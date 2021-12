Gyermekeket rontanak meg agresszív propagandával

„Milyen Európai érték az, amikor pénzért cserébe a gyermekeink lelkét akarja Brüsszel?” – tette fel a kérdést Varga Judit, majd kiemelte: "élő, megkötött szerződéseink vannak" azokra a forrásokra, amelyek járnak a magyar embereknek. Az EU most mégis át akarja nevelni kisgyermekeinket az óvodákban és az iskolákban - fűzte hozzá a miniszter.

„Kitartunk amellett, hogy meg kell fékezni a gyermekekre irányuló egyre agresszívabb szexuális propagandát" - írta csütörtökön a Facebook-oldalán az igazságügyi miniszter, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy Európában elsőként a magyarok mondhatják el országos népszavazáson, hogy mit gondolnak minderről.

A tárcavezető felidézte: míg 2015-ben azért támadták Magyarországot, mert megvédte a határait, most azért indítottak hadjáratot, mert "meg akarjuk védeni gyermekeinket". "Mert nem engedjük be az LMBTQ-lobbit az iskoláinkba. Mert megállítjuk a genderőrületet iskoláink, óvodáink kerítésénél" - fogalmazott.



Varga Judit jelezte, a nyáron indított támadássorozat csütörtökön újabb fejezetéhez érkezett: az Európai Bizottság (EB) a kötelezettségszegési eljárást további szakaszba léptette Magyarország ellen, az uniós joggal összeegyeztethetetlennek bélyegezve a magyar gyermekvédelmi törvényt.



A miniszter rögzítette: az, hogy a magyar gyerekeket hogyan nevelik, a magyar szülők kizárólagos joga. „Ebbe Brüsszel nem szólhat bele. Minden európai uniós szerződés szerint, amit Magyarország valaha elfogadott, aláírt és ratifikált, a gyereknevelés nemzeti hatáskörbe tartozik" - hangsúlyozta.



Szavai szerint hiába fejtette ki a kormány részletesen, jogi érvek mentén álláspontját, azt az EB rendre figyelmen kívül hagyja és egyből ideológiai hadviselésbe kezd.



Varga Judit bejegyzésében a leghelyesebbnek azt nevezte, ha az emberek népszavazáson döntik el a vitát. "Európában elsőként a magyarok mondhatják el országos népszavazáson, hogy mit gondolnak minderről. Más országokban a balliberális politikai elit dönt a kérdésben az emberek megkérdezése nélkül" - fogalmazott.



Egyúttal azt írta: kitartanak amellett, hogy meg kell fékezni a gyermekekre irányuló egyre agresszívabb szexuális propagandát és - mint írta - "ebben az álláspontunkban a Nemzeti konzultáció is megerősített minket, hiszen a válaszadók 97 százaléka értett velünk egyet".



A miniszter leszögezte azt is, hogy Magyarország meg kívánja és meg is fogja védeni kultúráját, nemzeti identitását és ebből fakadó családi értékeit. "Mint szabad és független országnak, ezt a jogot az uniós és nemzetközi jog egyaránt garantálja" - tette hozzá.

Fidesz: Brüsszel és a baloldal be akarja engedni az LMBTQ-propagandát az iskolákba

Brüsszel és a baloldal be akarja engedni az LMBTQ-propagandát az iskolákba - közölte a Fidesz csütörtökön az MTI-vel.

A párt közleménye szerint a brüsszeli bizottság csütörtökön újabb "fokozatba kapcsolta" a gyermekvédelmi törvény miatti eljárást, ezzel folytatják a Magyarország elleni támadást.



"Azért támadják hazánkat, mert Brüsszel és a baloldal nálunk is be akarja engedni az LMBTQ-propagandát az iskolákba és az óvodákba" - írták.



Hozzátették, Márki-Zay Péter, "a baloldal kijelölt vezetője" egyértelműen kijelentette, hogy a baloldal el akarja törölni a gyermekvédelmi törvényt és nem támogatja a gyermekvédelmi népszavazást sem.



"A Fidesz-KDNP kiáll a gyermekek védelméért és Európában először a magyar emberek mondhatják el véleményüket egy népszavazáson a gyermekekre irányuló és szülőket megkerülő agresszív szexuális propagandáról" - hangsúlyozták a közleményben.

