Lélekemelő emlékeket állítottak a katolikus világtalálkozónak

Két, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) kapcsán készült kiadványt mutattak be pénteken délután fővárosi sajtótájékoztatón. Az egyik a katolikus világtalálkozó emlékkönyve, a 350 oldalas, színes fotókkal illusztrált, A találkozás című kiadvánnyal a kongresszusnak kívántak emléket állítani. A könyvet Fábry Kornél, a NEK volt főtitkára, Sándor Csilla újságíró és Zsuffa Tünde, a NEK volt sajtófőnöke szerkesztette, és a Szent István-bazilika gondnoksága adta ki. Az emlékkönyvben azt mutatják be, ahogy az esemény szervezése elindult és haladt előre, majd a program a koronavírus-járvány miatt egy évet csúszott, és végül idén szeptemberben megvalósult. Az eseményeket többnyire kronológiai sorrendbe rendezték, az olvasó pedig a kiadvány 620 fotójának segítségével idézheti fel az elmúlt öt év és főként a világtalálkozó emlékeit.

Megjelent az Ők tizenketten című interjúkötet is, amelybe az eucharisztikus kongresszus hírnökeivel folytatott beszélgetéseket gyűjtötték egy csokorba.

Ezt a 296 oldalas, keménytáblás könyvet szintén Sándor Csilla és Zsuffa Tünde szerkesztette, és a Magyar Kurír adta ki. Ma már történelem, hogy Baricz Gergő zenész, Böjte Csaba ferences szerzetes, Csókay András idegsebész, Dolhai Attila színész, Kubik Anna színész, Lackfi János költő-műfordító, Petrás Mária népdalénekes-képzőművész, Pindroch Csaba színész, Sena Dagadu zenész, Szalóki Ágnes népzenész, Szikora Róbert zenész, valamint Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató 2021 nyarának elején vették át Erdő Péter bíboros, prímás kezéből a megbízólevelet.

Ezután nyakukba vették az országot, és több ezer kilométert maguk mögött hagyva, még annak határain túl is járva, a különféle találkozások alkalmával lelkesítettek, bátorítottak mindenkit, és ha kellett, reményt adtak.

A hírnökökkel a kongresszus előtti napokban Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője beszélgetett, és kérdezte őket életükről, munkájukról, szolgálatukról, családjukról és arról, hogy mi jelent számukra örömöt és nehézséget. Az Ők tizenketten kiadványban ezen interjúk szerkesztett anyagát veheti kézbe az olvasó.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, aki az emlékkönyv előszavát is írta, a sajtótájékoztatón köszönetét fejezte ki azért a hihetetlen sok munkáért, ami a két kötet mögött van.

– De ami elkészült, az alapján azt mondhatom, hogy megérte. Kicsit úgy vagyunk ezekkel a kötetekkel, mint magával a kongresszussal: most is mindenki a képességei, lelkesedése legjavát adta. S a végén rácsodálkoztunk, hogy ami ebből lett, az több, mint amit mi beletettünk – emelte ki a bíboros.

Szavai szerint az eredmény a kegyelem ajándéka, „mi pedig eszközök vagyunk, akik hozzájárulunk ahhoz, hogy sikeres legyen”.

Böjte Csaba a könyvbemutatón a maga humoros, de mégis lélekemelő stílusában vicces történeteket elevenített fel a hírnöki szolgálata kapcsán. Többek között arról is beszélt, hogy amikor annak idején meghallotta, hogy Magyarországon lesz az 52. katolikus világtalálkozó, akkor úgy gondolta, hogy Erdő Péter nagy fába vágta a fejszéjét. Hozzátette azonban, hogy a vállalás mégis rendkívül sikeres lett, és a kongresszus alatt Budapesten olyan szeretet-erőt tapasztalt, amit korábban még soha. Reményét fejezte ki, hogy a katolikus világtalálkozó lezárása nem egy pozitív folyamat vége lett, hanem abból az erőből, amit szeptemberben megtapasztaltunk, erőt merít és építkezik a keresztény magyarság.

