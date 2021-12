Csercseszovval újra a BL a cél a Fradinál

Utoljára frissítve: 2021. december 20. 19:59

2021. december 20. 14:09

Az NSO-n vasárnap írt arról, hogy a Ferencváros edzőjelöltje, a legutóbb az orosz válogatottat irányító, 58 éves Sztanyiszlav Csercseszov menedzsere, a korábban Szerhij Rebrovot is képviselő Varga Sándor társaságában megérkezett Budapestre. A szakember azóta alá is írt a bajnoki címvédőhöz, illetve listavezetőhöz – ezt a fradi.hu jelentette be.

„Ricardo Moniz, Thomas Doll, Sergei Rebrov és Peter Stöger után újabb sztáredző ül le az FTC férfi labdarúgócsapatának kispadjára. Ismerje meg Sztanyiszlav Csercseszov kapus- és edzőkarrierjét, hogy jutott el Észak-Oszétiából a Fradiig! Az OTP Bank Ligában címvédő férfi labdarúgócsapatunk a jövőben az új orosz vezetőedzőnk, Sztanyiszlav Csercseszov irányításával készül az előtte álló feladatokra” – fogalmaz a klub honlapján megjelent közlemény.

A szigorúnak tartott edző a nyári Eb óta kispad nélküli. A válogatottal a legnagyobb sikerét a 2018-as, oroszországi vb-n érte el, amelyen negyeddöntőbe jutott csapatával. Korábban bajnoki címet nyert a Legia Warszawával, amellyel a 2015–2016-os idényben a Lengyel Kupát is elhódította – a klubnál játékosa volt többek között a fehérvári Nikolics Nemanja is. Korábban irányította a Dinamo Moszkvát – ott Dzsudzsák Balázs volt a játékosa – és a Szpartak Moszkvát is.

A Ferencváros múlt héten, a DVSC elleni vereség után közölte, hogy Peter Stöger vezetőedző távozik a posztjáról, őt a hétvégi, a Honvéd ellen 1–0-ra megnyert találkozón az eddigi másodedző, Máté Csaba helyettesítette a kispadon. A tabellán első helyen telelő csapat a téli felkészülést már Csercseszov irányításával kezdi meg.

"Nagy büszkeség az egész magyar labdarúgásnak, hogy ekkora szaktekintély veszi át az irányítást. Cél a magyar bajnokság és a Magyar Kupa megnyerése, illetve a nemzetközi porondon a csoportkör újbóli elérése, lehetőleg a Bajnokok Ligájában. Olyan edzőt kerestünk, aki kemény kézzel bánik a csapattal, de megkérdőjelezhetetlen a szakmai háttere, így személye garancia a további fejlődésre" - jelentette ki Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. ügyvezető-igazgatója.



Az FTC honlapja hétfőn számolt be Csercseszov szerződtetéséről, de az együttműködés időtartamát nem közölte.

