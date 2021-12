Zuhanóban a gyurcsánykedvenc népszerűsége

A belső harcok és Márki-Zay elszigetelődése már a baloldalt támogató külföldi médiumoknak is szemet szúrt. A Népszava egészen odáig ment, hogy az összefogásnak készen kell állnia mindenre, így egy Márki-Zay elleni bizalmatlansági szavazásra is.

2021. december 29. 09:28

A gyurcsányi garnitúra „kapitánya" – youtube

Nem hazudtolta meg magát Márki-Zay Péter, karácsonyi videós bejelentkezésében igyekezett rémisztő képet festeni Magyarországról, egy olyan helynek állította be a baloldal jelöltje, „ahol nem a minőség, nem az innováció uralkodik, hanem az ostobaság, a provincionalizmus, a beszűkültség”.

Az ellenzéki miniszterelnök-aspiráns egyre ritkábban csal mosolyt támogatói arcára

A Márki-Zay állítása szerint a rögtönzött bejelentkezésben újra előkerültek a jóléti intézkedések, mint a rezsicsökkentés vagy a 13. havi nyugdíj, amelyekkel kapcsolatban a baloldal jelöltje ismételten elmondta: népbutításnak tartja azokat. Nagy vihart kavartak a fórumain elhangzott kijelentései, ahol a rezsicsökkentés alternatívájaként a spórolást javasolta a lakosságnak, a 13. havi nyugdíj visszavezetését pedig egy Dobrev Klárával folytatott vitán – Gyurcsány Ferenc őszödi kifejezésével élve – böszmeségnek nevezte.

Az egykor brüsszeli lobbistaként dolgozó Márki-Zay kijelentései révén egyre veszít népszerűségéből. A sajtóban fel is röppentek hírek, miszerint az összefogáson belül többen gondolják úgy, hogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Egy belső használatra készült közvélemény-kutatás kiszivárgása kapcsán pedig maga emlegetett árulókat az ellenzék soraiban. Nem olyan régen Jakab Péterrel, a Jobbik elnökével rúgta össze a port. Márki-Zay kritizálta a pártot, amiért az alig száll bele pénzzel a kampányba; válaszul a pártelnök, Jakab Péter úgy értékelte Márki-Zayt: „Kicsit talán önfejű, kicsit erőszakos, és nem kész a kompromisszumra.”

A Momentum frissen megválasztott elnöke, Donáth Anna december elején a migránsszámláló plakátot ítélte elhibázottnak. Sokan az elszigetelődés jelei közé sorolták Gyurcsány Ferenc rejtélyes Facebook-posztját is, amelyben a bukott miniszterelnök Márki-Zayt kapitánynak nevezte. Az ATV-nek adott évértékelő interjúban például meg sem említette Márki-Zay nevét, a legnagyobb ellenzéki sikernek pedig saját felesége kiváló szereplését nevezte az előválasztáson. A belső harcok és Márki-Zay elszigetelődése már a baloldalt támogató külföldi médiumoknak is szemet szúrt. A Népszava egészen odáig ment, hogy az összefogásnak készen kell állnia mindenre, így egy Márki-Zay elleni bizalmatlansági szavazásra is.

Vállhoz a vállt a szélsőballal – MH/Hegedűs Róbert

„Ha a baloldal újra kormányra kerül, megszüntetik a minimálbért” – közölte tegnap Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese videójábanban, ahol hangsúlyozta: Márki-Zay, a baloldal választott vezetője azt mondta, hogy nem tartja szükségesnek a minimálbért, ebből is látszik, hogy a magyar emberek helyett a multik oldalán áll. „Mi a magyar emberek oldalán állunk” – mondta Böröcz László.

magyarhirlap.hu