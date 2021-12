Jeles napok megismerését segítő honlap indult

Nemzeti ünnepeket és nemzetközi emléknapokat összegyűjtő honlap indult, amely az adott eseményről szóló ünnepségek, megemlékezések megszervezéséhez nyújt segítséget - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

2021. december 7. 12:14

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára (b) és Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke (j) a Jeles napok portálról tartott sajtótájékoztatón az Emmi épületében 2021. december 7-én. Nemzeti ünnepeket és nemzetközi emléknapokat összegyűjtő honlap indult, amely az adott eseményről szóló ünnepségek, megemlékezések megszervezéséhez nyújt segítséget. MTI/Szigetváry Zsolt

Rétvári Bence azt mondta, hogy a https://jelesnapok.oktatas.hu oldalon 48 jeles eseményhez kapcsolódó tartalom, köztük 288 forgatókönyv található, ezek a teljes ünnepség segédanyagát tartalmazza. Ezek között van például a tanévnyitóhoz, a 48-as forradalom és szabadságharchoz, a karácsonyi ünnepséghez, a magyar költészet napjához, vagy a víz világnapjához kapcsolódó tartalom.



Az oldalon az eseményekkel kapcsolatban leírások, módszertani ajánlások, szövegek, videók, hanganyagok szerepelnek, és megismerhetők, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, milyen forrásokból érdemes tájékozódni - ismertette, hozzátéve: a honlapon saját forgatókönyv is összerakható, majd kinyomtatható.



Tudatta: a portált az Oktatási Hivatal (OH) hozta létre, kérdőívekkel felmérték, mely ünnepnapok érdeklik az embereket, majd kiadványokat szerkesztettek, valamint összegyűjtötték a különböző alkotásokat, és feltöltötték a honlapra.



A honlap célja, hogy segítsék a pedagógusok munkáját, amikor ünnepségekre, emléknapokra készülnek - tette hozzá az államtitkár.



Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke arról beszélt: a honlap az iskolák által feltárt igényekre reagál, de a létrehozáskor az is a célok között szerepelt, hogy jogtiszta szerzői műveket - filmeket, képeket, hanganyagokat - bocsássanak rendelkezésre, amellyel a pedagógusok színesebbé tehetik a tanórákat.



A portál emellett segítség lehet a szülőknek, amikor a gyermeküknek szeretnének mesélni egy-egy eseményről, valamint a polgármestereknek, helyi közösségeknek, szervezeteknek is, ha valamelyik eseményt ők is meg szeretnék ünnepelni - fűzte hozzá.



Az elnök szerint a portál segít a diákoknak jobban elsajátítani az ismereteket, mert életre szóló élményt szereznek, amikor interaktívan részt vesznek például egy megemlékezésben.



MTI