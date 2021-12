Beszólt az Amerikai Népszava

„Miután Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás közös miniszterelnök-jelöltje nyilvánosan támadja az ellenzéki pártokat, az ATV élő műsorában árulónak bélyegez ellenzéki politikusokat, akiket nem nevez meg, de fenyeget, a vele szemben kritikus ellenzékieket a Fidesz beépített ügynökeinek mondja, »akik nem ússzák meg szárazon«, minden jel arra utal, hogy elveszítette az önkontrollját, és kiszámíthatatlan, milyen károkat okoz az ellenzéknek, veszélyeztetve azt, hogy az ellenzék elérje azt az eredményt, amire egyébként esélye lenne. Fel kell készülni egy rendkívüli helyzetre.

Márki-Zay Péter megválasztása előtt az ellenzéki összefogás pártjai megegyeztek egymással, a szavazók jól reagáltak az egységre, az ellenzék nem vitte a nyilvánosság elé a vitáit, hanem egyezségre jutottak. A »vigyázzunk egymásra« jelszavával zajlott az előválasztás első fordulója, amelynek ideje alatt feledésbe merült az is, hogy még Orbán van hatalmon. Megváltozott az ország hangulata is. Az előválasztás második fordulójában ez már elmúlt, amikor Márki-Zay Péter agresszív és vérre menő kampányában Orbán gyűlöletpropagandáját és a kirekesztés politikáját alkalmazta.

Ennek ellenére Márki-Zay megválasztását elfogadta az ellenzéki összefogás és a szavazóbázis is, legfeljebb az ellenzéket körülvevő emberséges, baráti légkör változott meg. De a sebeket be lehetett volna gyógyítani, ha Márki-Zay nem a törtetés, az önzés és az ellenségeskedés politikáját választja. Az ellenzéki összefogás pártjai dermedten nézték, ahogy kampányolni kezdett nélkülük, annak a kijelentésének a szellemében, hogy megválasztásával »ellenzéket« is váltottak a szavazók. Ez arra utalt, hogy ő nem fogadja el az ellenzéki pártokat, csak önmagát, neki csak a szavazóik kellenek.

Márki-Zay saját személyét előtérbe állító és saját kútfejéből táplálkozó kampánya agresszivitása ellenére meglepően lapos, gyerekes (»aki mondja másra, az mondja magára«) stratégiára épült. Az ellenzéki szavazók egy jelentős részének nem tetszett, hogy migránsozik, buzizik, sorosozik, képtelenségeket állít, meggondolatlanul beszél, fideszes szókészletet és ellenségképeket használ, amit először a Momentum frissen megválasztott elnöke, Donáth Anna tett szóvá, elutasítva a migránsszámláló ötletét, amivel Márki-Zay sorosozni is kezdett, Orbánt »legjobb tanítványának« nevezve, ami – ha belegondolunk – abszurd és képtelenség.”

Az ellenzéki összefogásnak készen kell állnia Márki-Zay Péterrel szemben egy bizalmatlansági szavazásra

