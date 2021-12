Aberrált Mikulással ijesztget a norvég posta

Kövér László a Mikulást homoszexuálisként ábrázoló norvég posta reklámjáról szólva azt mondta: azt két súlyosbító tényező még aljasabbá teszi. Egyrészt állami intézményről van szó és nem "Soros Gyuri bácsi NGO-iról", másrészt gyermekeink legkedvesebb ünnepeinek egyikét gyalázza meg.

2021. december 2. 21:06

A norvég állami posta jelvénye még a békeidőkből – arhív

Már régen találkoztunk ennyire ocsmány, gusztustalan provokációval, ami a hitünket, vallásunkat, meggyőződésünket érte - reagált a hirado.hu-nak csütörtökön Kövér László házelnök a norvég posta reklámjára, amelyben a Mikulást homoszexuálisként ábrázolták.

Az Országgyűlés elnöke a portálnak adott videós interjúban arra a kérdésre, hogyan éli meg, hogy egyes politikusok a gyermekek védelme érdekében sem emelkednek felül pillanatnyi érdekeiken, úgy válaszolt: ha két unokájának olyan világban kell élnie, ahol a legalapvetőbb kérdésekben sincs érték- és érdekazonosság a társadalom tagjai között, az "veszélyes és nehezen élhető világ lesz".



Szerinte a még aktív korban lévőknek "a normalitást vissza kellene helyezni a jogaiba", legalább 30 évet kellene visszamenni az időben, tisztázni kellene és konszenzusra kellene jutni a legalapvetőbb kérdésekben.



Ilyennek nevezte, hogy a család a társadalom legfontosabb alkotóeleme, hogy mindenkinek joga van a saját vallását megélni, és hogy egy nemzet tagjai vagyunk.



A házelnök elmondta: emlékszik, hogy 2010 előtt minisztériumi döntéselőkészítő dokumentumok születtek például arról - másolva a nyugati példákat -, hogy az óvodapedagógusok ne erőltessék a nemi sztereotípiákat.



De ezt akkoriban még próbálták titokban tartani. "Ez a világ itt dörömböl Magyarország kapuin is most már" - jegyezte meg.



A Nyugat-Európában végbemenő kulturális változásokról szólva elmondta: európai emberként kifejezett aggodalmat érez.

Kocka a videóból – dw.com

Évezredekig a Nyugat kulturális, civilizációs közösség is volt. Az, hogy mi történik Európa katedrálisai körül, milyen értékekkel, vallással, törvényekkel bíró közösség ver ott tanyát, "nekünk sem mindegy, mert a közös kultúrkincsünk van veszélyben" - fogalmazott.



Hangsúlyozta, Magyarország csak annyit tud tenni, hogy "a saját határainkon megállítsuk az őrületnek ezt a hullámát".



Az ilyen reklámok célja szerinte a tudatos provokáció a határok újabb és újabb kitágítására; és "sunyi visszaélés a keresztényi türelemmel".



Az ilyen reklámok célja szerinte a tudatos provokáció a határok újabb és újabb kitágítására; és "sunyi visszaélés a keresztényi türelemmel".



Márki-Zay Péterről szólva azt mondta, nem romlott róla a véleménye, mert az eddig is olyan volt, ahonnan "nincs már lejjebb".



A szavazóknak azt üzente, mérlegeljék, mit veszíthetnek, ha ugyanúgy "elrontják a választást", mint 2002-ben.



A rezsicsökkentés elvétele, a migránsok beáramlása, a multikat kiszolgáló gazdaságpolitika mellett "a nem materiális értékeinket is le fogják nullázni" - jelentette ki Kövér László. Veszélybe kerül szerinte az elmúlt 12 év alatt elért anyagi és szellemi értéknövekedés.

Kövér László – archívMTI/Kovács Tamás



Az alkotmányos puccsisták ugyanis világossá teszik, hogy az ezeréves magyar történelem és a kétezer éves kereszténység "csak ostoba lózungok," amelyekhez nincs köze az Alaptörvényhez - mondta az Országgyűlés elnöke.

