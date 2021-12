Brüsszel újabb őrültségre készül a migráció ügyében

Brüsszel újabb őrültségre készül, amellyel gyakorlatilag létrehoznák az ENSZ globális migrációs paktumának európai verzióját - közölte pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter közölte, hogy Brüsszel újabb őrültségre készül, amellyel gyakorlatilag létrehoznák az ENSZ globális migrációs paktumának európai verzióját.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Budapesti Migrációs Konferenciát követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az ENSZ Közgyűlésében 2018-ban "áterőltetett" paktum alapvető emberi jogként tünteti fel a migrációt, és kimondja, hogy annak minden egyes állam származási, tranzit- vagy célországa.



"Brüsszel ugyanerre az őrültségre készül az úgynevezett poszt-cotonou-i megállapodás elfogadásával" - szögezte le, mondván, az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal megkötni tervezett egyezmény újabb migrációs csatornákat hozna létre. Majd hozzátette, hogy bár különböző neveken illetik, az Európai Bizottság a kötelező letelepítési kvótákat is folyamatosan napirenden tartja.



A magyar kormány ezzel szemben úgy véli, hogy minden országnak joga van kimaradni a migrációs folyamatokból, és az az alapvető jog, hogy mindenki a hazájában élhessen biztonságban - húzta alá.



Szijjártó Péter szerint a migráció további erősödésének biztonsági, civilizációs és egészségügyi kockázatai is vannak. Kiemelte, hogy látható az összefüggés a bevándorlás és a terrorizmus között, illetve a párhuzamos társadalmak kialakulásának veszélyére figyelmeztetett. Emellett rámutatott, hogy a migrációs hullámok felgyorsítják a koronavírus-járvány terjedését, különös tekintettel arra, hogy az érkezők jellemzően olyan országokból jönnek, ahol alacsony az oltottsági arány.



"Az Európai Uniónak meg kellene védenie magát, és nem még nagyobb bajt hoznia az európai emberek fejére" - fogalmazott.



Úgy vélekedett, hogy a migráció komoly biztonsági kihívásokat jelent Európában, miután a kontinens példátlan módon egyszerre három irányból is nyomás alatt áll. Szerinte "a jelenlegi helyzetnél pedig már csak a kilátások rosszabbak", ugyanis a kiváltó okok egyre súlyosabbá válnak.



A miniszter kiemelte, hogy egyesek azzal a "bántóan leegyszerűsítő hivatkozással" veszik védelmükbe a migrációt, miszerint kell a munkaerő. A mostani válságos helyzetben azonban, amikor európaiak tíz- és százezrei vesztették el a munkahelyüket, először a helyiek problémáit kellene megoldani.



Közölte, Magyarország déli határán idén eddig 110 ezer migránst állítottak meg, míg tavaly ez a szám "csak" 44 ezer volt. "Ha Brüsszelen múlna, ez a 110 ezer bevándorló már itt lenne benn, de szerencsére nem rajtuk múlik, hanem rajtunk" - jelentette ki.



Michael Spindelegger, a Nemzetközi Migrációspolitikai Fejlesztési Központ főigazgatója arról számolt be, hogy a Földközi-tenger keleti térségét leszámítva minden migrációs útvonalon jelentősen megnőtt idén az érkezők száma Európában. Hangsúlyozta: jövő évben mintegy 250 ezer afgán menedékkérőre lehet számítani, s ezzel a hullámmal mások is megpróbálkozhatnak Európába jutni, így hasonló helyzet alakulhat ki, mint 2015-ben, amit meg kell előzni.



Az Emmanuel Macron francia elnök jövő heti budapesti látogatását firtató újságírói kérdésre válaszolva Szijjártó Péter kijelentette, hogy a két ország a nézetkülönbségek ellenére számos alapvető fontosságú kérdésben azonos álláspontot képvisel. Ilyen például a biztonság és a külső határvédelem, az EU közös agrárpolitikája, valamint a nukleáris energia használata.



Az új német kormány egyes tagjainak bírálatai kapcsán pedig leszögezte: "mi szuverén, független ország vagyunk, senkinek nem vagyunk a gyarmata.

