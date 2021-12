Az ország első honvédelmi sportközpontja

Átadták Magyarország első honvédelmi sportközpontját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértón pénteken. Az ünnepségen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke hangsúlyozta, ki kell állnunk amellett, hogy a katonaság, a katonaember, a honvédelem akkor jó dolog, ha a nemzetállam megvédésére, polgárainak és értékeinek védelme érdekében használják.

Utoljára frissítve: 2021. december 17. 15:20

2021. december 17. 14:57

Újfehértón több mint 880 millió forintból egy kilencven férőhelyes, hétszáz négyzetméter hasznos alapterületű, edző- és oktatótermekkel, kiszolgálóhelyiségekkel, parkolókkal, lövészeti versenytérrel és fegyvertérrel felszerelt központ épült meg.

Az ünnepségen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke hangsúlyozta, ki kell állnunk amellett, hogy a katonaság, a katonaember, a honvédelem akkor jó dolog, ha a nemzetállam megvédésére, polgárainak és értékeinek védelme érdekében használják.



"Helyes az, ha egy kisfiú katonásdit játszik, a katonásdinak a végén arra kell kimenni, hogy a hazáját védje, értékeket védjen, ne pedig másikat támadjon" - fogalmazott Semjén Zsolt. Kifejtette, nem igaz az a nézet, hogy a katonaság önmagában negatív dolog lenne, a katonaság akkor rossz, ha egy erőszakos hatalom hódításra és elnyomásra használja fel a hadseregeit, és jó akkor, ha jó célra használják fel, például amikor az országnak önmagát kell megvédenie.



Hozzátette, ami a történelemben régen jól működött, azt - a mai kor viszonyaihoz igazítva és megfelelő átalakítással - meg kell tartani és vissza kell hozni. A honvédelmi sportközpont létrehozására utalva példaként említette az Osztrák-magyar Monarchia alatt birodalomszerte megalakított lőegyleteket, a két világháború között leventemozgalom egyes területeit, illetve később a Magyar Honvédelmi Szövetséget (MHSZ), mint sport és szabadidős tevékenységeket szervező országos szervezetet.



Sok gyereknek és fiatalnak segített katonai vagy rendőri hivatást választani ez a szervezet, " elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ilyen intézmények valóban minden megyében és járásban legyenek" - mondta a miniszterelnök-helyettes, megjegyezve, ilyen központokban az ez iránt érdeklődő fiatalok és idősebbek kipróbálhatják magukat a lősportokban.



Simicskó István, a kisebbik kormánypárt frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke beszédében elmondta, az országban egyszerre öt helyszínen kezdődött el ezeknek a komplexumoknak az építése, a cél az, hogy először minden megyében, később pedig valamennyi járásban létesüljön egy-egy ilyen honvédelmi sportközpont.



Balassagyarmaton jövő év elején vagy első negyedévében nyílhat meg a második sportközpont az országban - tette hozzá.



"Azért van szükség sportközpontokra, mert a fiataljainkat szeretnénk felvértezni lelki, fizikai és szellemi értelemben, hogy ebben a kihívások évszázadának is jellemzett világot minél hatékonyabban tudják kezelni, megoldják feladatait" - mondta a KDNP frakcióvezetője. Simicskó István szavai szerint a múltból hozott értékeket át kell adni a fiataloknak és voltak olyan évtizedek, amikor a magyarságnak szüksége lett volna ilyen létesítményekre.



A kormánynak van akarata, lehetősége és szándéka arra, hogy ebben is alkosson, teremtsen és előre menjen, a fiataljainknak lehetőséget adjon arra, hogy műveljék, képezzék önmagukat, többletképességeket sajátítsanak el - tette hozzá.



Emlékeztetett, a honvédelmi sportközpontokban alapvetően a sportlövészetre helyezték a hangsúlyt. Ötvenméteres lőtereket használhatnak az érdeklődők, de egyes helyeket háromszáz-négyszáz méter hosszú lőtereket is lehet majd igény szerint használni.



Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, 2014 óta negyven programban mintegy 24 milliárd forint értékű támogatás érkezett Újfehértóra. Épül az almafeldolgozó- és csomagolóüzem, kerékpárutakat hoznak létre, rekonstrukción esik át a csatornarendszer és megújul a központi piac is - sorolta a képviselő.



Simicskó István, a KDNP parlamenti frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Hosszú József polgármester (b-j) az ország első honvédelmi sportközpontjának átadásán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértón 2021. december 17-én.



Újfehértón több mint 880 millió forintból egy kilencven férőhelyes, hétszáz négyzetméter hasznos alapterületű, edző- és oktatótermekkel, kiszolgálóhelyiségekkel, parkolókkal, lövészeti versenytérrel és fegyvertérrel felszerelt központ épült meg.

