Vallásfilozófus lenne, de nem

2021. november 30. 23:59

„1995-ben közel három hónapot töltöttem el Malajziában. Kuala Lumpurban laktam, sokat kirándultam onnan, sok-sok várost, az ország mindkét tengerpartját, a dzsungelt, néhány szigetet, az ország jelentős részét bejárva. Rendkívül érdekes országot ismertem meg, szerteágazó vallási hagyományokat, az ország tradicionális és ultramodern kultúráját.

Most hát itt van ez a maláj milliárdos, aki az Orbán-kormánnyal seftelt, s a lélegeztetőgép-bizniszben közvetített a kínai és a magyar elvtársak között. A csencselés olyan jól sikerült, hogy Orbánék maláj embere a biznisz után (6258 lélegeztetőgép leszállítása 178 milliárd forintért) íziben meglepte magát egy Bombardier BD-700-1A10-es magánrepülővel és egy közel 20 millió dolláros luxusjachttal: milyen guszta, ugyanezeket a csecsebecséket szeretik a magyar kollégák is, maguknak még hozzácsapva a fél Balatont, kastélyokat, szállodaláncokat, letelepedési kötvényeket és magánnyugdíj-pénztárakat stb., de ez utóbbiakból – úgy tűnik – Orbánék maláj embere most kimaradt.

Orbánék még a pandémia idején is a tradicionális erkölcsöket egy bizonyos szinten megőrizni és továbbörökíteni képes itáliai maffia számára példamutató módon gyarapodtak és hizlalták vagyonukat, legfőképp önnön gazdagodásukat tartva szem előtt, semmi mást, még azon az áron is, hogy a velük nyerészkedő maláj kapcsolatnak is csurran-cseppen egy-egy magánrepülő és luxusjacht, elvégre Orbánék üzleti köre fene nagyvonalú.”ű