Borítókép: Erdő Péter bemutatja a megjelent évkönyvet (Fotó: Bach Máté)

Erdő Péter mutatta be az eucharisztikus kongresszus emlékkönyvét és a 12 hírnök interjúkötetét

A Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia (Mátyás-templom) dísztermében december 10-én mutatták be az eucharisztikus kongresszus emlékkönyvét A találkozás címmel, valamint az Ők tizenketten – Beszélgetések az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnökeivel című interjúkötetet. A kettős könyvbemutatón részt vett Erdő Péter bíboros, prímás, és jelen voltak a világesemény hírnökei.

Ma már senki előtt sem kétséges, hogy nagy sikerű és gyümölcsöző volt az idén Budapesten megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK). Azt is tudjuk, hogy a világjárvány kitörése miatt egy évvel el kellett halasztani a világeseményt, s az előkészítés utolsó munkálatai helyett a be- és elzárkózás kényszerű, veszteségekkel, tragédiákkal tűzdelt időszaka következett. Ám voltak tizenketten, akik 21. századi apostolokként vállalták, hogy a karantén idején is buzdítják az embereket, tanúságot téve Krisztusba vetett hitükről.

Ők tizenketten – Beszélgetések az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnökeivel a címe a világeseményhez kapcsolódó, most megjelent egyik kötetnek, amelyet a budai Várban mutattak be. Baricz Gergő zenész, Böjte Csaba ferences szerzetes, Csókay András idegsebész, Dolhai Attila színész, Kubik Anna színész, Lackfi János költő-műfordító, Petrás Mária népdalénekes-képzőművész, Pindroch Csaba színész, Sena Dagadu zenész, Szalóki Ágnes népzenész, Szikora Róbert zenész, valamint Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató a küldetésükhöz Erdő Péter bíboros, prímás kezéből vették át a megbízólevelet, s azután járták az országot, a Kárpát-medencét, lelkesítve, reményt adva a hívőknek. Önkéntes munkájuk nagyban segítette a kongresszus sikerét.

A hírnökökkel a kongresszus előtti napokban Kuzmányi István, a Magyar Kurír és azÚj Ember főszerkesztője, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye állandó diakónusa beszélgetett, és kérdezte őket életükről, munkájukról, szolgálatukról, családjukról – arról, hogy mi jelent számukra örömet és nehézséget.

Ezeknek az interjúknak a szerkesztett változatát, s a hírnökök NEK-ről szóló vallomásait tartalmazza a könyv, amelyet a Magyar Kurír adott ki.

A kötet bemutatóján – amelyen jelen volt Berta Tibor, a Magyarországi Katonai Ordinariátus püspöke és Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a NEK Titkársága vezetője is – Erdő Péter bíboros méltatta a hírnökökkel készített interjúkat és a könyv fotóit.

„Ahogy a kongresszussal, úgy e könyvvel kapcsolatban is elmondhatjuk, megérte a sok munka, készület, mindenki a tehetségének a legjavát adta bele, s ami lett, az több, mint amit beletettünk. A kegyelem működik a munka elején, s annak végeztével is, mi pedig eszközök vagyunk” – mondta a bíboros, és emlékeztette a jelenlévőket, hogy a hírnökök személyében olyan ismert és elismert embereket tisztelhetünk, akik bátran kiálltak tanúságot tenni a katolikus hitükről – olyan időkben, amikor a média sok esetben kritikus szemmel nézi ezt –, s akik a nevüket adták a NEK-hez, megmutatva ezzel azt is, hogy „a Krisztusba vetett hit nem pusztán életünk dísze, kiegészítője, hanem ez adja életünk értékét”.

A bíboros hozzátette: „Ugyanazt az elevenséget, erőt hordozza mindegyik interjú. Kuzmányi István érdekes kérdésekkel, élvezetes stílusban irányítja a beszélgetéseket. A fotók pedig gyönyörűek!”

