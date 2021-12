Balfék ellenzék

2021. december 22. 01:51

„Elvileg most már közös ellenzéki kampánytanács van, közös kampányolás folyik. Azt gondolnám, hogy egy olyan nagy horderejű miniszterelnöki bejelentés, mint amilyen a köztársasági elnöki jelölés, megfontolt, átgondolt és egységes ellenzéki választ igényel.

Ehhez képest a bejelentés után szinte azonnal klaviatúrát ragadtak az ellenzéki politikusok. Nyilván nem egyeztettek egymással a reakcióról a pártok, hanem az »ahogy esik, úgy puffan« alapon mindenki azt írt a Facebookra, ami eszébe jutott. Így aztán sikerült olyan típusú szövegeket kitenni, minthogy pártkatonát jelölt Orbán, hogy ez az államfői hivatal meggyalázása és a többi és a többi...

Egységes dizájn természetes nem volt, egységes szöveg természetesen szintén nem volt – minek is? De akkor mire találták ki a kampánytanácsot?

Pedig lett volna mit átgondolni. Novák Katalin kétségtelenül lojális volt Orbán Viktorhoz és megválasztása esetén köztársasági elnökként is a NER-es Alaptörvényhez fog ragaszkodni és ő szemben áll a mostani ellenzékkel. Viszont: a politikus már most komoly politikai-vezetői tapasztalatokkal rendelkezik, nyelveket beszél és még kellemes megjelenésű is. A Fideszt gyakorta érte az a kritika, hogy macsó, hímsoviniszta párt, ehhez képest most nőt jelöl a legmagasabb közjogi méltóságra.

Nem érdemes tehát úgy tenni és reagálni, mintha Kövér Lászlót jelölte volna a Fidesz-frakció. Szóval lett volna mit átgondolni az ellenzéki politikusoknak, főleg Márki-Zay Péternek. Neki, az ellenzék miniszterelnök-jelöltjeként először is nyilatkozattételi/posztolási csendet kellett volna kérnie a pártoktól és az egyeztetés után egy átgondolt, okos reagálással válaszolni erre az új helyzetre. Az, hogy nem így történt, önmagában is jelzésértékű az ellenzéki pártok és Márki-Zay Péter közötti kapcsolatról.”

