A keresztény szót az Európai Unióban manapság nem illik használni, az üldözéssel összekapcsolni pedig végképp elfogadhatatlan - hangoztatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfőn Budapesten.

2021. december 7. 10:08

A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke Vladimir Palko volt szlovák belügyminiszter "Jönnek az oroszlánok - Miért tart Európa és Amerika egy új zsarnokság felé?" című, a keresztényellenességről és Európa értékvesztéséről szóló kötete magyar kiadásának bemutatóján hangsúlyozta: az európai progresszió vezetői nem képesek elfogadni, hogy a keresztények nem elnyomók, hanem elnyomottak.

Mostanában az LMBTQ-mozgalom abszurditásai demonstrálják a legjobban, hogy ha valaki nem ért egyet velük, azonnal diktatúrát kiáltanak - tette hozzá Semjén Zsolt a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartott rendezvényen.

Emlékeztetett arra: miközben keresztények tízmilliói szenvedtek el üldöztetést a Közel-Keleten és Afrikában, addig az Európai Unió 2011-ben még egy a keresztényüldözést elítélő nyilatkozatot sem volt hajlandó elfogadni, mert a tervezetben szerepelt a "keresztény" szó.

Példaként említette, hogy a Devon grófságbeli Exeterben Shirley Chaplin ápolónő, harminc évig viselt a nyakában egy kis keresztet, amikor a munkahelye felszólította, hogy válasszon a kereszt és munkahelye között. Chaplin a bírósághoz fordult, ám a pert elveszítette.

Mi ez, ha nem az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megsértése? - tette fel a kérdést a politikus.

A továbbiakban arról szólt: egy olyan kereszténydemokrata kormány tagjaként, amelyet naponta vádolnak azzal, hogy diktatúrát épít, különös figyelemmel olvasta a kötetet, ami sok magyart segíthet abban, hogy eszméljen ebben a józan észről megfeledkezett világban.

Ugyanis a szerző szembesít azzal, hogy a liberalizmus cégére alatt ellentmondást nem tűrő véleményterror fenyeget, "ahol a politikai korrektség jelszavával még azt is megszabják, hogy mit mondhatok és mit nem, akkor nyilvánvaló, hogy erre az antropológiai, szexuális, kulturális forradalomra csak egy válasz adható: az ellenforradalom. A téboly forradalmával szemben a józan ész ellenforradalma" - fogalmazott Semjén Zsolt.

Vladimir Palko úgy vélekedett, hogy az elmúlt évtizedekben egyre egészségtelenebb folyamatoknak lehetünk tanúi Európában. A kereszténységet elutasító baloldali liberális rendszer veszélyezteti a szabadságot és kártékonynak tekinti a nemzet fogalmát.

Ma új ideológiákat akarnak lenyomni a torkunkon - folytatta -, a férfi nővé válhat, házasodhatnak az egyneműek, a civilizációs kérdésekről az emberek akarata ellenére, emberek feletti bírák döntenek és az Európai Unióban egy a Európai Néppárt, a szociáldemokraták és a liberálisok alkotta klikk uralkodik.

Az iskolákban a gyerekeknek genderideológiát tanítanának, Magyarországot azért támadják, mert nem engedi be a káros szexuális tartalmat a tanintézetekbe és már a "karácsony" szó sem kívánatos - sorolta.

Szerinte ennek a kártékony rendszernek, amely úgy terjeszti a gender és homoszexuális ideológiát, mint ahogy a marxizmust terjesztették a kommunisták a munkahelyeken, és amely minden értéket, a férfi-nő viszonyt, a családi kötelék fontosságát, a szülő-gyerek kapcsolatot kiforgat, egyedül Közép-Európa tud ellenállni.

Vagyis Magyaroknak, Szlovákoknak szüksége van egymásra - mondta Vladimir Palko.

Makláry Ákos atya, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke azt emelte ki, hogy a világban nap-mint nap 300 millió keresztény szenved el üldöztetést.

Eközben pedig az Európai Unióban az LMBTQ közösség jogai kapják a legtöbb figyelmet. Ugyanakkor a médiában rendszeres a kereszténység gyalázása és a keresztény élet beállítása világellenesként.

A bécsi székhelyű keresztényellenes intoleranciát figyelő központ szerint ma Európában törvényekben diszkriminálják a kereszténységet, korlátozzák a keresztények lelkiismerethez való jogát, szólás- és gyülekezési szabadságát - mondta a pap.

