Elkészült a Magyar Zene Háza épülete, amely január 22-én, a magyar kultúra napján interaktív zenetörténeti kiállítással és zenei programokkal nyitja majd meg kapuit.

Magyarországon a millennium óta nem volt ilyen "kulturális beruházási boom", soha nem fordítottak ennyi közpénzt kulturális intézmények felújítására, létrehozására, mint az utóbbi években - hangsúlyozta a Magyar Zene Háza csütörtöki sajtóbejárásán Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára.

Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa hozzátette, a tíz éve indult projekt eredményeként elkészült Magyar Zene Háza olyan különleges zenei beavató intézmény lesz, amelyhez hasonló nincs a világon. A japán sztárépítész, Fudzsimoto Szu által tervezett épület pedig azt bizonyítja, hogy "a 21. század építészeti nyelvén is lehet a Városligethez méltó csodákat teremteni" - jegyezte meg, hozzátéve, hogy a beruházás a millenniumi hagyományt folytatja.

A nemrég megújult Szépművészeti Múzeum és Millennium Háza, a most elkészült Magyar Zene Háza, majd az Új Nemzeti Galéria világszínvonalú kulturális tengelyt alkotnak majd, miközben teljes körűen megújul a liget zöldfelülete is. "Több zöld és több kultúra költözik a Városligetbe" - fogalmazott.

Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a Liget Budapest projekt jelenleg az egész nyugati világ legnagyobb kulturális fejlesztése. Már elkészült a Szépművészeti Múzeum és a Millennium Háza átfogó felújítása, megépült az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, megnyílt az újjáépített komáromi Csillagerőd, a városligeti parkfejlesztés eddig átadott elemei pedig már több millió látogatót vonzottak - sorolta.

Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezetője közölte, az intézmény célja, hogy legyen a magyar zene otthona, de épüljön be az európai kulturális vérkeringésbe is. A Magyar Zene Háza hármas funkciót tölt be januártól: otthont ad koncerteknek, táncházaknak és közösségi zenéléseknek, hangsúlyos tevékenység lesz benne az oktatás és a zenepedagógia, miközben interaktív állandó és időszaki kiállítások, hangdóm és kreatív hangtér is várja majd a látogatókat - mondta.

Rövidesen elkészül az állandó kiállítás, amely az európai, s benne kiemelten a magyar zenetörténet fordulópontjain vezeti végig a látogatókat. A Hangdimenziók - Zenei utazások térben és időben című, ezer négyzetméteren felépülő tárlat látogatói egy élményekkel teli történetet járhat be interaktív módon, téralapú fejhallgatók segítségével. A kreatív hangtérben nem hagyományos hangszereket lehet kipróbálni, a hangdóm pedig egy kupola alakú térben 360 fokos vetítéssel és több mint harminc hangszóróval teszi térben is átélhetővé a zenét, egyszerre akár ötven látogató számára - ismertette.

Összeállt már az első félév programnaptára is, amely változatos műfajokkal, a fiatal művészeket előtérbe helyezve várja a közönséget - mondta el az ügyvezető.

Sághi Attila, a Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese az épület bejárásán felidézte: amikor Fudzsimoto Szu terveit kihirdették a nemzetközi pályázat győztesének, sokan kételkedtek abban, hogy egy ilyen épület megvalósítható Magyarországon. A beruházás valóban nagy kihívások elé állította az építőket - csak az előtérben legalább harminc olyan műszaki megoldás valósult meg, amelyre eddig nem volt példa a régióban -, akik azonban képesek voltak ezeknek megfelelni - emelte ki.

Sághi Attila úgy fogalmazott, hogy a tervezői vízió szinte feloldja a határokat a ház és a park között; ezt a transzparenciát elsősorban a hatalmas, vízszintes osztás nélküli homlokzati üvegfalak adják. A ház másik jellemzője az organikus, "lebegő" tetőszerkezet, amelyben szinte nincsenek szögletes elemek, felületét pedig csaknem száz egyedi tervezésű fénykút töri át, amelyek közül több egészen a legalsó szintekig átvezeti a természetes fényt a belső terekbe.

