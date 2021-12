„Jogállamiságinak” maszkírozott zsarolás hazánk ellen

"Nem fogadjuk el, hogy Brüsszel a hatalmával visszaélve a tagállamoknak járó költségvetési források megvonásával politikai, ideológiai alapon zsarolja a tagállamokat" - hívták fel a figyelmet a Fidesz európai parlamenti képviselői.

2021. december 2. 15:57

Továbbra is "mindent megteszünk a 'jogállamiságinak' maszkírozott zsarolás ellen", az úgynevezett költségvetési kondicionalitási rendelet nyilvánvaló célja, hogy lehetőséget teremtsen az Európai Bizottság számára, hogy megvonja a költségvetési forrásokat azon tagállamoktól, amelyek nem felelnek meg az elfogult ideológiai elvárásaiknak - közölte az MTI-hez eljuttatott csütörtöki sajtóközleményében a Fidesz európai parlamenti delegációja.

Az uniós bíróság főtanácsnokának csütörtöki indítványára reagálva, miszerint a testület utasítsa el Magyarország és Lengyelország keresetét a rendelet megsemmisítésére vonatkozóan, a képviselőcsoport közölte: elutasítja a főtanácsnoki indítvány téves logikát alkalmazó érvelését, és kiáll a jogállamisági kondicionalitási rendelet megsemmisítése mellett.



"Nem fogadjuk el, hogy Brüsszel a hatalmával visszaélve a tagállamoknak járó költségvetési források megvonásával politikai, ideológiai alapon zsarolja a tagállamokat" - hívták fel a figyelmet a képviselők.

A képviselők hangsúlyozták: "sajnálatos hogy a főtanácsnok indítványában figyelmen kívül hagyja, hogy a Magyarország és Lengyelország által megtámadott kondicionalitási rendeletnek téves a jogalapja, hogy súlyos jogi hibákat tartalmaz, és hogy megkerüli az alapító uniós szerződések céljait".

Szélsőséges EU-főtanácsnoki indítvány



Az Európai Unió Bírósága főtanácsnokának indítványa, amely arról szól, hogy a testület utasítsa el az úgynevezett költségvetési kondicionalitási rendelet megsemmisítése iránt beadott magyar és lengyel keresetet, még nem ítélet, csak egy vélemény - közölte az igazságügyi miniszter csütörtökön Facebook-oldalán.

Varga Judit bejegyzése szerint Campos Sánchez-Bordona indítványa figyelmen kívül hagyja, hogy a kondicionalitási rendelet sok olyan nyilvánvaló jogi hibától szenved, amelyek már egyenként is indokolják annak megsemmisítését.



Hibás a jogalapja, megkerüli a szerződéseket, valamint sérti a jogállamiság alapkövetelményeit, különösen a jogbiztonság és a normavilágosság elveit - fűzte hozzá.



A miniszter ezért az indítvánnyal kapcsolatban azt írta, hogy mielőtt "örömkönnyek szöknének a brüsszeli elit és a balliberális sajtó szemébe, halkan megjegyezném: ez csupán egy javaslat, ítélet csak év végén, jövő év elején várható."



A magyar kormány kitart álláspontja mellett, és bízik abban, hogy a bíróság kizárólag a jogi érvekre és a józan észre alapozza majd ítéletét, nem követi a főtanácsnok téves érvelését, helyette megsemmisíti a rendeletet vagy annak kiigazítására hívja fel az uniós jogalkotót - írta Varga Judit, hozzátéve: Magyarország nemet mond a jogállamisági zsarolásra.



Magyarország és Lengyelország márciusban nyújtott be keresetet a luxembourgi székhelyű uniós bírósághoz, az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános, a jogállamisági feltételrendszerről szóló, az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott rendelettel összefüggésben.



A keresetet Campos Sánchez-Bordona csütörtöki indítványa szerint el kell utasítani, mert a jogállamisági feltételrendszert a megfelelő jogalapon fogadták el, az összeegyeztethető az uniós szerződések 7. cikkével és tiszteletben tartja a jogbiztonság elvét.



Mint sajtóközleményükben írták, továbbra is bíznak abban, hogy a jövő év elejére várható bírósági ítélet ezeket a hibákat javítja, és kizárólag jogi érvekre és a józan észre alapozza a döntést.



"A magyar embereknek járó forrásokat meg fogjuk védeni, minden eszközzel ki fogunk állni azért, hogy az uniós nyomásgyakorlás ne veszélyeztesse ezeket a forrásokat" - tette hozzá a képviselőcsoport.

MTI