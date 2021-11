Duda: a V4 követendő példa az EU számára

Andrzej Duda lengyel elnök szerint a V4-ben zajló együttműködés a fenntarthatóság tekintetében is követendő példa az EU számára – mondta a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó keddi megnyitóján.

2021. november 30. 13:57

Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök beszél a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó hivatalos megnyitóján a Hungexpo C pavilonjában 2021. november 30-án. MTI/Bruzák Noémi

"A regionális partnerség keretében együttműködve sikerrel tudunk szembeszállni napjaink kihívásaival. A V4 országainak hatékony lépései a fenntartható fejlődés érdekében másokat is inspirálnak, hogy javítsák a társadalmi élet minőségét" - emelte ki beszédében Andrzej Duda lengyel elnök a Hungexpón zajló rendezvényen.



Kiemelte: örül annak, hogy a visegrádi együttműködésben résztvevő országok egyre gyakrabban képeznek közös platformot a legfontosabb témákban. "A V4 fennállásának harmincadik évfordulója mutatja, hogy az Európai Unión belül a V4 a leggyorsabban fejlődő régió és nemcsak a korábbi gazdasági lemaradást képes hatékonyan ledolgozni, hanem képes fejlődési impulzust adni és segíthet visszaállítani a megfelelő vágányra az európai fejlődést" - mondta.



Andrzej Duda kitért arra, hogy a nyáron leköszönt lengyel V4-elnökség prioritása volt az uniós ipar versenyképességének visszaállítása, és hogy az EU saját erőforrásaira építve teremtsen megfelelő feltételeket a gazdasági fejlődés számára.



A lengyel elnök hangsúlyozta, hogy a pandémia megváltoztatta a korábbi üzleti modelleket, a járvány idején felgyorsult az innováció, különösen az orvostudomány, az egészségügy, az oktatás, a távmunka, a közigazgatás területén.



"Lengyelországban is jelentősen nőtt a kutatással foglalkozó cégek száma, ezek intelligens megoldásokat ajánlanak a fenntartható fejlődést szolgáló számos szegmensben, a raktározásban, az energiaelosztásban, a levegő- és a vízminőség javításában. Ezt segíti a versenyképességet támogató politika" - mondta Andrzej Duda. Hozzátette: "örülünk annak, hogy a V4 jelenlegi magyar elnöksége alatt is figyelembe veszik hozzáállásunkat ezekhez a kérdésekhez".



Lengyelország koncentrálni fog a stratégiai jellegű infrastrukturális beruházásokra, a fenntartható szállításra, egészségre, digitalizációra, innovativitásra, mindezt a zöld célok, az alacsony kibocsátás figyelembe vételével - fejtette ki a lengyel elnök. Hozzátette: a megújuló erőforrások fejlesztése mellett az atomenergia kihasználását is fontosnak tartják, és átmenetileg a földgázból adódó lehetőséget sem vetik el energiabiztonságuk megőrzése érdekében.



"Akárcsak Magyarország, mi is konzekvens módon csökkentjük kibocsátásunkat, közben pedig nő az ország GDP-je, ez kivételes és jellegzetes a régiónkban" - szögezte le végül Andrzej Duda.



MTI