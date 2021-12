A baloldalnak rövidesen döntést kell hoznia

A pártok azt szeretnék elérni, hogy Márki-Zay magától lépjen vissza, mert így lehetne a legkisebb „arcvesztéssel” semmissé tenni az előválasztás eredményét.

2021. december 23. 23:35

Fogy a levegő a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter körül. A napokban nyilvánosságra került, lesújtó eredményeket mutató közvélemény-kutatások miatt a mögötte álló pártok ugyanis már lehetséges utódján gondolkodnak – derül ki a baloldal belső folyamataira rálátó forrásaink szavaiból. Elmondásuk szerint a pártok azt szeretnék elérni, hogy Márki-Zay magától lépjen vissza, mert így lehetne a legkisebb „arcvesztéssel” semmissé tenni az előválasztás eredményét, és új közös miniszterelnök-jelöltet állítani.

– Szinte mindegy – fogalmazott egyik forrásunk a kérdésünkre, hogy ki lehetne a hódmezővásárhelyi polgármester utódja.

Amennyiben Márki-Zay Péter az egyre csak romló népszerűsége ellenére sem lépne vissza, a baloldali pártok attól tartanak, hogy azzal arányosan csökken majd egyéni jelöltjeik, illetve a közös lista győzelmi esélye is – mutattak rá forrásaink.

Mindeközben az eddig őt messiásként ünneplő külföldi sajtó is egyre kritikusabban fogalmaz Márki-Zayról. „Küszködik a magyar baloldal, hogy felvegye a kesztyűt a Fidesz ellen” – fogalmazott a napokban publikált helyzetképében a Foreign Policy. A neves amerikai külpolitikai szakportál arra figyelmeztetett, hogy miközben a baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltjének, Márki-Zay Péternek a legfontosabb feladata az lenne, hogy egyben tartsa a szövetséget, az egymással perlekedő és teljesen eltérő pártok között máris vannak kezdeti jelei annak, hogy repedések keletkeztek.

Példaként említették még, hogy Donáth Anna, a Momentum új elnöke is arról panaszkodott, hogy a baloldal elvesztegetett egy hónapot.

A kormánypártisággal aligha vádolható politológus, Nagy Attila Tibor is leszedte a keresztvizet Márki-Zayról, amiért reflexből megtámadta Novák Katalin államfői jelölését. „Lett volna mit átgondolni az ellenzéki politikusoknak, főleg Márki-Zay Péternek. Neki, az ellenzék miniszterelnök-jelöltjeként először is nyilatkozattételi/posztolási csendet kellett volna kérnie a pártoktól, és az egyeztetés után egy átgondolt, okos reagálással válaszolni erre az új helyzetre. Az, hogy nem így történt, önmagában is jelzésértékű az ellenzéki pártok és a Márki-Zay Péter közötti kapcsolatról” – írta a politológus.

Lázár János: Márki-Zay Péter gyakorlatilag már mindenkit elárult

Márki-Zay Amerikának, Brüsszelnek és a multinacionális nagyvállalatoknak is a csicskája lett. Elárulta a hazáját, elárulta városát, de elárulta a rászorulókat és a munkavállalókat is, miközben külföldi és hazai megbízóinak az érdekeit szolgálja ki – hangsúlyozta a Rádió 7 Közös nevező című műsorában Lázár János. A képviselő továbbá jelezte: ne legyen kétségünk afelől, ha a baloldal lehetőséget fog kapni az emberektől, bárki is legyen a báb, valójában továbbra is Gyurcsány Ferenc fogja mozgatni a szálakat.

Nagyon veszélyes polgármestere van Vásárhelynek, aki már gyakorlatilag mindenkit elárult. Elárulta a legszegényebb, legkiszolgáltatottabb csoportokat és a nyugdíjasokat a rezsicsökkentés elleni harcával. A minimálbér elleni küzdelmével elárulta a munkavállalókat. A hazáját is elárulja Brüsszelnek és az amerikaiaknak.

Azzal, hogy a rezsicsökkentés és a minimálbér elleni harc élére állt, a nagyvállalatok és a multik csicskája lett – vélekedett az országgyűlési képviselő.

Lázár János a közelgő választások kapcsán rámutatott: két világos jövőkép, ajánlat áll egymással szemben. Az egyik a Gyurcsány Ferenc nevével fémjelzett, 2002 és 2010 közötti politikai struktúra, melynek pusztítását mindenki megtapasztalhatta – elég, ha csak a 2004-es rossz emlékű népszavazásra vagy arra gondolunk, hogy brutális reálbércsökkentés valósult meg, elvették a 13. havi nyugdíjat, ki akarták csinálni a vidéki egészségügyet, például a vásárhelyi kórházat. – Gyurcsányék csődbe vitték az országot, amiből nagyon nehezen keveredtünk ki 2010 után. Majd tíz évig gyarapodott az ország, most pedig a pandémiával kell küzdenünk – magyarázta a jobboldali politikus.

Lázár János szerint ne legyen kétségünk afelől, ha a baloldal lehetőséget fog kapni az emberektől, bárki is legyen a báb, valójában továbbra is Gyurcsány és a DK diktálja a tempót, és mozgatja a szálakat.

Ezzel szemben – húzta alá – a Fidesz–KDNP 2010 óta az ország- és a nemzetépítés ügyét képviseli. – A következő tíz év európai politikájának legfontosabb kérdése a szuverén nemzetállamok és az integráció vitája lesz. A mi célunk, hogy Magyarország maradjon a magyaroké, a választók ebben csak ránk számíthatnak – rögzítette a képviselő.

MNO