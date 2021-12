A karácsonyi hajrát is a jobboldal nyerte, Márki-Zay az online térben is csak vergődik

A baloldal számára kedvezőtlen közvélemény-kutatások után az online-számaik sem állnak jól: a jobboldal majd kétharmaddal tarolt a karácsonyi hajrában. Itt a friss LikeFight!

2021. december 26. 20:29

A 2021-es politikai szezon a karácsony megérkeztével véget ért. Az évet nagy hajrával és minden fronton látványos győzelemmel zárja a Fidesz, míg a baloldal és Márki-Zay Péter kampánya egyszerűen nem tud elindulni, hétről hétre mérhetően apad a baloldali tábor lelkesedése.

Újra jelentkezik a LikeFight, a közösségi médiát mint közéleti harcteret elemző sorozatunk, ezúttal a 2021. december 17. és december 23. közötti időszakot vizsgáltuk.

Novák Katalinon nem fogtak a támadások (hogy miért ő az ideális köztársaságielnök-jelölt a baloldal számára is, arról itt olvashat), Orbán Viktor pedig az új profilképével letarolta a Facebookot.

Politikusok

A LikeFight-sorozatunk kezdete óta megszokott, hogy a politikusok versenye a leginkább kiegyenlített harcmező a Facebookon: ebben a versenyszámban nyert itt már a baloldal is és a jobboldal is. Az utóbbi hetekben azonban valami megváltozott: hétről hétre egyre nagyobb és nagyobb különbséggel vezet a jobboldal. Az elmúlt heti összkép pedig kifejezetten beszédes: a jobboldal által megszerzett interakciók aránya hajszálnyira van a 2/3-os fölénytől, amire eddig még nem volt példa.

A baloldal gyengélkedése szorosan összefügghet Márki-Zay Péter kommunikációs stílusával és a személyes elutasítottságának immár közvélemény-kutatásokban is látható mértékével. Jobboldalon Orbán Viktor személye továbbra is felfelé húzza a politikusok mezőnyét, de a baloldalon Márki-Zay Péter továbbra sem tud ilyen hatást kifejteni. A baloldal miniszterelnök-jelöltjének még a baloldali politikusok körében sem sikerült nyernie, pedig hétről hétre egyre több hirdetést vásárol.

Márki-Zay Péter a héten bekövetkezett sajnálatos balesetéről többször is posztolt, ezek a bejegyzések sok együttérző interakciót begyűjtöttek, összesen 32 ezret. (A polgármesternek innen is jobbulást kívánunk!) Ez azért fontos, mert a maradék 73 ezer interakció érkezett csupán politikai üzenetekre, és ez még soha nem volt ilyen alacsony. A baloldalon uralkodó pesszimista hangulat már Karácsony Gergely, Jakab Péter vagy éppen Szabó Tímea romló teljesítményén is láthatóvá vált.

A héten a legnagyobb menetelést Novák Katalin hajtotta végre. Jelölésével kapcsolatban a fideszes Facebook-oldalakon sok bejegyzés készült, ezek pedig magas interakciószámokat generáltak. A Facebook-lájkok alapján az látszik, hogy a jobboldali tábor nagyon elégedett a döntéssel. A frissen megnevezett köztársasági elnök-jelöltet a baloldali politikusok kórusban támadták bejegyzéseikben, az interakciószámok elemzéséből viszont az derült ki, hogy ezek a posztok semmivel sem teljesítettek jobban az átlagos baloldali politikusi posztoknál. A jelölésből tehát a baloldal nem tudott olyan kampánytémát faragni, amely bemozgatta volna a táborukat.

Hivatalos oldalak

Azt már megszokhattuk, hogy a pártok versenyét a jobboldal rendre megnyeri, ez ezen a héten sem volt másképp. A Fidesz és a KDNP az interakciók 55 százalékát szerezte meg, így a baloldal összesítve is alulmaradt velük szemben.

Egyes Facebook-szakértők gyakran hangoztatják, hogy az interakciószámok valójában csupán a hirdetések mennyiségétől függnek. Erre jó cáfolat az, ami ezen a héten a pártok Facebook-oldalai között alakult. A Fidesz és a KDNP oldala már rég nem hirdet, mégis nagy mértékben nyerte a jobboldal az interakcióversenyt a baloldali pártokkal szemben. Úgy látszik, minden decemberi számsorban, a klasszikus, közvélemény-kutatási mérésekben és az online mérésekben is komoly lemaradásban van Márki-Zay Péter és a baloldal.

Véleményvezérek

A véleményvezérek frontján a héten a papírforma érvényesült, nyert a jobboldal. A jobboldali mémoldalak és véleményvezérek láthatóan ki akarták használni a karácsony előtti utolsó alkalmat a mozgósításra, nem tekerték vissza a tartalmak számát. A héten Márki-Zay minden egyes bakijára egyből tucatnyi bejegyzés készült. Ezzel szemben a baloldali véleményvezérek visszavettek a bejegyzések számából. Mindez az interakciószámokra is kihatott. Olyan érzésünk volt az elmúlt heti aktivitást vizsgálva, mintha a baloldalon véleményvezérei leginkább már zárnák ezt az évet.

