Orbán Viktor a Roszatom vezetőjével tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Karmelita kolostorban fogadta Alekszej Lihacsovot, a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern vezérigazgatóját - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.

2021. december 17. 14:48

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) fogadja Alekszej Lihacsovot, a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern vezérigazgatóját (j) a Karmelita kolostorban 2021. december 17-én. A megbeszélésen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Süli János, a Paks II. projektért felelős miniszter is (k). MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A megbeszélésen, melyen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Süli János, a Paks II. projektért felelős miniszter is, a felek megállapították: a Pakson épülő két új blokk a garanciája annak, hogy a következő évtizedekben is hazai forrásból a szükséges mennyiségben rendelkezésre álljon az olcsó, klímabarát villamosenergia.



Az Európát sújtó rezsiválság idején különösen fontos, hogy az atomenergia az ellátásbiztonságon túl az árstabilitás megteremtésében, a rezsicsökkentés fenntartásában is jelentős szerepet játszik - hangzott el.



A megbeszélésen arról is szó volt, hogy egyre több uniós ország ismeri fel: a megújuló energiaforrások mellett hosszú távon érdemes az atomenergiára támaszkodni, különben nem érhetőek el a klímavédelmi célkitűzések.



A pénteki egyeztetésen áttekintették a Paks II. projekt állását. A felek azon dolgoznak, hogy a legszigorúbb magyar és nemzetközi előírásokkal illetve biztonsági követelményekkel összhangban valósuljon meg a beruházás, és a két új paksi blokk 2029-ben és 2030-ban megkezdhesse kereskedelmi üzemét - tájékoztatott a sajtófőnök.



MTI