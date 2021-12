Olasz köröknek is felajánlották a Városházát

A Mediaworks Hírcentrumának birtokában lévő levelezés szerint az értékesítés előtt álló ingatlanokról megszerzett tudnivalókat először Berki Zsolt juttatta el a testvérének, majd Berki József továbbította azoknak az ismerőseinek, akikről azt feltételezte, hogy kapcsolatba tudnak kerülni valódi nagyhalakkal. Így jutott el az ajánlat az olasz befektetői köröket képviselő Riccardo Salvatoréhoz.

2021. december 2. 10:33

Kép: mandiner.hu

Bár a korábbi hírek arról szóltak, hogy Bajnai Gordon régi harcostársa, Gansperger Gyula az orosz Rahimkulov családban látta a lehetséges vevőt a Városházára, újonnan nyilvánosságra került bizonyítékok alapján viszont az látható, hogy olasz befektetői köröknek is felajánlották az épület megvásárlásának lehetőségét.

A Mediaworks Hírcentrumának birtokába jutott dokumentumok, köztük számos e-mail, Viber-üzenet arról tanúskodik, hogy a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója, Barts Balázs mellett a mindenféle hivatalos pozíció nélkül tevékenykedő Berki Zsolt több, Magyarországon ismert üzleti kör felé is lépéseket tett a Városháza-projekttel és számos más budapesti ingatlannal összefüggésben.

Berki – a levelek tanúsága alapján – nem sokat törődött a látszattal, gyakran az előzmények is benne maradtak a küldeményekben, így lényegében a teljes lánc egyértelműen beazonosítható, vagyis könnyen kikövetkeztethető, hogy kik lehettek még az értékesítés potenciális célpontjai.

Emellett olyanra is akadt példa, hogy a levél egy korábban más üzleti körnek elküldött e-mail továbbítása volt. Berki Zsolt testvére, Berki József egyébként a néhai Kiss Péter MSZP-s miniszter mellett dolgozott. Ez éppen arra az időszakra datálható, amikor Kiss Péter titkárságvezetője Kiss Ambrus jelenlegi főpolgármester-helyettes volt, ami jól mutatja a Berki család erős kapcsolatait a baloldali politikai körökhöz.

A Berki testvérek egyébként – több e-mail tanúsága szerint – napjainkban is szorosan összehangolják a teendőiket, és több elektronikus levél bizonyítja, hogy a Barts Balázs vezette fővárosi vagyonkezelő egyik munkatársától, F. Ildikó ingatlanhasznosítótól közvetlenül kapják a szenzitív belső információkat.

A Mediaworks Hírcentrumának birtokában lévő levelezés szerint az értékesítés előtt álló ingatlanokról megszerzett tudnivalókat először Berki Zsolt juttatta el a testvérének, majd Berki József továbbította azoknak az ismerőseinek, akikről azt feltételezte, hogy kapcsolatba tudnak kerülni valódi nagyhalakkal. Így jutott el az ajánlat az olasz befektetői köröket képviselő Riccardo Salvatoréhoz.

Az olaszokhoz eljuttatott dokumentumokban két fővárosi ingatlanról esik szó. Az egyik maga a Városháza, a másik pedig a XI. kerületi Rimaszombati út 2–4. Előbbiről már rengeteget lehetett hallani az elmúlt időszakban, utóbbiról pedig azt érdemes tudni, hogy a Budaörsi út és a Koszorúslány utca között elterülő telekről van szó, amelyeknek összterülete 29 560 négyzetméter.

A bemutató anyag szerint a Budapesten kiemelt kereskedelmi környezetben – a Budapest One irodaház szomszédjában, a Kelenföldi pályaudvartól és az Etele Plázától pár percre, több hiper- és szupermarket, valamint logisztikai telepek közelében az M1–M7 bevezetőjénél – kifejezetten kuriózumnak számít egy ilyen méretű telek.

Az üzenetváltásokból az meglehetősen jól érzékelhető, hogy a Városháza-projektre több energiát fordított Riccardo Salvatore, aki néhány bizalmasának megadta a meglévő épület paramétereit, jellemzőit és a jövőbeli hasznosítási lehetőségeit. Tájékoztatása szerint az ingatlan ára nyolcvanmilliárd forint, amelyből a már jól ismert városházi szleng szerint a „jutalék” kétmilliárd forint.