Érdeklődéssel hallgatjuk, de olyan nagy jelentőséget nem tulajdonítunk annak, hogy más országok tisztségviselői mit mondanak arról, hogy nekünk magyaroknak hogyan kellene élnünk az életünket, azt bízzák miránk" - fogalmazott.



Elmondta, áprilisban választás lesz, az embereknek lehetőségük lesz véleményt mondani a kormány teljesítményéről, "a németeknek ehhez semmi közük nincsen". Ugyanakkor hozzátette, hogy továbbra is jó együttműködést szeretnének Berlinnel a kölcsönös tiszteletre alapozva, de ebbe nem fér bele a beavatkozás a magyar belpolitikába.

„Szolidaritás alapú" politka...

Olyan migrációs és menekültügyi szakpolitikára van szükség, amelynek középpontjában a folyamatos szolidaritás és a felelősségmegosztás áll, és figyelembe veszi a migránsok emberi méltóságát, illetve a legsérülékenyebbek érdekeit - fogalmazott Fabio Massimo Castaldo, az Európai Parlament (EP) alelnöke pénteken a brüsszeli törvényhozó testület és a szlovén EU-elnökség által szervezett harmadik magas szintű migrációs és menekültügyi konferencia nyitóbeszédében.

Castaldo beszédében felhívta a figyelmet: sürgős döntésekre van szükség az uniós migrációs politikával kapcsolatban, de az EU-tagállamok lassan cselekednek.



"Az uniónak eddig nehezére esett humánus migrációs és menekültügyi politikát kialakítani: a migránsok kockázatnak vannak kitéve, jogaik sérülnek, visszaéléssekkel, bántalmazásokkal szembesülnek, embercsempészek nyerészkednek rajtuk, akik kihasználják, hogy hiányzik az együttes európai döntés egy ambiciózusabb migrációs politikáról" - emelte ki.



Azt mondta, olyan átfogó migrációkezelési szakpolitikára van szükség, amely olyan problémák ellen is hatékony fel tud lépni a jog erejével, mint a fehérorosz rezsim által szervezett hibrid támadások.



"Politikai akarathiány van, a 27 tagállam nem tud összefogni, hogy együttesen kezeljen ilyen provokációkat, ez kifelé gyengeséget jelez" - mutatott rá az EP alelnöke.



Véleménye szerint az egyik megoldás a migráció kezelésére olyan legális bevándorlási csatornák létrehozása, amelyek lehetőséget nyújtanak az EU-ban dolgozni kívánó harmadik országbeli polgároknak a beutazásra a piaci szükségletek alapján, a tagállamok túlterhelését elkerülendő.



Margarítisz Szkínász, az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos beszédében azt hangsúlyozta, hogy az Európai Unió eddig sikeresen és együttes fellépéssel kezelte a fehérorosz rezsim "újfajta és kegyetlen" hibrid támadásait, amelyek folyamán Minszk eszközként használ fel migránsokat az unió destabilizálása végett.



"A sikert kollektívan értük el, több millió eurót mozgósítottunk humanitárius segélyekre, azonnali támogatást adtunk az érintett tagállamoknak, tárgyalásokat folytattunk a harmadik országokkal az illegális migránsok visszatérítéséről, jogszabályi rugalmasságot vezettünk be a menekültügyi eljárásokkal kapcsolatban, illetve újabb célzott szankciókkal sújtottuk a fehérorosz rezsimet"- sorolta.



Szkínász bejelentette: az Európai Bizottság jövő héten javaslatot fog bemutatni a schengeni határellenőrzési kódex megreformálására, mivel, mint mondta, "egyrészt modernizálni kell a jogi keretet, másrészt a tagállamoknak jobban fel kell készülniük arra, hogy vészhelyzetekben hatékonyabban reagáljanak".



"Jogi terminusokban fogjuk definiálni a migránsok eszközként való felhasználását, illetve azt, hogy a tagállamok milyen intézkedéseket hozhatnak a határvédelem érdekében" - tette hozzá.



