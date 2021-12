„Sikerre van ítélve”

Konzervatív politikusok sora, Janez Jansa, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Giorgia Meloni és Santiago Abascal is gratulált a köztársasági elnöknek jelölt Novák Katalinnak.

2021. december 23. 11:57

Egy sor külföldi konzervatív politikus méltatta Novák Katalint a közösségi médiában, államfői jelölésének bejelentése után.

A családokért felelős tárca nélküli miniszter két éve megkapta a legmagasabb francia állami kitüntetést is.

Lelkesen fogadták a közösségi médiában az európai konzervatív politikusok és közéleti szereplők Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter jelölését a köztársasági elnöki tisztségre.



„Az ön erejével, intelligenciájával, tapasztalatával, emberséges hozzáállásával és altruizmusával nagyszerű jelölt Magyarország államfőjének tisztségére. Sikerre van ítélve” – írta Janez Jansa szlovén jobbközép miniszterelnök, akinek pártja, az SDS az Európai Néppárt tagja.



Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek, valamint az Európai Konzervatívok és Reformisták pártcsaládjának elnöke azt írta, Novák kiváló családügyi miniszter, kivételes nő és barát. Lorenzo Fontana volt olasz családügyi miniszter,

a Liga politikusa szerint Novák Katalint a magyar családok és az euró­pai értékek védelme iránti elkötelezettsége tökéletes jelöltté teszik arra, hogy államfőként vezesse az országot a jövőben. A Matteo Salvini által vezetett párt számos politikusa méltatta a magyar elnökjelöltet a közösségi oldalán.



Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke szerint a hír mérföldkő az európai nők számára, fontos lépés a közös gyökereink, a családok és a határok védelme felé.



Gratulált Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke és államfőjelöltje is, aki szerint együtt kell működniük a francia-magyar barátságért és a nemzetek Európájáért. Éric Zemmour jobboldali elnökjelölt szerint Novák „magasan hordozza a női kompetencia zászlaját Európában”.

Martin Helme, az észt konzervatív párt vezetője, Novák Katalin és Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje VarsóbanF otó: Novák Katalin Facebook-oldala

Novák Katalin komoly elismertségnek örvend Franciaországban, hiszen két éve megkapta a Francia Becsületrend lovagkeresztjét. A kitüntetést Budapesten vehette át Benoit Puga tábornoktól, a Becsületrend nagykancellárjától. A tábornok – akinek személyes jelenléte komoly jelzés volt Pascale Andreani nagykövet szerint – azt mondta, Novák Katalin tevékenysége tökéletes példája azoknak, akik sokat tesznek Franciaországért, akiket azért tüntetnek ki, mert elkötelezetten segítik a francia kapcsolatokat, továbbá a frankofónia terjedését, és akik osztoznak a szabadság, egyenlőség és testvériség értékeiben. „Élete jól mutatja azt, hogyan lehet egy háromgyerekes anya egyszerre aktív és talpraesett államtitkár is” – fogalmazott akkor Andreani nagykövet.



A Twitteren gratulált a Nemzetközi Női Demokrata Unió (IWDU) nevű szervezet is, amelynek Novák Katalin 2019 óta alelnöke. Óriási hírnek nevezte Orbán Viktor bejelentését Rod Dreher amerikai konzervatív író is a közösségi oldalán. A The American Conservative újságíróját a nyáron fogadta is Novák Katalin.

Népszerű és nemzetközileg is elismert Novák Katalin

A kormánypártok államfő-jelöltje, Novák Katalin december 31-ével lemond miniszteri posztjáról. Deák Dániel rámutatott: jobboldali parlamenti többség választja meg várhatóan Magyarország történetének első női köztársasági elnökét.

„Az utolsó kormányülésem. December 31-ével lemondok a családokért felelős miniszteri tisztségemről, hogy minden erőmmel az előttem álló feladatra készülhessek” – jelentette be tegnap délután közösségi oldalán Novák Katalin. Orbán Viktor miniszterelnök kedden, az év utolsó kormányinfóján újságírói kérdésre válaszolva erősítette meg, hogy a családügyi minisztert jelöli az államfői posztra Áder János köztársasági elnök utódának. Novák Katalin ezután a Facebookon úgy fogalmazott: „Magyarországot képviselni, az egész magyar nemzetet szolgálni – erre az embert próbáló feladatra készülök hittel, lélekkel, szívvel. A köztársasági elnök jelölti felkérést tisztelettel vállalom. Maradok, aki vagyok.”



Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Novák Katalin jelöléséről lapunknak kijelentette: a döntés azt tükrözi, hogy hamisak a baloldali vádak, miszerint a jobboldalon nőként nem lehet érvényesülni. Ez egyáltalán nincsen így, hiszen a jobboldali parlamenti többség választja meg várhatóan Magyarország történetének első női köztársasági elnökét. Novák Katalin háromgyermekes családanya és eddigi munkája során rengeteg lépést tett a magyar családok helyzetének javítása érdekében, pártpolitikai hovatartozástól függetlenül minden magyar családot előnyösen érintettek a nevével fémjelzett programok – mutatott rá a politológus.



Hozzátette: annak köszönhe­tően, hogy Novák Katalin az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban is élt, dolgozott, illetve hogy anyanyelvén kívül angolul, franciául és németül is folyékonyan beszél, spanyolul pedig társalgási szinten kommunikál, kiváló nemzetközi kapcsolatrendszert tudott kiépíteni, ami államfőként ugyancsak az ország előnyére válik majd.



Fontos az is, hogy nemzetközi elismertsége már most is erős, eddigi munkásságáért több elismerésben részesült: 2020-ban Lengyel Köztársasági Érdemrend parancsnoki keresztjével, 2019-ben a Francia Becsületrend lovagkeresztjével tüntették ki, ugyanebben az évben pedig megkapta a Popovics-díjat is – sorolta az elemző.

Kiemelte: Novák Katalin előnyére válik az is, hogy rendkívül népszerű, a baloldali szavazók sem utasítják őt el, így államfőként könnyen szimbolizálni tudja majd a nemzet egységét, minden magyart tud képviselni. Erre már fideszes politikusként is törekedett, számtalan kérdésben tett gesztust az ellenzéki oldalnak – jegyezte meg Deák.

