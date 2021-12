A minimálbérnek rengeteg hátránya van

Szerinte azért emelkedtek a bérek, mert az emberek elmentek Nyugatra dolgozni, munkaerőhiány alakult ki, ezért a cégek kénytelenek jobban megfizetni a munkavállalókat. A politikus úgy véli, nem azért fizetik meg jobban az embereket, mert a „minimálbért emelgetik”.

Érdemes felidézni, miként alakult a minimálbér: 2009-ben csupán 71 500 forint volt, míg jövő év januárjától már eléri a kétszázezer forintot, ami a 2009-es összeg csaknem háromszorosa. A garantált bérminimum 87 ezerről 260 ezer forintra nő majd, ami szintén háromszorosa a 2009-es összegnek. Az emelésnek köszönhetően jövő év január elsejétől magasabb lesz a minimálbér, mint a Gyurcsány-Bajnai korszakban az átlagbér volt.

A közgazdasági kérdésekben ezek szerint nem túl erős Márki-Zay egyébként már pártalapításon gondolkodik: a Telex úgy tudja, a formáció a Pálinkás József vezette Új Világ Néppárt és a Gémesi György alapította Új Kezdet összeolvadásával jöhet létre. Gyenes Szilárd, az Új Kezdet alelnöke, Jeszenszky Géza egykori külügyminiszter, Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök, Szalma Botond, a KDNP volt budapesti elnöke, Szent-Iványi István egykori külügyi államtitkár és Herényi Károly, az MDF korábbi szóvivője is tagja lehet a pártnak.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelése felfelé hajtja a többi bért is, és az egyéb juttatások, támogatások összegét. A közfoglalkoztatási bér is jelentősen emelkedik 2022-ben. Emellett a minimálbér-emelés többek között a táppénz, az álláskeresési járadék és a gyed összegére is hatással van.

A minimálbér 200 ezer forintra emelésével nő: a gyermekgondozási díj maximális összege (gyed);

a hallgatói gyed;

a gyermekek otthongondozási díja (gyod);

a nagyszülői gyed maximális összege;

a táppénz napi maximális összege;

az álláskeresési járadék maximális összege;

bizonyos betegségekhez kapcsolódóan a munkavállalói adóalap-csökkentő kedvezmény.

Hollik: Százezrek fizetését sodorná veszélybe a baloldal

Több százezer ember fizetését sodorná veszélybe a baloldal választott vezetője a minimálbér megszüntetésével - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója szombaton videonyilatkozatában.

Hollik István szerint Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt kijelentése, amely szerint nem tartja feltétlenül szükségesnek a minimálbért, azt jelenti, hogy meg akarja azt szüntetni.

Ezzel pedig veszélybe sodorná annak a több százezer embernek a fizetését, aki minimálbért vagy éppen garantált bérminimumot keres - mondta.

Hozzátette: a minimálbér az a törvényben meghatározott legkisebb munkabér, amelyet minden, teljes munkaidőben dolgozó munkavállalónak köteles megadni a munkaadó.

E törvényi kötelesség megszüntetésével a baloldal „kiszolgáltatná a dolgozó embereket a vállalatoknak, a nagy multiknak” - közölte.

Hollik István a magyar emberek, a vállalkozások és a kormány 12 év alatt elért közös eredményének nevezte, hogy 73 500 forintról 2022-re bruttó 200 ezer forintra emelkedik a minimálbér.

„Ez közös eredmény, sok munka van benne” - fogalmazott, hozzátéve, a baloldal miniszterelnök-jelöltje azzal, hogy megszüntetné a minimálbért, ezeket a közös eredményeket veszélyeztetné.

„Ne hagyjuk neki!” - tette hozzá. Címkép: Fotó: MH/Purger Tamás