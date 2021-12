Jogi abszurd az Európai Unióban

Ha jogállamokat diktatúráknak minősíthetnek következmények nélkül, akkor miért lenne jogi vonzata a politikailag, ideológiailag mélységesen elkötelezett, pénzzel agyontámogatott alakulatok civil szervezetnek hazudásának?!

2021. december 21. 08:52

Olasz hazafi rendőrök között – infomigrants.net

A tanúk meghallgatásával folytatódott a volt olasz belügyminiszter Matteo Salvini, a Liga vezetője elleni bírósági tárgyalás Palermóban a 2019 nyarán feltartóztatott spanyol „civilhajó" ügyében. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Ügyvéd úr, a csempészhajókat Európa-szerte „civilhajóknak" hazudják. Van-e jogi vonzata annak, hogy bűnözők a civil mozgalmakat lejáratják a hamis szóhasználattal?

– Kedves Szerkesztő úr! Annak van-e jogi vonzata, hogy a jogállamot, a törvényes kormányt, a demokratikus társadalmi viszonyokat diktatúrának hazudják? Ugye, hogy nincsen! Akkor miért lenne a politikailag, ideológiailag mélységesen elkötelezett, pénzzel agyontámogatott, civilnek titulált alakulatok civil szervezetnek hazudásának?! De ha valakit leb…arnítanak, annak is csak akkor van jogi vonzata, ha az ügyben döntést hozó bíróság politikai, ideológiai meggyőződése megegyezik a leb…arnított sértett fél politikai meggyőződésével, vagyis ha azonos szekértáborba tartoznak. Más esetben nem történt semmi, hiszen a homoszexualitás társadalmilag elfogadott jelenség.

Kettős mérleg... – politurco.com

– Az olasz belügyminiszter a csempészszervezet hatvanötödik földközi-tengeri műveletét igyekezett megakadályozni. „Az életmentés sosem számít bűncselekménynek” - írta az NGO. Tehát az NGO az embercsempész bűnözőkkel kollaborálva életveszélybe hozza a migránsokat, majd emberbarátként „megmenti” őket. Ezt a populizmust hogyan fogadhatják el jogvégzett emberek Itáliában?



– Kevésbé érdekel, hogy az olasz jogászok hogyan ítélik meg a kiváló harcostársunk, Matteo Salvini olasz pártvezető, volt belügyminiszter személyét, de az már jobban foglalkoztat, hogy az Európai Unió joggyakorlatát követő olasz igazságszolgáltatás mikre vetemedik. Mert ez előrevetíti azt, hogy mire is számíthatnánk jövő április országgyűlési választások után, ha hatalomra jutnának ezek a politikai szélhámosok, akik már most is vérbeforgó szemmel, kidagadó nyaki erekkel üvöltözve fenyegetőznek a Parlamentben. És az EU „igazságszolgáltatási” gyakorlatára rátennének még néhány lapáttal, nem elfeledkezve arról, hogy mit is ígért az éppen aktuális miniszterelnök-aspiránsuk a lámpavasak használatát illetően, vagy egy másik „politikusuk” mivel is pakolná meg a teherautók platóját. Vagyis a recski haláltábort újranyitnák.

Bunkerfogda Recsken – hirado/MTI

És az egyszerű fegyházat csak szanatóriumként, a teljes vagyonelkobzásokat csak méltányos igazságtételként, a másodrendű állampolgári státuszt csupán elnéző megbocsátásként alkalmaznák a fél országgal szemben.



– Meghallgatták Edoardo Aneddát a pénzügyőrség palermói operatív egységének századosát, aki az csempészhajó érkezésének napjaiban teljesített szolgálatot. Kijelentette, hogy a spanyol hajó „egyenesen Olaszországot vette célba, majd időhúzással mindent megtett azért, hogy már ne legyen lehetősége Spanyolországig eljutni.” Tehát az embercsempész „civil” szervezet életveszélybe hozta a migránsokat az időhúzással, ezt a bűncselekményt azonban nem vizsgálja az olasz bíróság, hanem a „civil” bűnözők feljelentése alapján egy volt minisztert vegzál. Hová süllyedhet még a római jog földrajzi helyén ügyködő olasz „igazságszolgáltatás”?

– Még egyszer. Alapvetően nem az olasz igazságszolgáltatás, hanem az Európai Unió strasbourgi, luxemburgi bírósági élő gyakorlatának a veszélye az érdekes nemcsak az olaszokra, vagy leginkább a lengyelekre és a magyarokra, hanem az EU összes tagállamára nézve.

Emberi jogi bíróság – mandiner

Az EU politikai széltoló kategóriába tartozó vezetői a jogilag vitathatatlan, a lengyel és a magyar népet megillető pénzforrások visszatartásával zsarolja a törvényes kormányokat. És hogy hova süllyedhet még az „igazságszolgáltatás”? Arra a legfrissebb példa, hogy a luxemburgi EU-s bíróság napokban hozott döntése értelmében az azonos neműek házasságának elismerése mind a 27 tagállamban kötelezően lesz. És ezek a „házaspárok” majd úgy fogadhatnak örökbe gyerekeket, mint kutyát, a kutyamenhelyről.

Molnár Pál



