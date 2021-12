Bolsevik vírus támadja a brüsszelitákat

Dr. Somogyi János: Szemmel láthatóan ezek a EU-s vezető bürokraták elkapták a „bolsevik vírust” és feltámasztották a Szovjetuniót. Napjainkban a bolsevizmus az EU Parlament (és Bizottság) képében, formájában kísértetként járja be Európát.

2021. december 3. 08:45

Brüsszel és a baloldal be akarja engedni az LMBTQ-propagandát az iskolákba – adott vészjelzést csütörtöki közleményében a Fidesz. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.



– Ügyvéd úr, egy keresztényellenes EU-dokumentum célként tűzi ki, hogy kiemelt figyelemmel kell lenni az LMBTQ-közösség tagjaira. Miért kell egy csoportot kiválasztottként a többi fölé helyezni?



– Talán nem tévedek nagyot, ha úgy gondolom, hogy EU Parlament és az Európai Bizottság túlfizetett bürokratái agymenései nem érdemelnek túl sok időt, túl sok figyelmet. Miért? Szemmel láthatóan ezek a EU-s vezető bürokraták elkapták a „bolsevik vírust” és feltámasztották a Szovjetuniót. Napjainkban a bolsevizmus az EU Parlament (és Bizottság) képében, formájában kísértetként járja be Európát. Az EU Parlament tagjainak többsége mentálisan súlyosan sérültek gyülekezetének benyomását kelti és működésük a buta libák gágogásához, illetve a disznók röfögéséhez hasonlatos. Tevékenységük a magyar állam létére, biztonságára, függetlenségére konkrét veszélyt, nemzetbiztonsági kockázatot jelent. De nem is csak a magyarra, hanem egész Európa még létező nemzetállamaira, polgáraira, a jövő generáció minden tagjára, szabadságára, sőt életére is.

– „Milyen Európai érték az, amikor pénzért cserébe a gyermekeink lelkét akarja Brüsszel?" – tette fel a kérdést sajtóközleményében Varga Judit miniszter. Hogyan védekezhetünk az EU maffiamódszerei ellen?

– Védekezni ellenük egy injekció beadásával sajnos nem lehet, csak nemzetközi összefogással, a normalitást elfogadó MINDEN ember tevékeny ellenállásával lehetséges. Az elképesztően sikeres agymosó kommunikációjuk ellenére, azért mi – az emberi természeti törvényeket elfogadóak és ennek az értékrendnek megfelelően élni kívánóak – vagyunk sokkal TÖBBEN, ezért a harc ellenük nem reménytelen, a „bolsevik vírus” legyőzhető.



– A szélsőbaloldal „kijelölt vezetője" egyértelműen kijelentette, hogy el akarja törölni a gyermekvédelmi törvényt és nem támogatja a gyermekvédelmi népszavazást sem. Az előre bejelentett diktatúra miért ébreszthet félelmet?



– Félelmetes, hogy a „bolsevik vírus” által megfertőződött hazai globalista ellenzékiek csapata milyen óriási hátszelet kap az EU brüsszeli bürokrata elitjétől. Márki-Zay hatalmasra nőtt egóját hizlalja ez a külföldi biztatatás és csavaros eszű „Nagy Böszme” által hozzá delegált zavaros fejű, közéleti szerepre bejelentkezett „szakértőktől”, pénzguruktól – akik ugyan eddig semmilyen társadalmilag hasznos tevékenységet nem végeztek – ígért támogatás. Márky-Zay még nem tudja, hogy csupán Gyurcsány legújabb kísérleti malaca. Ugyanis körvonalazódik már Gyurcsány „Cipolla” mesterterve, mely szerint Márki „Zavaros” Péter szerepe az, hogy adja a rémisztő önmagát és a választásokig hátralévő néhány hónapban a lázas hevületével turbózza fel a híveket, de végül Cipolla majd a bűvészcilinderéből elő fogja húzni a mérsékelten radikális, bölcselkedő, minden hájjal megkent, valódi jelöltjét, a feleségét, a „Bolgár Nőt”.



– Nem lehet olyan találkozókat rendezni, amelyeken kizárólag azonos nemű részvevők vannak jelen. Ezek szerint a 25 éves múltú Szent László-vacsorát is betiltja Brüsszel, sőt egyes szabadkőműves páholyok is feloszlanak?



– Remélhetően ez a bűvész trükk sem lesz elegendő ahhoz, hogy „Gyurcsány Cipolla” által megszédített nép jövő áprilisban kormányváltásról döntsön és a választási győzelemtől megrészegült, hatalmi mámortól bódult pitiáner karrierista bagázst kormányzati hatalomhoz segítse. Akik aztán a forradalmi hevületükben vérben tocsogva számoljanak le a politikai ellenfeleikkel (a fél országgal), és az ország lerablása után kiszolgáltassák hazánkat a nemzetközi globalista birodalomnak (Európai Egyesült Államok).





– Az új irányelvek karácsonyi időszak helyett a téli szünet használatát írják elő. Ez viszont egyértelműen a kommunizmust idézi, ahol a karácsonyt fenyünnepnek, a Mikulást télapónak kellett nevezni. Mit tehetünk a brüsszeli bürokraták marxizmus-szenilizmus rögeszméje ellen?



– Az EU túlfizetett bürokrata elitjének természetellenes (agybajos) tilalomfái a jóérzésű emberekben riadalmat kelthetnek. El lehet törölni, be lehet tiltani az egyházi ünnepeket, a hölgyem, uram megnevezést, sőt akár a vallásgyakorlást, az egyházakat is, de az emberiség több ezer éves történelme azt bizonyítja, hogy minden természetellenes őrület, minden elmebeteg tévelygés a normális többség ellenállását váltja ki, amely végül elsöpri a nérókat, hitlereket, sztálinokat, mert az Ember a teremtett világgal együtt, normálisan akar élni, szabadon, természetes módon, mert másként nem lehet.

Molnár Pál

gondola