A könyvbemutatón Kuzmányi István, a beszélgetések kezdeményezője egy téli életképet használva hangsúlyozta: a hírnökök voltak azok, akik a nehézségekkel teli járványhelyzetben, amikor az egyéves halasztás idején lelassulni látszott, „tolták a szánkót”, hasonlóan azokhoz a szülőkhöz, aki a gyermeküknek szeretnének örömet szerezni akkor is, amikor éppen nem lejt a havas út. Másrészt pedig mint „celebek” nem pusztán önmagukról, hanem Jézusról beszéltek kimondva vagy kimondatlanul is, az életük tanúságtételével.

Méltatta a vezetősége alatt működő médiumokban dolgozó kollégáit, akik segítségére voltak a NEK munkáiban, így a kötet létrejöttében.

A könyvbemutatón Erdő Péter bíboros mindenkinek figyelmébe ajánlotta az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékkönyvét is, amely A találkozás címmel jelent meg. Mint mondta, az 1938-as kongresszus kiváló, maradandó értékű, mértékadó emlékkönyvét alapul vevő, azt több szempontból is meghaladó, háromszázötven oldalon hatszázhúsz színes fotóval megjelenő könyv „a legszebb karácsonyi ajándék, amit idén adhatunk”.

A reprezentatív kiadványt fellapozva Erdő Péter megemlítette, hogy az nemcsak a NEK-ről, hanem a kongresszus előkészületeiről is beszámol, dokumentumértékű, a fotók segítségével pedig mindaz a sok kapcsolódó esemény, tárgy is látható, ami később feledésbe merülhetne, de ami most feleleveníti a kongresszusi élményeinket: a NEK tiszteletére készült virágkocsitól a kongresszus süteményén és borán át a világeseményre kiadott bélyegig.

A liturgikus tárgyak közül a bíboros kiemelte Ozsvári Csaba ötvösművész alkotásait. „A lelkipásztori szempontból központinak számító események megjelenítése a hozzá tartozó szövegekkel pedig arról tanúskodik, hogy a kongresszus – amelyen 19 bíboros vett részt, és amelyre 83 országból jöttek el – a globális egyház jelenlegi kapcsolatrendszerét is hordozta, méginkább, mint az 1938-as esemény, s ezáltal mintegy seregszemléje lett e világméretű hálózat alakuló közösségének, külön is hangsúlyozva Afrika és a Közel-Kelet kereszténységének helyzetét.

Amennyiben mindezt reprezentálja, utolérhetetlen ez a könyv” – tette hozzá Erdő Péter, aki Ferenc pápáról elmondta: „Ittléte idején látszott rajta, s erről beszélnek a róla készült fotók is, hogy örült a spontán, felszabadult hangulatú hívő sokaságnak.”

A budai Várban megtartott könyvbemutatón Zsuffa Tünde, a NEK sajtófőnöke mindenkinek megköszönte a segítségét, aki valamilyen módon is részt vett a kongresszus szervezésében, a hírnököktől kezdve az önkéntesekig és az újságírókig, a kötetekről pedig azt mondta: „A múltról szólnak, de a jövőnek írtuk.”

A sajtóesemény végén Fábry Kornél, a NEK titkára ismertette A találkozás című könyv felépítését, megemlítette, hogy húsvétra újabb, a beszédeket tartalmazó kiadvány jelenik meg, majd Böjte Csaba OFM (aki közel ezer zarándokkal érkezett a NEK-re), a 12 hírnök egyike személyes hangon beszélt a kongresszushoz kapcsolódó élményeiről, arról, hogy az életének meghatározó állomása.

Rámutatott a Szentlélek munkájára, aki a kezdeményező bátorság ajándékát adta Erdő Péter bíborosnak, Ferenc pápát arra indította, hogy eljöjjön Budapestre, és erőt adott az Egyháznak, sőt a magyar nemzetnek.

„Ilyen szép arcát még nem láttam az én népemnek, s Budapestnek, mint akkor. Jó volt itt lenni. Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a nagy kalandnak” – mondta könnyes szemmel a ferences szerzetes.

A kötetek elérhetők és megrendelhetők az Új Ember online könyváruházban és könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig).

Szerző: Körössy László

Fotó: Merényi Zita