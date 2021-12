A jogállamiság valódi tartalom és érték

2021. december 17. 13:20

Kozma Ákos - MTI/Koszticsák Szilárd

Kozma Ákos az alkotmányos alapértékek melletti össztársadalmi kiállás fontosságát hangoztatta.



Mint írta, a jogállamiság nemcsak az állam működésének jogi kerete, hanem valódi tartalom és érték is egyben, a közösen elért alkotmányos rend és alapértékeink melletti össztársadalmi kiállás a mindenkori társadalmi békét és jólétet szolgálja.



Hozzátette: az országgyűlési választásokhoz közeledve "az egyre markánsabb, a demokráciát és Magyarország alkotmányos rendjét fenyegető kijelentések" a jogállam működését és egyben védelmét biztosító alapintézmények vezetőit állásfoglalásra késztetik.



"Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között" - idézte az ombudsman az Alaptörvény Nemzeti hitvallás fejezetéből. Kozma Ákos felhívta a figyelmet arra, hogy "a jogállamiság tiszteletben tartása, a rendszerváltás során és az azt követően közösen elért alkotmányos értékeink védelme mindannyiunk kötelessége és egyben közös felelőssége is".



"Az Alaptörvényt a mindenkire kötelező szabályokkal ellentétes módon megváltoztatni kívánó, az egyes közjogi tisztségviselők jogellenes elmozdítására irányuló elképzelések és törekvések alapjában fenyegetik közösen felépített jogállamiságunkat" - szögezte le.



Hozzátette: "a jogállamiság nehezen megszerzett alapvető értékeink egyike", amely előfeltétele az alapvető jogok és a demokrácia védelmének.



"A jogállamiság tiszteletben tartása létfontosságú hazánk működésének, az itt élő emberek jólétének biztosítása érdekében" - emelte ki az ombudsman.



Kozma Ákos szerint a demokratikus jogállam az elvek és értékek pluralizmusára, és ezek szabad megvitatására épül. "Vannak azonban olyan jogállami követelmények, amelyeknek nemcsak jogi alapvetésként való rögzítésük miatt kell teljes körű társadalmi elfogadottságot élvezniük, hanem azért is, mert ezek jelentik az alapját a társadalom demokratikus keretek közötti működésének" - jegyezte meg.



Az alapvető jogok biztosának álláspontja szerint a jogállamiság nemcsak az állam működésének jogi kerete, hanem valódi tartalom és érték is egyben.



"Maradéktalan érvényre juttatása össztársadalmi érdek, vagyis a lehető legszélesebb körű konszenzusnak kell kialakulnia a jogállam alapértékeinek tiszteletben tartása és tudatos felvállalása terén" - fogalmazott.



