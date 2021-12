Politikai öngyilkosság a gyermekvédelmet támadni

Számos jele van annak, hogy Márki-Zay Péter nem váltotta be a baloldalon a hozzá fűzött reményeket – mondta a Magyar Hírlapnak Deák Dániel politikai elemző. A bevándorlás kapcsán kijelentette, kiemelkedő jelentősége van az Alkotmánybíróság döntésének, amely kimondta, hogy a rossz uniós szabályozás nem írhatja felül a magyar Alaptörvényt.

Márki-Zay Péter mélyrepülésben van, miután a legfontosabb politikai kérdésekben rendre a nyugati multik vagy Brüsszel álláspontját képviseli a magyarok többségének érdekei helyett – mondta a lapnak Deák Dániel politológus a múlt hét belpolitikai történései apropóján. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint mindez nem meglepő, hiszen a baloldal miniszterelnök-jelöltje éppen a rezsicsökkentés idején olyan lobbiszervezetnek dolgozott, amely a rezsicsökkentés eltörlését akarta elérni. Most az is kiderült, hogy a rezsicsökkentés mellett a minimálbért is eltörölné, ami ugyancsak a nyugati multiknak kedvezne, míg magyarok százezrei kerülnének szörnyű helyzetbe.

Deák kiemelte, Gyurcsány Ferenc és a tanácsadók jól érzékelhetően azt mondhatták neki, tagadja le a valódi szándékait, ne fedje fel, mire készül valójában egy esetleges választási győzelmet követően, ezért ma már a rezsicsökkentés és a minimálbér kapcsán kifejtett korábbi álláspontját is letagadja. A politikai elemző emlékeztetett: Gyurcsány Ferenc is ezt a taktikát választotta 2006-ban, amikor saját bevallása szerint is hazudozással nyert a választáson, nem fedte fel a választóknak azt, hogy valójában megszorításokra készül. Az internet azonban – hívta fel a figyelmet Deák Dániel – nem felejt, mindenki láthatja a baloldal miniszterelnök-jelöltjének valódi szándékait.

Az elemző úgy véli, sokak számára meglepetés lehetett Gyurcsány azon kijelentése, hogy Márki-Zay Péter kérte arra: ne kampányoljon neki. Jobban belegondolva azonban ez egyáltalán nem meglepő, hiszen eddig sem Gyurcsány kampányolt Márki-Zaynak, éppen fordítva: Márki-Zay tette ezt Gyurcsánynak. A DK elnöke nyugodtan hátradőlhet, legyen bármi is a választási eredmény, az ellenzéken belül neki lesz a legtöbb biztos egyéni győztese és a legtöbb befutó helye a listán, és a baloldalon ő lesz a legerősebb frakcióvezető is.

Deák Dániel rámutatott, számos jele van annak, hogy Márki-Zay Péter nem váltotta be a baloldalon a hozzá fűzött reményeket. Mint fogalmazott, hiába követi a gyurcsányi irányvonalat minden kérdésben, középszerű politikus, és kínosabbnál kínosabb helyzetekbe hozza magát. Ilyen szituáció volt az is, amikor arról beszélt, szét fogja tépni a gyermekvédelmi népszavazás kérdőíveit. Ez gyakorlatilag politikai öngyilkosság, hiszen a bevándorlás ügyéhez hasonlóan a gyermekvédelem területén is pártokon átívelő társadalmi konszenzus van, így Márki-Zay további választópolgárok szavazatairól mondhat le.

A hét fontos tanulsága volt az is, hangsúlyozta a politológus, hogy a baloldalon nincsen következménye semminek sem, a korrupciós ügybe keveredő Cseh Katalin és Karácsony Gergely is másra mutogat, nem hajlandó vállalni a következményeket, nem mond le. Ezzel szemben a jobboldalon mindennek megvan a következménye: Völner Pál például azonnal lemondott, amikor az ügyészség vesztegetéssel gyanúsította meg. Mindez világos értékrendbeli különbséget mutat a jobb- és a baloldal között.

Deák álláspontja szerint ugyancsak kiemelt jelentősége van az Alkotmánybíróság döntésének, amely kimondta, a rossz uniós szabályozás nem írhatja felül a magyar Alaptörvényt. Ez komoly védelmet jelent Magyarországnak a bevándorlásügyi szabályok terén, hiszen Brüsszel még mindig próbálkozik a szabályok lazításával és a kötelező kvóták bevezetésével. Ennek a szemléletnek az erősödésére különösen lehet számítani amiatt, hogy Németország új kormánya bevándorláspárti, mert várhatóan Brüsszelben is ilyen intézkedéseket fog szorgalmazni. Ezzel szemben az Alkotmánybíróság mostani döntése erős védelmet jelent – tette hozzá Deák Dániel.

