Köszönettel tartozunk Boszniában szolgáló katonáinknak

A haza elismeréssel és köszönettel tartozik a Bosznia-Hercegovinában állomásozó EUFOR Magyar Kontingens tagjainak és a NATO kötelékében szolgáló katonáknak, akik feladatukat kiemelkedően végezve állnak helyt, öregbítve ezzel Magyarország jó hírnevét - hangsúlyozta az egységnél tett keddi látogatása során Áder János köztársasági elnök.

2021. december 14. 15:27

Áder János köztársasági elnök beszédet mond a Szarajevó melletti Butmir katonai táborban szolgáló magyar alakulat állománygyűlésén és karácsonyi ajándékok átadásán 2021. december 14-én. MTI/Bruzák Noémi

Az államfő kiemelte: a presztízst nem adják ingyen, csak komoly, odaadó, verejtékes munkáért cserébe, ám az elismerést nemcsak történelmi léptékű hősiességgel, vérrel megpecsételt áldozattal lehet kivívni, hiszen legalább ennyire fontos mások személyes tapasztalata is.



Presztízsünket, megítélésünket a magyar tárgyalókészség, a magyar munkabírás, szaktudás, szavahihetőség, a magyar találékonyság, bajtársiasság, kötelességtudat, helytállás és a szövetségesi hűség alapvetően befolyásolja - emelte ki az alakulat kedd déli állománygyűlésén mondott beszédében Áder János.



Hozzátette: óriási a jelentősége annak, hogy a magyar katonák szerte a világban ma is magas színvonalon teljesítik azokat a feladatokat, amelyek szövetségesi helyzetünkből adódóan országunkra hárulnak, tegyék dolgukat akár NATO-misszióban, akár ENSZ-mandátum alapján, uniós vagy nemzeti alárendeltségben dolgozva.



Amikor a magyar katonák különféle nemzetközi alakulatokban hidat, iskolát építenek, felderítenek, szállítanak, békét védenek, konfliktusokat előznek meg, oktatnak és kiképeznek, mentorálnak, valójában mindig, mindenhol presztízst építenek - hangsúlyozta az államfő.



Áder János kiemelte: minden jelenlét befolyásolja a megítélésünket, "és igen, nyugodtan használhatunk nagy szavakat: a történelmünket. Akár azonnal, akár hosszú távon" - hangsúlyozta.



A köztársasági elnök kiváló példaként említette erre a bosznia-hercegovinai Althea-missziót, amely évről évre alkalmazkodik az időszerű, mondhatni történelmi elvárásokhoz, ahogy változik a térség helyzete, nő vagy csökken az etnikai feszültség, netán súlyosbodik a migrációs nyomás.



A közelgő karácsonyról, újévről szólva az államfő megemlítette: a világ a békét ünnepli, vagy a vágyott békéért, az egészségért, a világjárvány megszűnéséért imádkozik.



Áder János kiemelte: naponta látjuk, hogy sem a béke biztosítása, sem a járvány elleni sikeres küzdelem nem létezhet a katonák hivatása, szolgálata nélkül.



Felidézte: hiába volt fontos a járvány miatt a távolságtartás, az egész világ iszonyúan szenvedett tőle, ám ahogy az emberek a maguk módján igyekeztek áthidalni a távolságot, újszerű csatornákon keresztül, szokatlan módon tartják egymásban a lelket, egymással a kapcsolatot.



Akiben van kellő empátia, most átérezhette azoknak a gondjait, akiknek a hivatásukból adódóan az ilyen távolságokkal folyamatosan együtt kell élniük - jegyezte meg a köztársasági elnök, hangsúlyozva, egy katonai misszióban az év vége felé a szokásos nehézségek mellett még erősebb lelki tehertétel az otthoniak hiánya.



Áder János azt kívánta a katonáknak, hogy a családjuktól, a szeretteiktől való kényszerű távollétben is, a lehetőségekhez mérten szép legyen az ünnepük.



Gerőfi Szilárd dandártábornok, az EUFOR törzsfőnöke beszédében kiemelte: az államfői látogatás megmutatja, mennyire fontos Magyarország számára a balkáni katonai szerepvállalás.



Kijelentette: a térség stabilitása hazánk biztonságának egyik kulcsa, majd arról beszélt, hogy a békét és a stabiltást csak az együttműködésre és a kölcsönös előnyökre lehet alapozni.



Felidézte: 168 katonájával a magyar a második legnagyobb létszámú misszió Boszniában, majd jelezte, az egység mindent meg fog tenni Bosznia-Hercegovina békéjéért és stabilitásáért.



Egynapos hivatalos látogatása során a délelőtti órákban az államfő felkereste az EUFOR és a NATO szarajevói parancsnokságát. Délután a köztársasági elnök megbeszélést folytat a Bosznia-Hercegovinai Államelnökség tagjaival.



A balkáni országba tett látogatásra elkísérte az államfőt Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is.

MTI