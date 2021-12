Jog és rend nélkül nem létezhet szabadság

Jog nélkül, rend nélkül nem létezhet szabadság, erre emlékeztessen Mihály deáknak, a város első ismert városbírójának szobra - jelentette ki pénteken Zalaegerszegen az igazságügyi miniszter.

Utoljára frissítve: 2021. december 17. 16:38

2021. december 17. 14:17

Varga Judit igazságügyi miniszter beszédet mond Farkas Ferenc szobrászművész alkotásának, Mihály deák szobrának avatóünnepségén Zalaegerszegen a Batthyány Lajos utcában 2021. december 17-én. MTI/Varga György

Varga Judit a szoboravató alkalmából elmondott beszédében Wass Albertet idézte, aki szerint törvény és rend nélkül nincs emberi világ, de felhívta a figyelmet arra, hogy a történelmi emlékek egy tágabb kontextusra is vonatkoznak.



Utalnak arra, hogy a hatszáz éve tevékenykedő Mihály deák idején a városban már "volt rend és rendszer, voltak szabályok" és voltak olyanok, akik ezt betartatták - fűzte hozzá a miniszter.

Farkas Ferenc szobrászművész alkotása, Mihály deáknak, a város első ismert városbírójának szobra az avatóünnepség napján Zalaegerszegen a Batthyány Lajos utcában 2021. december 17-én. MTI/Varga György



"Ha van jog és rend, akkor tudjuk, hogy szabadság is van." Manapság a politikai küzdelmek hevében néhányan megfeledkeznek erről az összefüggésről, "és a szabadság nevében alkotmányellenes alaptörvény-módosítással és közjogi káosszal fenyegetnek" - jelentette ki Varga Judit.



A miniszter arról is beszélt, hogy Zalaegerszeg a magyar jogtörténet egyik fontos helyszíne. A közelben született Deák Ferenc, a haza bölcse, igazságügyi miniszter, illetve Wlassics Gyula egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter is zalaegerszegi, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a jogtudomány területén.



Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármester felidézte, hogy Zalaegerszeg első, városként történő írásos említése 1421-re datálódik, így az akkori oklevél alapján Mihály deák az első, név szerint is ismert városbíró.



A Göcseji Múzeum munkatársai segítségével megalkotott, idealizált, az akkori viseletnek, kinézetnek megfelelő alakot Farkas Ferenc zalaegerszegi szobrászművész készítette el, és a múzeum és a Mária Magdolna-plébániatemplom közötti téren helyezték el.

Hazánk európai elkötelezettsége egyértelmű

Senki sem kérdőjelezheti meg Magyarország európai elköteleződését - jelentette ki az igazságügyi miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Varga Judit a bejegyzésében kiemelte, az Európa jövőjéről szóló konferencia harmadik időközi jelentése szerint Magyarország az őszi időszakban lakosságarányosan az első, abszolút értékben pedig a második helyen áll a páneurópai eszmecseréhez adott hozzájárulások tekintetében.



A miniszter szerint ez azt jelenti, hogy nemcsak a regisztrált rendezvények számát illetően, hanem a konferencia elektronikus platformjára beküldött ötletek és hozzászólások számában is az élre tört az ország. Hozzátette: további örömre ad okot, hogy a Magyarország álláspontját támogató ötletek egyre nagyobb számban és egyre szélesebb körben válnak ismertté a jelentésben. Sőt már egy, a migráció veszélyeire fókuszáló magyar rendezvény is megjelenik a kiadvány kiemelt eseményei között - hívta fel a figyelmet.



"Van véleményünk és azt büszkén vállaljuk! Az időközi jelentés statisztikái is mutatják, hogy mi, magyarok elkötelezettek vagyunk a kontinensünk jövőjéről folytatott konstruktív párbeszéd mellett. Az eszmecsere azonban még közel sem ért véget, a közös otthonunkat érintő legnagyobb kihívásokra továbbra is várják a javaslatokat a konferencia online platformján. Adjunk jövőképet Európának!" - írta Varga Judit.



MTI