Tüntetés és koccintgatás: így ünnepelte Erdély elcsatolását Medgyessy Nastaséval

Több mint félezres tiltakozó tömeg, bevetett Készenléti Rendőrség, egy fiatalember rendőri őrizetbe vétele: élénk demonstráció kísérte azt a példátlan eseményt, amikor Magyarország miniszterelnöke, a D–209-es ügynökként is ismert Medgyessy Péter – ma 19 éve – együtt ünnepelte Erdély elcsatolását Adrian Nastase román kormányfővel a budapesti Kempinski Hotelben.

2021. december 2. 01:19

Több száz fős tiltakozó tömeg, egy fiatalember rendőri őrizetbe vétele: megmozdulás, tiltakozás kísérte 2002. december 1-jén azt a példátlan eseményt, amikor Magyarország miniszterelnöke, a -209-es ügynökként ismertté vált Medgyessy Péter együtt ünnepelte Erdély elcsatolását (a később többször börtönbe került, s többek között zsarolásért és kenőpénz elfogadásáért négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélt) Adrian Nastase román kormányfővel a budapesti Kempinski Hotelben. A demonstráció előtt az egyik polgári kör SMS-láncban és baráti telefonokkal hívta fel a figyelmet arra, hogy mire készül Medgyessy és Nastase vasárnap délután.

Aznap Adrian Nastase román kormányfő és Medgyessy Péter magyar miniszterelnök egy úgynevezett Románia nemzeti ünnepe alkalmából rendezett fogadáson vett részt a Kempinskiben.

Erdély elszakítását ünnepli együtt a budapesti Kempinski szállodában (b-j) Verestóy Attila, az RMDSZ szenátora, Adrian Nastase román és Medgyessy Péter magyar kormányfő, Kovács László külügyminiszter és Göncz Árpád volt köztársasági elnök 2002. december 1-jén (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Ismert: 1918. december 1-jén tartották meg a magyarországi Gyulafehérvárott azt a minden törvényességet nélkülöző nagygyűlést, ahol 1228 ember határozatot hozott arról, hogy a Magyar Királyság keleti területei, benne a történelmi Erdéllyel, úgymond „egyesülnek” a Román Királysággal. Az antanthatalmak által végül a trianoni diktátummal jóváhagyott területi csonkolás következtében a mai Magyarországnál nagyobb, 103 négyzetkilométernyi terület került Romániához.

Bevetették a Készenléti Rendőrséget

Románia „legnagyobb állami ünnepeként” tartja számon azt a gyűlést, melynek megtartását Károlyi Mihály annak idején egy általa biztosított MÁV vasúti kocsival is segítette. A 2002-ben hatalomra került kormánypártok, az MSZP és az azóta megszűnt SZDSZ többször is deklarálták, hogy Károlyi Mihályt szellemi és politikai elődüknek tekintik.

A fogadáson többek között Adrian Nastase, Medgyessy Péter, Verestóy Attila, az RMDSZ szenátora, Kovács László külügyminiszter és Göncz Árpád volt köztársasági elnök koccintottak, ünnepelve egy hazánk jelenlegi területénél nagyobb, egykori magyar államterület elcsatolását.

Mindeközben a szálló előtt már a kora délutáni óráktól több mint félezres tömeg demonstrált Erdély elszakításának megünneplése ellen.

Több órán keresztül tiltakozott egy mintegy félezres, más források szerint 120 fős tömeg a budapesti Kempinski szálloda előtt 2002. december 1-jén, ahol együtt ünnepelte Erdély elcsatolását Adrian Nastase román Medgyessy Péter magyar kormányfő (Fotó: MTI/Soós Lajos)

A Transindex.ro aznapi összefoglalójában 5-600 fős tömegről írt. A rendőrség, számolt be az erdélyi magyar internetes lap munkatársa, vélhetőleg nagyobb tömegre számítva igyekezett kiüríteni a szálló környékét, és folyamatosan szállíttatta el a környékén álló autókat.

Az MTI korabeli beszámolójából kiderül: a tömeget hosszabb ideig próbálta feloszlatni a rendőrség, mely a készenléti alakulatot vetett be a kizárólag véleményüket hangoztató, főleg budapesti polgárokból álló tiltakozók ellen.

A rendőrök egy embert kiemeltek a tömegből (Fotó: MTI/Soós Lajos)

A délután 3 órára meghirdetett kezdés óta kisebb incidensek fordultak elő. A tüntetők hangos füttyel fogadták a hotelből kilépő Gál J. Zoltán kormányszóvivőt. Később megérkezett egy kihangosítóval felszerelt autó, amelyből a románoknak a magyarokkal szemben elkövetett vétségeit sorolták fel – írta a Transindex.ro.

„A medve bőrére?”

„Az ember nem ünnepelheti Magyarországon Erdély románok által történt bekebelezését” – ez állt abban a szövegben, amit a kihangositóval felszerelt autóból olvastak fel. Mint a korabeli, a távirati iroda által kiadott tudósításból kiderül, a tömeget háromnegyed hat körül a Készenléti Rendőrség egysége kiszorította a szálloda előtti játszótérről.

Hogy „Mire ivott a Medgyessy–Nastase kettős a Kempinskiben?” így fejtegette az események után a Gondola.hu konzervatív internetes lap:

„A medve bőrére?!

Azokra a mackókra semmiképp, amelyekre a Kárpátok Szarvasbikája (Cerbul Carpatilor) oly sikeresen vadászott több évtizedes aranykora alatt. Ceausescu medvéinek már lőttek. (Emlékeink szerint a Ceausescu házaspárnak is.) Akkor mégis, mire ihatott Adrian Nastase a Nagyrománia-ünnepen Medgyessy Péterrel a Kempinski Hotel Corvinus Budapest dísztermében? Tételezzük fel, hogy mégsem Erdély 1918-as elcsatolására. Azt mégsem tételezhetjük fel a román miniszterelnökről, hogy erre kapacitálja a magyart.

Jó ízlés is van a világon! Adrian Nastase pedig jólnevelt férfiú. Középiskolai osztályait elit intézményben, egyetemeit Franciaországban járta. Szülei mindig művelt, befolyásos és jómódú emberek voltak. (Ceausescu előtt-alatt-után is!) Egyesek szerint a Bukarestben hosszú éveken át diplomáciai szolgálatot teljesítő Medgyessy szülők barátai. A szocialista elit ifjú csemetéi így már gyermekkoruk óta ismerhették egymást. Tehát a barátságukra joggal ihattak. Annak történeti gyökerei vannak. (Párttörténeti…)”

