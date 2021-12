Sorosmária szerint ócska

2021. december 19. 00:05

„Most éppen futótűzként terjed a médiában egy no name közvélemény-kutatás, amely szerint a fidesz 14 százalékponttal vezet az ellenzéki lista előtt. Miközben egy hónappal ezelőtt – az összes hitelesnek tekinthető intézet szerint – még az ellenzéki lista vezetett néhány százalékkal. Ilyen drasztikus változás egy hónap alatt csak akkor következhetne be, ha valami egészen drámai dolog történt volna az ellenzék soraiban, pl. kiderülne, hogy MZP szabadidejében óvodákba jár nem átalakító műtéteket végezni, vagy ha a fideszről bebizonyosodna hogy ő a Jézuska. És olyasmi sem fordult még elő a közvélemény kutatások történetében, hogy mindössze 12 százalék legyen bizonytalan vagy rejtőzködő.

Ez az egy szám önmagában hitelteleníti az egészet. És bár igaz, hogy az ellenzék is elég gyenge teljesítményt nyújtott az előző időszakban, de azért a fideszre is elég rossz idők járnak, minden nap kipattan egy hatalmas korrupciós botrány, Orbán minden nemzetközi »barátkozási« próbálkozása teljes kudarcot vall, infláció, forint gyengülés, benzin áremelkedés stb. Nem véletlen, hogy a kutatást senki nem vette a nevére. Nemcsak azt nem tudjuk, hogy ki készítette, hanem azt sem, hogy milyen mintán, milyen módszerrel, mikor stb. Ez így nem közvélemény-kutatás! Ez így a legszimplább politikai manipuláció. És a mértékadó sajtónak nem lenne szabad egyetlen olyan kutatás eredményeit sem közölni, amelyet nem hitelesítenek azok az alapvető standardok, amelyekből kiderülnek az eredmények keletkezési körülményei. Ez is a sajtóetikai minimumok közé tartozik! Ez az egész így csak egy ócska fake news, amely elérte célját.”