Surján László, a KDNP volt elnöke, korábbi európai parlamenti képviselő úgy fogalmazott, hogy "cseberből vederbe" kerültünk, amikor a kommunizmus bukása után beléptünk az Európai Unióba. De ha már megérkeztünk, maradjunk a nyugati parton és próbáljuk rendbe tenni a dolgokat - tette hozzá.

Európának ugyanis nem reformra van szüksége, hanem meg kell menteni, amit a szomszédos közép-európai országokkal összefogva lehet megvalósítani - mondta Surján László.

A 603 oldalas kötet a Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg.

A hírolvasó ember – legalább egy évtized óta – csak kapkodja a fejét. Milyen világba kerültünk? Csak néhány konkrétum: 2006-tól keresztények ezreit ölték meg és százezreknek kellett elmenekülnie. Keleten a milliós keresztényközösségharmadárazsugorodott. 2010 októberében Bagdadban muszlim terroristák egykereszténytemplomban vérfürdőtrendeztek:58halott, köztük két pap. 2010 karácsonyán tízesével ölték a keresztényeket Nigériában. 2011-ben újévkor azegyiptomi Alexandriában egy bombatámadás szentmise közben 23 kopt keresztényt ölt meg, százanmegsebesültek. És említhetném Asia Bibi történetét.

Vladimír Palko Jönnek az oroszlánok című, most bemutatandó könyvéből megtudhatjuk, mi volt erre az Európai Unió reagálása: 2011 januárjában az EU Külügyminiszteri Tanácsának napirendjén szerepelt egy nyilatkozat-javaslat is az üldözött keresztényektámogatására. CatherineAshtont, az EU kvázi külügyminiszterét bízták meg az előterjesztésével. A beterjesztett szövegben a keresztény szó nem szerepelt. Catherine Ashton szerint „nem lett volna korrekt”. Noha 15 tagállam ezt akarta, Írország,Portugália,Spanyolország és Luxemburg ellene voltak. A miniszterek szétoszlottak anélkül, hogy bármilyen nyilatkozatot elfogadtak volna… Úgy tűnik a keresztény szót az EU-ban manapság nem illik használni, az üldözéssel összekapcsolni pedig végképp elfogadhatatlan. Miért?

Ha csak az Európai Unió túlbonyolított döntéshozatali rendszere, mondhatjuk impotenciája volna a baj, még jó lenne. De a „progresszió” célja állítólag minden elnyomás megszüntetése. Ez jól hangzik, egészen addig, amíg nem szembesülünk azzal, hogy maga a kereszténység is megszüntetendő elnyomás. A „progresszívek” nem képesek elfogadni, hogy a keresztények nem elnyomók, hanem elnyomottak. Van, akire vértanúság vár, mások csak állásukat veszítik, ha élnek a lelkiismereti szabadsággal. A Jönnek az oroszlánok számos konkrét esetet ismertet, van, akinek sikerült megvédenie magát, van, akinek nem.

Mostanában az LMBTQ mozgalom abszurditásai demonstrálják a legjobban, hogy ha valaki nem ért egyet velük, azonnal diktatúrát kiáltanak. De hol is van a diktatúra napjainkban? Shirley Chaplin ápolónő, a DevongrófságbeliExeterben, harmincévigviselt a nyakában egy kis keresztet, amikor a munkahelye felszólította, hogy válasszon a kereszt és munkahelyeközött.Kompromisszumkéntjavasolták,hordhatjaakiskeresztet pénztárcájában.Nyilvánvalónak tűnt, hogy ez illetéktelen önkény a munkaadó részéről, amit a bíróság természetesen helyre tesz. Chaplin a bírósághoz fordult, ám a pert elveszítette! Mi ez, ha nem az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megsértése?

Így válik érthetővé Vladimír Palko könyvének alcíme: Miért tart Európa és Amerika egy új zsarnokság felé? Egy olyan kereszténydemokrata kormány tagjaként, amelyet naponta – és nemcsak kampányidőben –, vádolnak azzal, hogy diktatúrát építünk, különös figyelemmel olvastam ezeket a részeket. Ez a könyv most magyarul is olvasható, szemnyitogató alkotás, ami sok magyart segíthet abban, hogy eszméljen ebben a józan észről megfeledkezett világban. Amikor a szerző szembesített azzal, hogy a liberalizmus cégére alatt ellentmondást nem tűrő véleményterror fenyeget, ahol a politikai korrektség jelszavával még azt is megszabják, hogy mit mondhatok és mit nem, akkor nyilvánvaló, hogy erre az antropológiai, szexuális, kulturális „forradalomra” csak egy válasz adható: az ellenforradalom. A téboly forradalmával szemben a józan ész ellenforradalma!

