Az ország hű marad-e múltjához?

Varga Judit: „...míg 2015-ben bíráltak bennünket azért, mert kerítéssel védjük a hazánkat és Európát, mára egyre több tagállam cselekszik hasonlóan."

2021. december 20. 19:38

A magyar miniszter az olasz lapban .

A jövő évi választás legfontosabb kérdése, hogy Magyarország hű marad-e több mint ezeréves múltjához, vagy feladja szuverenitását - nyilatkozta az olasz La Veritá újságnak Varga Judit igazságügyminiszter. A politikus a Facebook-oldalán hétfőn megosztott posztjában idézett az interjúból.

Ismertette: az olasz lap kérdésére kiemelte, hogy "sok múlik a jövő évi választásokon: megvédjük a rezsicsökkentést vagy hagyjuk, hogy a magas energiaárak csapdába ejtsék a lakosságot".



Vagy "kiállunk a családtámogatások és a gyermekvédelmi törvény mellett, vagy engedünk az erőszakos LMBTQ-propagandának" - idézte a nyilatkozatát.



Közölte: örömmel mutatta be a kormány álláspontját az uniós ügyekről és a migrációról az olasz napilap kérdéseire válaszolva.



Beszámolója szerint a migrációról hangsúlyozta, hogy "míg 2015-ben bíráltak bennünket azért, mert kerítéssel védjük a hazánkat és Európát, mára egyre több tagállam cselekszik hasonlóan".



Varga Judit hozzátette: nem várnak bocsánatkérést vagy elismerést, inkább szorgalmazzák, hogy Brüsszel is vegye ki a részét a határvédelem finanszírozásából.



Az Alkotmánybíróság határozatáról elmondta: a magyar kormány bevándorlás-politikájában semmi nem fog változni, hiszen a testület mindenben alátámasztotta a kormány eddigi döntéseit.



"A békeidőben született brüsszeli szabályok ugyanis nem tudják megállítani az illegális bevándorlást" - tette hozzá.



A miniszter posztját azzal zárta: ezeknek a kérdéseknek mind európai súlya van, ezért nem véletlen, hogy a nemzetközi sajtót is egyre jobban érdeklik a magyar válaszok.



"Sok múlik rajtunk, Magyarokon!" - írta a miniszter.



MTI