Jutalék alatt ebben az esetben azt az összeget kell érteni, amelyet a korrupciós ügyletben közreműködő személyek, döntéshozók kapnak az adásvétel lebonyolítását követően. Lényeges körülmény, hogy Salvatore ragaszkodott ahhoz, hogy az ügyletben résztvevők titoktartási nyilatkozatot írjanak alá.

Ezt segítendő meg is mondta, hogy ezt a dokumentumot a Dr. Králik Tímea Ügyvédi Irodában kellene aláírni. Az ügyvédnő elérhetőségét mellékelve többször hangsúlyozta a nyilatkozat fontosságát. Az ügyvédi iroda holnapjáról egyértelműen kiderül, hogy főként ingatlan-, építési jogi és nemzetközi ingatlanügyek területén jártas.

A Mediaworks Hírcentrumának megkereste Králik Tímeát, akitől megkérdezték, hogy kötött-e titoktartási szerződéseket a fővárosi önkormányzat ingatlaneladásaival összefüggésben. Az ügyvéd közölte, volt szó róla, hogy megkeresik ilyen projekttel, de nem vállalta a megbízást.

Hangsúlyozta: nem segédkezett ilyen ügyekben, és szerződéseket sem kötött. Az ügyvéd azt mondta, ingatlanközvetítőkön keresztül fordultak hozzá, vélhetően a jó szakmai hírneve miatt. Leszögezte, nincsenek politikai kapcsolatai, nem ismer senkit a főváros vezetői közül és Berki Zsoltot sem ismeri.

A Mediaworks Hírcentrumához került iratok szerint a levelek zöme idén októberi keltezésű, ekkor még úgy tűnt, minden rendben van a Városháza tervezett eladása körül. Ez a kegyelmi állapot vélhetően azt követően változott meg, hogy az Index november 4-én arról számolt be, hogy eladnák a patinás épületet.

Az írást követően természetesen Karácsony Gergely főpolgármester és persze a stábjának minden tagja hevesen tagadta a háttérben formálódó üzletet. Ekkor került elő egy megbízási szerződés, amelyet a már fent említett Berki Zsolt cége kötött egy ingatlanforgalmazó kft.-vel a Városháza eladására. Karácsony Gergelyék igyekeztek bagatellizálni a megállapodást, amelyet csupán egy sajtpapírnak minősítettek, a főpolgármester pedig még azt is kijelentette, hogy nem ismernek semmiféle Berki Zsoltot. Ezt követően azonban felbukkant Anonymus, aki bal-, illetve jobboldali szerkesztőségeknek hangfelvételeket kezdett el küldözgetni azokról az egyeztetésekről, amelyek a Városháza eladásáról szóltak.

Ebben a helyzetben, november 18-án Riccardo Salvatore azt kérte a vele kapcsolatban lévő személyektől, hogy minden, a Városházával összefüggésben lévő üzenetet, dokumentumot töröljenek ki. „Minél előbb, annál jobb” – nyomatékosította. Megpróbáltuk elérni Riccardo Salvatorét, ám nem sikerült kapcsolatba lépnünk az üzletemberrel, hívásainkkor rendszeresen kinyomta a mobiltelefonját.

A Salvatore által elrendelt „takarításra” viszont vélhetően azért volt szükség, mert egyre több részlet derült ki arról, hogy a fővárosi önkormányzatnál egy jól behatárolható kör korrupciós rendszert működtet.

A nyilvánosságra került hangfelvételek tanúsága szerint az üzleti egyeztetéseken – amelyek a befolyásos orosz Rahimkulov család képviselőjével zajlottak – leplezetlenül beszéltek koalíciós pártok körül mozgó cápákról, a tízszázalékos „jutalékokról”, illetve arról, hogy pontosan kik részesülnek az ingatlanügyletek után fizetendő feketepénzekből.

Több hangfelvételen elhangzott, hogy az e-maileket eljuttató Berki család „benne van a buliban”. Gansperger Gyula elmondása szerint Berki Zsolton kívül Karácsony helyettese, Kiss Ambrus is részesül a „jutalékokból”, Tordai Csabának is fontos szerepe van a rendszerben, hiszen minden egyes szerződés, ingatlanügylet a keze alatt megy át, „ő láttamozza” azokat. Tordai Csaba egyébként a főpolgármester jogi főtanácsadója, korábban pedig a Bajnai-kormány államtitkáraként is dolgozott.

magyarhirlap.hu/MEDIAWORKS–HÍRCENTRUM