Kutyapárti szobor Sorosnak

2021. december 12. 00:48

A Klubrádió születésnapi rendkívüli híreiben a választásokat megnyert Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnökét, Magyarország leendő miniszterelnökét interjúvolta meg Báder Tamás.

Kovács Gergely elmondta, hogy amikor még csak a Fidesz, később a teljes ellenzék lépett vissza a javukra a választáson, még aggódtak a győzelem miatt, de amikor a Mi Hazánk és a KDNP is így tett, már stabilan hozták a 100%-ot, és ez olyan erős támogatottságot biztosít nekik, amivel élni is fognak. Megígérték, hogy nem fogják betartani a választási ígéreteiket, így akkor ezt ezt sem kell betartaniuk – tehát azt fognak csinálni, amit akarnak. Rögtön el is utaznak a Kajmán-szigetekre nyaralni. Az ingyen sört persze garantálni fogják, megígérték; de azt nem, hogy kinek lesz ingyenes a sör. Első körben Kovács Gergely pártelnök, az újdonsült miniszterelnök fog ingyen sört inni, aztán majd meglátja, kikre lehet ezt a privilégiumot még kiterjeszteni.

De hogy a csalódott embereket megnyugtassák, nekikezdenek a hétperces tervüknek. Ennek első lépése a kerítés lebontása a déli határon, és annak áthelyezése a nyugati határra, és megvalósítják az ország feletti felüljárót, észak-koreai mintára fednék be az országot. Elkezdik betelepíteni a szíriuszi magyarságot, elég lesz 15-20 migránst befogadni családonként. A hétperces terv része az is, hogy a kutyáknak szavazati jogot fognak adni, amivel ötmillió évre bebetonozza magát a hatalomba az MKKP.

A kormány sajnos nem költ eleget propagandára, ezen mindenképpen változtatni fognak, mert még mindig vannak olyan sajtótermékek – lapok, tévék, sőt rádiók –, akik még nem ugyanazt gondolják, mint a kormány, ezeket meg kell szüntetni. A kormányinfókat viszont megtartják, ugyanúgy Gulyás Gergely fogja tartani, ugyanúgy másfél órán át, annyi lesz a különbség, hogy nem lesz hang. Az újságírók kérdezhetnek hanggal, de Gulyás Gergelynek nem lesz hangja – úgyis tudja mindenki, mit válaszolna az egyes kérdésekre.

Az oltottak számának növelését is szeretnék elérni, egy intézkedésünknek köszönhetően bárki beadhat majd bárkinek vakcinát; akár a zebránál várakozva a pirosnál is. Ehhez személyenként 100-150 injekcióstűt fognak kiosztani az embereknek, akik random oltogathatják majd egymást. Számos további témát (forint lecserélése, stadionok felhasználása, közgazdászok kitelepítése, Európa politikai meghódítása) vitatott meg a pártelnök Báder Tamással (aki lehet, hogy megtarthatja majd az állását, de csak bizonyos feltételek mellett), az is kiderült, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Soros Györgynek szobrot kíván állítani. 19-19,5 méter magasra tervezik, közvetlenül a pártelnök húszméteres szobra mögé a Széchenyi-hegyen. És hogy milyen intézkedések várhatók még? Hallgassák vissza az interjút, amiből az is kiderül, hogy Kovácsék fejenként napi háromban fogják maximalizálni a szóviccek számát! 19,5 méteres szobrot állítana Sorosnak a Kutyapárt