Kiemelt figyelmet fordítottak a fenntartható és klímabarát megoldások alkalmazására is, így az épület energiaellátását nagyobb részben megújuló energiaforrásokból fedezik - közölte Sághi Attila.

A Magyar Zene Háza építéséről készült videó a youtu.be/cVWvofiOBHo címen érhető el.

Elkészült a Magyar Zene Háza, a megújult Városliget gyöngyszeme

Újabb fejezetéhez ért a Liget Budapest program: elkészült a Magyar Zene Háza, amely a nemzetközi szakma által legjobban várt épületek egyike 2021-ben. A világon egyedülálló létesítménnyel együtt mintegy tízezer négyzetméternyi zöldfelület is megújul. A Magyar Zene Háza különleges kiállításokkal és zenei programokkal nyitja meg kapuit január végén.

„A Liget Budapest Projekt keretében épülő Magyar Zene Háza igazi élő közösségi térként a magyar zenei élet egyik meghatározó találkozóhelye lesz, kiállító-, koncert- és oktatótermekkel, szabadtéri színpaddal, zenepedagógiai foglalkozásokkal, hangversenyekkel, tárlatokkal és egy egyedülálló hangdómmal. Az új intézmény a hazai és világzene nagyszerűségének hírnöke és fóruma lesz” – mondta Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa az M1 Ma reggel című műsorában.

Az objektum egyediségét mutatja, hogy az amerikai CNN hírcsatorna legjobban várt épületeinek listáján is szerepelt, mindössze hét másik épülettel együtt.

A Magyar Zene Háza a Városligeti tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épülete közelében épült, a korábban a parkot évtizedekig elcsúfító, használaton kívüli, immáron elbontott Hungexpo irodák helyén.

A japán sztárépítész, Fudzsimoto Szou által tervezett, szinte teljesen áttetsző, környezetbarát építmény arra törekszik, hogy harmonikus átmenetet alakítson ki a természetes és a mesterséges környezet között.

A létesítményt Európa legnagyobb, vízszintes osztás nélküli üvegfelülete borítja belülről.

Falai néhol közel négy emeletnyi egybefüggő üvegfelületből állnak össze. A térszint alatt több állandó és időszakos interaktív kiállítóteret hoztak létre, magán a térszinten pedig különböző műfajú zenei rendezvények lesznek. Az egyedülálló kialakítású tetőszerkezet helyet biztosít majd különféle zenepedagógiai és múzeumpedagógiai foglalkozásoknak is.

A fő koncertterem szintén üvegfalú, de az akusztikája kiváló. Körülbelül 250-400 néző befogadására alkalmas, benne pedig a koncertek mellett lehetőség lesz szakmai rendezvények, gyűlések és konferenciák megtartására is – közölte Baán László.

A működéshez felhasznált technológia szintén elsőosztályú: a ház maga nagyon intelligens, a beltér fűtése nagyrészt földhővel működik, a hűtés pedig a Műjégpálya nyáron nem kihasznált kapacitásával történik.

„Ilyen komplexitású intézmény ebben a műfajban nem található sehol a világon.” – fogalmazott Baán László, aki úgy véli, hogy a nemsokára induló programfelhozatal folyamatosan vonzza majd a látogatókat.

„Az első állandó kiállítás a zene fejlődését mutatja be az ókortól napjainkig egyfajta audiovizuális élmény formájában, majd a magyar zene története kerül előtérbe. Az első időszakos kiállítás pedig jövő év őszén nyitja meg kapuit, amely során a látogatók a magyar pop-rock 1960-tól a rendszerváltásig húzódó történetével ismerkedhetnek meg” – ismertette a miniszteri biztos.

A Magyar Zene Háza körül azok a zöldterületek is megújultak, amelyek korábban egyáltalán nem voltak nyilvánosak a közönség számára. Folyamatban van a Promenád építése is, emellett jövő tavaszig a Hősök terétől az Ajtósi Dürer sorig húzódó terület beépítése is elkészül.

