A cselekvés lehetőségeit mutatja a Planet 2021

A Planet 2021 Budapest nem riogatni akar, hanem megmutatni, hogy a környezet védelmében mindenki tehet valamit - mondta Áder János pénteken, miután megtekintette a rendezvény fenntarthatósági közönségprogramját.

2021. december 3. 15:47

Áder János köztársasági elnök (b), Joó István, a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó lebonyolításáért felelős kormánybiztos (k) és Kocsis Tibor, a Verespatak történetét feldolgozó Dávid aranya című dokumentumfilm rendezője a bemutatón a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expón a budapesti Hungexpón. MTI/Szigetváry Zsolt

A Planet 2021 Budapest nem riogatni akar, hanem megmutatni, hogy a környezet védelmében mindenki tehet valamit - mondta Áder János pénteken, miután megtekintette a rendezvény fenntarthatósági közönségprogramját.

Az államfő kifejtette, hogy a Your Planet összesen több mint 120 oldalnyi kísérő szöveggel mutatja be az emberiség hatását a környezetre, a fenntarthatóság lehetőségeivel együtt. Hozzátette, hogy néhány óra alatt ennyi tudás megerőltető lenne, de a hanghatások és látványelemek jelentősen megkönnyítik a befogadást.



Az élményszerzés fontos, de ennél is fontosabb tudásvágyat ébreszteni a környezetvédelem iránt, különösképp a gyermekekben - hangsúlyozta.

Kocsis Tibor, a Verespatak történetét feldolgozó Dávid aranya című dokumentumfilm rendezője beszél a bemutatón a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expón a budapesti Hungexpón.



Áder János azt reméli, hogy a látogatóknak eszükbe jut mindaz, amit itt átéltek, ha később bármilyen helyzetben szembesülnek a környezetvédelem kérdéseivel. A helyszíni visszajelzések alapján a közönségprogramok fölkeltették a látogatók érdeklődését, és megmutatják, hogy nem érdemes fölöslegesen vásárolni, a kelleténél többet fogyasztani, még több hulladékkal terhelni a környezetet - mondta az államfő.

MTI