Magyar filmsiker Los Angelesben

2021. december 10. 21:15

Kocka a Magyar Golgotából – magyar.film.hu

A Nemzeti Filmintézet támogatásával 2021-ben készült Magyar Golgota (Darking Way) című film a California Indies Film and Script Fest ötödik évadában elnyerte a Legjobb film és a Legjobb filmzene – Pásztor Sámel /Anna adnd the Barbies zeneszerzője/ díjat. Pásztor Sámuel ugyanezen munkájáért már megkapta a legjobb filmzene díját Egyiptomban és Japánban is. Pozsgai Zsoltot, a film rendezőjét kérdeztük.

– Mester, a világ filmfővárosában nyert elismerés hogyan jellemzi a mai magyar filmművészet állapotát?

– Az állapotát nem tudom, az ismertségét viszont növeli. A fesztiválok egy része egyben forgalmazó is, több ízben felajánlották az online forgalmazást az adott fesztivál lehetőségeihez képest, így mindenféle területen és sokféle kulturában élő emberekhez eljut a magyar történelem egy szelete. Ez az igazi öröm számomra. Úgy látom, a magyar film ázsiója növekedni fog. Eddig sem volt sok panasz, de a filmekről tudni lehetett, miért, hova készültek, hol ágyaztak meg egy-egy nemzetközi díjnak ügyes emberek. Ez most más, itt nincs protekció, rásegítés, itt valóban csak a film érdekes. Most készülnek olyan magyar romantikus vagy történelmi filmek, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy bekerüljenek a nemzetközi forgalmazási hálózatba, ez több bármely fesztiválsikernél, szerintem a Nemzeti Filmintézet ezt nagyon jó stratégiával segíti.

– A díjnyertes film az aradi vértanú, Török Ignác utolsó éjszakáját dolgozza fel. Író-rendező Pozsgai Zsolt. Operatőr Kovács Claudia, vágó Pálfalvi Réka, szereplők Szabó Máté, Pap Katalin, Lux Ádám, Békefi Viktória, Janik László, Tapasztó Ernő, Varga Tamás. A magyar történelem egy mozzanata jeles csapattagokat tudott egymáshoz vonzani, miért?

– Én inkább azt mondanám, sikerült a barátaimról bebizonyítani, hogy sokkal tehetségesebbek, mint azt a magyar kulturális közélet hiszi. Az, hogy Szabó Máté, Pap Katalin, Békefi Viktória és Lux Ádám már nagyon sok „Best” díjat kapott Ausztráliától Kanadáig, azt jelzi nekem, hogy jól döntöttem. Lássuk be, őket nem nagyon alkalmazta az amúgy meglehetősen zárt színészi kört felvonultató filmgyártás. Ők egyébként rendszeresen szerepelnek színpadi vagy filmes munkáimban, kialakult egy csapat, akikben hiszek. És úgy tűnik, erre minden okom meg is van. Érezzük egymás rezdüléseit, gondolatait, de – ami ennél is fontosabb – a szeretet a mozgatórugója a közös munkának. Ebben hiszek.

Pozsgai Zsolt

– Két napja a film ugyancsak Los Angelesben, a Los Angeles Neo Noir Film Festival-on Great Film Award díjat kapott. Itt a közönség szavazott, a döntés előtt tíz napig nézhették a döntőbe jutott díjakat online a fesztivál iránt érdeklődők, és ők szavaztak. Miközben Európában jegelik a nemes tartalmakat, Los Angelesben maga a közönség értékeli nagyra. Ezt mivel érték el az alakotók?

– Azzal, hogy világszerte érvényes magyar történelmi helyzetet tudunk adni. Hogy ez a helyzet megkívánja a valódi, mély színészi munkát. Az őszinte, tehetséges átalakulást. És a tehetséges színészi munka sok esetben a lényeg. Hány olyan amerikai, már klasszikus film, vígjáték van, amely rendkívül banális, közhelyes történetet dolgoz fel, de a zseniális színészek miatt újra és újra nézzük. Azt írták a fesztivál szervezői, a pandémia előtt a döntőbe jutott filmek alkotóit meghívták, és ott helyben végig izgulták ezen vetítések eredményeit, a közönség reakcióit. Erre most nem volt lehetőségünk, csak távolról tudtuk figyelni az eseményeket. Láttak magyar színészeket, tanultak a magyar történelemből, sikerült ezt elérni. Ez az igazi öröm mindannyiunk számára.

Molnár Pál

gondola