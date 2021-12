Esélyesek klubja – keresztény szellemiséggel

2021. december 12. 10:04

A hazai és uniós pályázatok kiterjedt rendszerét kezelő Emberi Erőforrás Támogatáskezelő fontos küldetése, hogy már a pályázat benyújtása előtt a lehető legtöbb információval ellássa a pályázókat, ezért programot indított Esélyesek klubja címmel. Monszpart Zsolt főigazgatót kérdezte a Gondola.

– Főigazgató úr, a Támogatáskezelő székházában december 9-én megrendezett első Esélyesek Klubja est témája a cserkészetből hozott testvériség szellemében történő közösségformálás; vendége volt az egykori cserkész, dr. Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese. Miért érezte fontosnak, hogy kereszténydemokrata politikust hívjon a cserkészet témájának érzékeltetéséhez?

– A mai fiatalok egy része, akik nem cserkészek, keresik a helyes értékrendet, azt az erkölcsi iránytűt, amely támaszt nyújt mindennapi kérdéseikben jó válaszokat találni. Nyitottak a keresztény tanítás megismerésére. Itt van küldetésük a cserkészeknek – és minden keresztény embernek – Jézus evangéliumát hirdetni, és megadni azt a lehetőséget, hogy az útkereső fiatalok megismerjék a kereszténység alaptanítását. A kereszténydemokrata politikusnak is ez az egyik legfontosabb küldetése.

– A klubesteken a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekre válaszolnak a jelenlévő szakemberek. Ugyanakkor december 9-én Szives Márton ütőhangszeres művész, a Nemzeti Tehetség Program és a Nemzeti Kulturális Alap többszörös támogatottja is jelen volt és bemutatta művészetét. A pályázatírás komoly témáját miért kell zenével, művészettel oldani, színezni?

– Szives Márton művész urat, aki egy rendkívül kedves, szimpatikus fiatalember, azért hívtuk meg az első klubestre, mert hiteles példaként tudott tanúságot tenni amellett, hogy pályázni pályázatíró nélkül is lehet sikeresen, eredményesen. Márton több Nemzeti Kulturális Alapból nyert támogatással tudta segíteni művészi karrierjének indulását és ezen kívül a Nemzeti Tehetségprogramban is felfigyeltek – beadott pályázata alapján – fiatal művészkarrier sikereire, és ott is kapott támogatást. Ezen kívül a klubest valóban színesebb, élvezetesebb volt muzsikájából fakadó élménynek köszönhetően.

– A konstrukció átfogó célja a Kárpát-medencében élő magyarság, a határon inneni és határainkon túlra szakadt nemzettársaink közötti kulturális- és hagyományőrző kapcsolatok erősítése volt, valamint szakmai hálózatok kiépítésével, jó gyakorlatok megosztásával a nemzeti összetartozás, a közös identitás erősítése. Hogyan érhető el, hogy a támogatás révén a néhány fős helyi közösségek a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig egymásra találjanak, és egyfajta közösségek közössége szövődjön a magyar hálózatokban?

– Több olyan projektet is sikeresen működtetünk az elmúlt években, amelyeknek az egyik fő célkitűzése a határainkon túl élő magyar testvéreinknek kapocs, közösségépítés és gyakorlati támogatásnyújtás volt. A magyarság nemzeti tudatának erősítését a kultúra, a magyar nyelv gondozása révén nagyon jó eredménnyel tudjuk segíteni. A Cserkészszövetség, a Máltai Szeretetszolgálat kiváló partnereink ezekben a projektekben. A Cserkészszövetség egyik alapelve az önkétes munka kialakítása, ösztönzése. Erre építettük azt a koncepciót, hogy a projektben állami pénzzel kiépített kapcsolatok a jövőben már az önkétesek munkájára épülve kevesebb forrást igényelve is hatékonyan működhessenek.

