyzetméteres területen. Több mint egyharmaduk a visegrádi négyek (V4) államaiból érkezett. Bemutatják, hogy milyen előrelepések történtek Közép-Európában például az agrárium, a hulladékgazdálkodás vagy az okosvárosok, az energia, és a közlekedés területén.



A Planet Budapest 2021 keretein belül megrendezésre kerülő világtalálkozó a fenntarthatóság témakörében szervezett legrangosabb nemzetközi diplomáciai találkozó a közép-európai régióban. A Világtalálkozó során politikai döntéshozók, a tudományos élet képviselői és nemzetközi szervezetek magas rangú tisztségviselői, finanszírozási intézmények vezetői és a fenntarthatósági célok megvalósításában élenjáró, konkrét megoldásokat felvonultató vállalatok képviselői szólalnak fel.



Ugyancsak fontos szerepet kapnak a Világtalálkozó programjában a globális és regionális finanszírozási intézmények, valamint az üzleti élet fenntarthatóság iránt elkötelezett szereplői is. A világtalálkozó célja, hogy szerepet vállaljon a fenntarthatósági fordulat elősegítésében, amelynek keretében a résztvevők olyan kérdésekre keresik a választ, hogy milyen lehet világ a koronavírus után, milyen tanulságok vonhatók le, és mi az, amin változtatni kell.



Az egyedülálló rendezvény egyik kiemelt programja a Your Planet (a Te Bolygód) című látványos és informatív kiállítás, ahol 12 szigeten, összesen 66 installáció mutatja be a Föld jövőjét formáló kedvezőtlen folyamatokat és a lehetséges megoldásokat.

MTI