A karácsony öröme biztonságot ad

Karácsony öröme, Isten szeretete az emberiség iránt vigasztalást hoz a gyászolóknak és biztonságot ad azoknak, akik a betegségtől és a bajoktól való félelemben élnek. Erről beszélt Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek szenteste Budapesten.

Utoljára frissítve: 2021. december 25. 10:17

2021. december 25. 10:05

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsonyi éjféli szentmisét mutat be a Szent István-bazilikában 2021. december 25-én. Erdő Péter elmondta, hogy karácsony öröme, Isten szeretete az emberiség iránt vigasztalást hoz a gyászolóknak és biztonságot ad azoknak, akik a betegségtől és a bajoktól való félelemben élnek. MTI/Balogh Zoltán

Karácsony öröme, Isten szeretete az emberiség iránt vigasztalást hoz a gyászolóknak és biztonságot ad azoknak, akik a betegségtől és a bajoktól való félelemben élnek. Erről beszélt Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek szenteste Budapesten.

A bíboros a zsúfolásig megtelt Szent István-bazilikában úgy fogalmazott: karácsony "rádöbbent minket, hogy mi igazán fontos az életünkben, megnyitja szívünket egymás felé, képessé tesz az igazi bűnbánatra és megmutatja Isten megbocsátó irgalmát".



Erdő Péter kiemelte: az ember alapvető igénye és vágya, hogy szeressék és szeretni tudjon. Isten pedig megmutatta, hogy az embernek ezt a tulajdonságát ő akarta és ő is vállalja. Isten "szeretetet akar adni és azt akarja, hogy mi is szeressük őt" - mondta.



A főpásztor kitért arra is: a történelem során sokszor szembeállították a szeretetet a joggal vagy az igazságossággal. Pedig a jog a Bibliában olyan döntés, amelyet valamilyen tekintély hoz meg, és végső soron Istentől ered. Ami igazán jogos, az megfelel Isten akaratának és a világ rendjének.



Ezért az igazi jog megtartása áthatja az ember életét, harmóniát teremt a társadalomban, az ember és a világ, illetve az ember és a környezete között.



Megjegyezte: ez természetesen nem az a jog, amelyet kénye-kedve szerint talál ki valamilyen emberi hatalom, hanem az, amely "figyelmesen és alázattal igazodik a valóság rendjéhez", a teremtő Isten tervéhez.



A Biblia gyakran hangsúlyozza, hogy az ember Isten útmutatása szerint kell, hogy meghozza döntéseit. Ez az útmutatás pedig "Jézusban érkezik el végső gazdagságához". Ő az, aki mindörökre megszilárdítja a jogot és a valódi igazságosságot, aki meghozza a békét Isten, ember és világ között.



Ha földi élete kereszttel és feltámadással végződik is, "minket testvéreinek nevez, és az örök boldogságra hív", ahol a szeretet és a jog egybeesik, az igazságosság és a béke találkozik egymással - hangoztatta Erdő Péter.



A bíboros arra buzdított: idén karácsonykor "határozzuk el, hogy keressük Isten igazságát és békéjét, hogy Jézus társául szegődünk már most, a földi életünkben, hogy mindörökre vele maradjunk".

Éjféli szentmise a Szent István-bazilikában 2021. december 25-én.



A szentmise végén a főpásztor örömét fejezte ki, hogy újra együtt ünnepelhettek, ugyanolyan áhítattal, szeretettel és reménnyel, mint a szeptemberi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson.



Azt is mondta: minden gyermek, minden új élet reménységet hordoz, Jézus Krisztus pedig a reményen túl erőt, biztonságot és szeretetet is ad. Ezt "éljük meg otthonainkban és adjuk tovább az egész világnak!" - kérte Erdő Péter.

MTI